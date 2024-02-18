«Ланус» — «Бока Хуниорс». Эдинсону Кавани пора завершить карьеру

Эль Матадор близок к уходу из футбола. Его опыт и класс полезны, но выступления и тонус оставляют желать лучшего.

19 февраля состоится матч 6-го тура чемпионата Аргентины «Ланус» — «Бока Хуниорс». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу сине-золотых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех «гранатовых» оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Аргентины «Ланус» — «Бока Хуниорс» 19 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Ланус» — «Бока Хуниорс» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Аргентины «Ланус» — «Бока Хуниорс» (19.02.2024)

В топ-5 чемпионатах Европы команды уже вовсю ведут борьбу за медали и попадание в зону еврокубков, но в Аргентине сезон только начинается. 19 февраля состоится три матча первой фазы местного первенства. В одном из них померяются силами «Ланус» и «Бока Хуниорс». Стартовый свисток прозвучит в 3:30 мск.

За последние несколько десятилетий «Ланус» преобразился из аутсайдера в один из самых сильных и успешных клубов Аргентины. Впрочем, минувший сезон трудно назвать для команды успешным. Первую фазу она закончила на четвёртом месте в турнирной таблице, но вот во второй полностью провалилась.

«Гранатовые» выиграли только 2 из 14 матчей первой фазы, а также шесть раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили только девять мячей, а пропустили 14. Это худшие показатели. Также «Ланус» вылетел из Кубка страны, уступив на стадии 1/16 финала «Колону» (0:2).

Текущий сезон начался для подопечных Рикардо Зелински тоже не лучшим образом. В пяти турах чемпионата Аргентины они сначала победили «Сан-Лоренсо» (2:0), уступили «Ньюэллс Олд Бойз» (0:2) и «Годой-Крус» (0:1), а затем победили «Платенсе» (3:0) и «Атлетико Сармьенто» (1:0).

Конечно, судить о чём-либо пока ещё рано. Команды находятся в процессе набора формы после перерыва. Тем не менее пока что лидеры атаки «гранатовых» оставляют после себя приятное впечатление. Особенно хорош Леандро Диас. Он оформил дубль в матче с «Платенсе», а также отметился результативной передачей в игре с «Атлетико Сармьенто».

«Бока Хуниорс», в отличие от «Лануса», всегда был одним из самых сильных и успешных клубов Аргентины. За всю историю существования он выиграл целых 22 международных турнира, а также 35 раз становился чемпионом страны, что является вторым показателем после «Ривер Плейт».

По итогам минувшего сезона «Бока Хуниорс» добрался до финала Кубка Либертадорес, в котором очень обидно уступил «Флуминенсе» (1:2 ДВ). Также команда дошла до полуфинала Кубка Аргентины, в котором проиграла «Эстудиантесу» (2:3). А вот в чемпионате она выступила средне.

Возможно, текущий сезон сложится для команды из Буэнос-Айреса успешнее. В июле 2023 года к ней присоединился бывший нападающий «Наполи», «ПСЖ» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани. В составе сине-золотых он провёл 18 матчей во всех официальных турнирах, в которых забил три мяча.

Результативность и физическая форма Эль Матадора заметно ухудшились относительно былых времён. С возрастом он стал медленным и менее техничным. Кавани проигрывает конкуренцию сокомандникам. В этом сезоне он провёл только два неполных матча, в которых не отметился полезными действиями.

С одной стороны, огромный опыт уругвайца и класс полезны для «Бока Хуниорс». Одного его нахождения в раздевалке достаточно для того, чтобы у команды было некоторое психологическое преимущество. С другой – очевидно, что Кавани пора на пенсию. Вероятно, на тренерском мостике или на руководящей должности в каком-нибудь из клубов он будет более полезен.

В текущем сезоне клуб из Буэнос-Айреса идёт без поражений. Победил он «Тигре» и «Сентраль Кордова» (в обоих случаях 2:0), а вничью сыграл с «Платенсе» (0:0), «Атлетико Сармьенто» (1:1), а также с «Дефенса и Хустисия» (0:0). Поставить на то, что «Бока Хуниорс» не проиграет грядущий матч и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Много голов не ждём. В пяти встречах в чемпионате Аргентины «гранатовые» забили шесть мячей, а пропустили только три. У сине-золотых показатели ещё более прагматичные. За этот же период времени они забили пять мячей, а пропустили всего лишь один.

Прогноз и ставка на матч 6-го тура чемпионата Аргентины «Ланус» — «Бока Хуниорс» 19 февраля 2024 года

На наш взгляд, шансы на победу у команд примерно одинаковые. Вполне вероятно, встреча ознаменуется нерезультативной ничьей или победой одного из клубов с минимальным перевесом. Хотя чуть больше всё же верится в успех «Бока Хуниорс». У него лучше результаты на дистанции, а также имеется в составе Эдинсон Кавани. Эль Матадор умеет вдохновлять.

Ставка: «Бока Хуниорс» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.86.