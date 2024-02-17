Александр Волкановски — Илия Топурия. В спешке чемпион утратит пояс

Австралиец ещё не отошёл от жёсткого нокаута в бою с Махачевым, а уже спешит выйти в октагон с не менее серьёзным в ударке бойцом.

В ночь с 17 на 18 февраля в Анахайме на арене «Хонда центр» состоится турнир UFC 298. В одном из его поединков австралиец Александр Волкановски подерётся с испанцем Ильёй Топурией. Начало боя – не ранее 8:00 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Александр Волкановски — Илия Топурия

Эксперты считают фаворитом австралийского спортсмена и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.70. Шансы испанца оценили в 2.15. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 50.0. Аналитики считают, что бой не дойдёт до судейского решения: тотал больше 4.5 раунда оценён в 2.14, а тотал меньше 2.5 раунда – в 1.67.

Где смотреть бой Александр Волкановски — Илия Топурия

В прямом эфире поединок Александр Волкановски – Илья Топурия можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на бой UFC 298 Александр Волкановски — Илия Топурия (18.02.2024)

18 февраля в Анахайме пройдёт турнир UFC 298. Бои состоятся на арене «Хонда центр». В главном событии карда Александр Волкановски будет защищать титул чемпиона в полусреднем весе в поединке с Илией Топурией. Начало боя не ранее – 8:00 мск.

Великий выйдет на этот бой спустя всего четыре месяца после реванша с Исламом Махачевым. Многие скажут, что ему не стоило выходить на бой на коротком уведомлении с соперником такого высокого уровня. Возможно, ему стоит больше времени отдохнуть и подлечиться, но его чемпионский настрой не позволит ему задерживать болельщиков, и он готов продолжить свой поход за званием величайшего бойца в истории.

Волкановски известен тем, что не похож на других топовых бойцов. Он постоянно ведёт свою игру. Своей последней победой в поединке с Яиром Родригесом он доказал, что не сбавил оборотов в полусреднем весе, несмотря на весогонку. Вот только таких соперников, как Топурия, у него давно не было в этом дивизионе.

Наверняка Александр выработает план действий и проведёт этот поединок с присущим ему чемпионским настроем.

Илия обладает многими из тех же черт и навыков, что и действующий чемпион. Топурия — универсальный боец, и 12 из 14 его побед были одержаны досрочно. Также стоит напомнить, что он остаётся непобеждённым. Матадор невероятно быстр и точен в боксе, почти не получает урона и быстро ускользает от ударов соперников, контратакуя. Кроме того, он великолепный борец и уверенно защищается от тейкдаунов.

Учитывая уровень конкуренции, с которым ему пришлось столкнуться, кажется, что сейчас идеальное время для Илии Топурии, чтобы получить шанс на титул. Он свеж, не утратил мотивацию, и до сих пор его работа в UFC выглядела безупречно. Он уверенно победил Джоша Эмметта во время последнего боя и почти не получил урона. Если он продолжит быть таким же резким и хитрым, то станет новым чемпионом.

Это будет классический поединок между двумя лучшими бойцами полусредней весовой категории. Для Ильи Топурии это будет первый бой за титул, и вся его карьера шла к этому моменту. Волкановски, напротив, вернулся в свой родной дивизион и готов защитить пояс.

Волкановскому придётся действовать от обороны и тщательно выбирать удары. Возможно, он немного уступает Топурии в скорости рук и в боксе, но зато обладает превосходным движением ног и мобильностью в клетке.

Илия Топурия считает, что это его звёздный час. Его способность наносить урон, не получая при этом значительных потерь, отличает его от других претендентов на титул, с которыми дрался Александр. Он очень точен, и каждый из его ударов наносит значительный урон. Если он сможет удивить Волкановски своей мощью и атлетизмом, то должен выиграть этот бой.

В нашем прогнозе мы отдаём предпочтение Илии Топурии. В то время как Волкановски, несомненно, лучший и более опытный боец, создаётся впечатление, что он торопится в последних боях в погоне за чем-то большим. После ошеломляющего нокаута в бою с Махачевым мы бы хотели, чтобы у него было больше времени на восстановление, прежде чем снова защищать свой пояс. Наша ставка на победу Матадора за 2.15.

Прогноз и ставки на бой Александр Волкановски — Илия Топурия 18 февраля 2024 года

Великий рискует потерять свой пояс чемпиона, который защищал пять раз. Его ждёт поединок с очень серьёзным и техничным ударником, предпочитающим завершать свои бои досрочно. 21 октября 2023 года Волкановски был нокаутирован Исламом Махачевым. Не прошло даже четырёх полноценных месяцев, а он уже снова хочет выйти в октагон. Жаль, но судя по всему, Александр заигрался. Наша ставка на победу Илии Топурии.

Ставка: победа Илии Топурии за 2.15.