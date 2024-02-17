«Лутон» — «МЮ». Хойлунд выручает тен Хага

Но долго ли 21-летний датчанин будет тащить? Тренеру стоит поработать над рисунком игры. К нему много вопросов.

18 февраля состоится матч 25-го тура АПЛ «Лутон» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.80. Успех «шляпников» оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лутон» — «Манчестер Юнайтед» 18 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Лутон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Англии «Лутон» — «Манчестер Юнайтед» (18.02.2024)

Позади матчи 1/16 финала Кубка Англии, а также 24-го тура АПЛ. На 18 февраля запланированы две встречи 25-го тура первенства. В самой поздней из них на стадионе «Кенилворт Роуд» местный «Лутон» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Как и ожидалось, «Лутон» неудачно начал сезон, но затем он адаптировался к скоростям АПЛ и набрал весьма неплохой ход. В последних девяти встречах в АПЛ «шляпники» уступили только «Арсеналу» (3:4), «Манчестер Сити» (1:2), «Челси» (2:3) и «Шеффилд Юнайтед» (1:3). Также они сыграли вничью с «Бёрнли» (1:1) и «Ньюкаслом» (4:4).

Победили подопечные Роба Эдвардса сначала «Ньюкасл» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:2), а затем «Брайтон» (4:0). Таким образом, они поднялись на 17-е место в турнирной таблице первенства. Отрыв от идущего следом «Эвертона» составляет одно очко, но у команды из Лутона имеется матч в запасе.

Есть основания полагать, что закончат сезон «шляпники» в середине турнирной таблицы. Вместе с рисунком футбола заметно улучшилась их результативность. В последних девяти турах в чемпионате Англии подопечные Эдвардса забили 20 мячей. Показательным моментом является то, что они сумели навязать борьбу лидерам.

Встречу с «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Лутон» не совсем закономерно. Он смотрелся на порядок предпочтительнее соперника. «Шляпники» чаще создавали опасные атаки и владели инициативой, с значительным перевесом выиграли по владению мячом, а также нанесли почти в три раза больше ударов в створ.

У «Манчестер Юнайтед» схожая ситуация. Он тоже потерял очень много очков в начале сезона, но по иной причине. Манкунианцам сильно подпортили жизнь травмы. Много пропустили из-за повреждений ведущие защитники — Лисандро Мартинес, Люк Шоу и Рафаэль Варан, а также Каземиро.

Из-за полного отсутствия крепости в обороне «красные дьяволы» были очень нестабильны. Они остались без евровесны и вылетели из Кубка лиги. Многие критиковали Эрика тен Хага за плохие результаты и невнятную игру команды. Однако появление новых инвесторов и возвращение лидеров в состав взбодрили команду.

В последних шести турах в чемпионате Англии манкунианцы уступили только «Ноттингем Форест» (1:2), а также сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Победили они «Астон Виллу» (3:2 и 2:1), «Вулверхэмптон» (4:3) и «Вест Хэм» (3:0). Так же, как и у «Лутона», у «МЮ» заметно повысилась результативность.

Хорошее впечатление производит купленный за солидную сумму у «Аталанты» 21-летний нападающий Расмус Хойлунд. Он принял участие в пяти из шести последних матчей в первенстве, в каждом из которых отметился голом. Также датчанин записал на свой счёт две результативные передачи.

Единственное, что плохо — «Манчестер Юнайтед» по-прежнему очень сильно не хватает надёжности в обороне. Несмотря на возвращение в состав ведущих защитников и старания Андре Онана, в последних девяти встречах в первенстве он пропустил целых 15 мячей. Голкипер за этот отрезок времени совершил 32 сейва.

У «Лутона» та же проблема, что у «красных дьяволов». В 23 встречах в чемпионате Англии он пропустил 45 мячей — больше только у располагающихся в зоне вылета «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед». Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.87.

Выявить фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. Чуть больше, конечно, верится в победу манкунианцев. У них лучше комплектация состава и результаты на дистанции. Однако «красные дьяволы» по-прежнему очень нестабильны. Плюс «шляпники» набрали хороший ход, и игра состоится на их домашней арене.

Прогноз и ставки на матч 25-го тура АПЛ «Лутон» — «Манчестер Юнайтед» 18 февраля 2024 года

На последнем отрезке сезона у команд отчётливо проглядывается прогресс. Их лидеры атаки набрали отличную форму и стали много забивать. Результаты улучшились. Однако что касается игры в защите, то в данном аспекте «Лутону» и «Манчестер Юнайтед» нужно прибавлять. Они пропускают регулярно и много.

Ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 1.87.