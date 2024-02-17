«Бохум» — «Бавария». Гарри Кейн и Томас Тухель подавлены

Англичанин рискует остаться без трофеев, за которыми приехал в Мюнхен, а тренер в резкой форме высказывается о футболистах.

18 февраля состоится матч 22-го тура Бундеслиги «Бохум» — «Бавария». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.33. Шансы «несгибаемых» оцениваются в 8.50. На ничью дают коэффициент 5.75.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура Бундеслиги «Бохум» — «Бавария» 18 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Бохум» — «Бавария» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура Бундеслиги «Бохум» — «Бавария» (18.02.2024)

Игра 22-го тура Бундеслиги «Бохум» — «Бавария» начнётся 18 февраля на стадионе «Воновия Рурштадион». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

«Несгибаемые» в минувшем матче в Бундеслиге на выезде сыграли вничью с «Айнтрахтом» (1:1). Соперник открыл счёт в начале первого тайма, но подопечные Томаса Леча быстро восстановили паритет, а гол забил Мориц Брошински.

Игра «Бохума» в позиционном нападении остаётся проблемой, которую пока не решил тренерский штаб. Команда в этом сезоне Бундеслиги за 21 матч забила 23 гола. Кроме того, у Томаса Леча есть претензии к обороне, которая часто допускает ошибки.

Лидером атаки «Бохума» является Кевин Штёгер. 30-летний австриец провёл в этом сезоне в Бундеслиге 19 встреч, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. Японец Такума Асано — это лучший бомбардир клуба, который забил пять голов.

«Бохум» слабо проводит этот сезон. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 22 очка в 21 матче. Клуб выиграл четыре встречи и 10 завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «несгибаемые» провели 10 игр, в которых одержали три победы.

В последних пяти встречах в Бундеслиге подопечные Томаса Леча выступили неплохо. Помимо «Айнтрахта», они завершили вничью матчи с «Вердером» (1:1) и «Аугсбургом» (1:1), победили «Штутгарт» (1:0), а уступили дортмундской «Боруссии» (1:3).

«Бавария» в последнем матче Бундеслиги проиграла на выезде «Байеру» (0:3). Наставник «фармацевтов» Хаби Алонсо перехитрил главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля, выбрав нестандартную модель игры. «Красные» не сумели перестроиться и пропустили три мяча.

Затем «Бавария» слабо провела первый матч в плей-офф Лиги чемпионов с «Лацио». Подопечные Тухеля уступили на выезде со счётом 0:1, а гол у римлян забил с пенальти Чиро Иммобиле. Кроме того, был удалён Деотшанкюль Юпамекано. Несмотря на усилия Гарри Кейна и Томаса Мюллера, восстановить паритет не удалось.

«Красные» нестабильно выступили в последних пяти встречах в Бундеслиге. Помимо «Байера», клуб уступил «Вердеру» (0:1), а победил «Унион» (1:0), «Аугсбург» (3:2) и мёнхенгладбахскую «Боруссию» (3:1).

«Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 очков в 21 встрече. Клуб выиграл 16 матчей и два завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «красные» провели 10 игр, в которых одержали семь побед.

У Томаса Тухеля сдали нервы, поэтому тренер «Баварии» публично критиковал команду и сказал, что игроки не так хороши, как он думал. Информаторы сообщают, что у наставника «красных» есть три матча на исправление ситуации. Рассмотрим ставку на то, что «Бохум» победит с форой (+1.5) за коэффициент 1.96.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бохум» — «Бавария» 18 февраля 2024 года

«Несгибаемые» в этом сезоне Бундеслиги дома проиграли только 1 из 10 матчей и пропустили всего 11 мячей. Подопечные Томаса Леча хорошо обороняются в последних встречах и вряд ли позволят атаке мюнхенцев создать много моментов. Кроме того, «красные» на спаде и обстановка в команде накалена. Отсюда наша ставка на победу «Бохума» с форой (+1.5).

Ставка: победа «Бохума» с форой (+1.5) за 1.96.