«Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Овечкин и Кучеров растопят лёд

23 февраля состоится матч регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.83. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 23 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» (23.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

23 февраля состоится множество встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Однако среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Амали-Арена» в Тампе померяются силами местная «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Тампа-Бэй» рискует по итогам сезона финишировать за пределами зоны плей-офф. Она располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, но у конкурентов имеется по несколько матчей в запасе. Также стоит отметить, что на последнем отрезке сезона «Лайтнинг» стали частенько терять очки.

В последних семи матчах подопечные Джона Купера победили только «Коламбус» (4:2), «Бостон» (3:2 Б) и ослабленный отсутствием Валерия Ничушкина «Колорадо» (6:3). Уступили они сначала «Рейнджерс» (1:3) и «Айлендерс» (2:6), а затем «Флориде» (2:9) и «Оттаве» (2:4).

Несмотря на старания Андрея Василевского, за этот период времени «молнии» пропустили 29 шайб. Им на протяжении всего сезона не хватает крепости в защите. В 57 встречах «Тампа-Бэй» пропустила 193 гола. Больше в Восточной конференции только у располагающихся в самом низу турнирной таблицы команд — «Монреаля» и «Коламбуса».

Помогает Джону Куперу держаться на плаву и сохранять шансы на выход в плей-офф пребывающий в шикарном тонусе Никита Кучеров. 30-летний российский нападающий возглавляет список лучших бомбардиров лиги. В 56 матчах он забросил 36 шайб и отдал 58 результативных передач.

Форвард привносит поистине колоссальный вклад в результаты. Он идёт на 140 результативных действий за сезон. Впрочем, ходят слухи, что Кучерова могут «прокатить» мимо «Харт Трофи». Что ж, у Никиты ещё есть время, чтобы доказать, что он больше других заслуживает данную награду.

«Вашингтон», в свою очередь, крайне нестабилен. Поражения чередуются с победами, и предугадать как выступит команда очень сложно. С другой стороны, на последнем отрезке сезона она заметно прибавила в плане командной игры, что благотворно отразилось на результативности Александра Овечкина.

Капитан «столичных» стал главным героем последнего матча с «Нью-Джерси» (6:2). Он отметился результативной передачей, а также оформил дубль. Таким образом Овечкин сократил отставание в списке лучших снайперов в истории НХЛ от Уэйна Гретцки до 56 шайб.

Александр в ударе. После перерыва на Матч звёзд НХЛ он забросил семь шайб. Только Остон Мэттьюс за этот период времени забил больше. Без результативных действий Овечкин не уходит со льда уже девять встреч кряду (восемь голов и пять ассистов). Такой серии у него не было с 2019 года.

Спенсер Карбери заслуживает похвалы. Ему всё-таки удалось улучшить результативность своих подопечных. В последних восьми матчах «столичные» забросили 31 шайбу, но пропустили ещё больше — 39 голов. Шансы на выход в плей-офф у них ещё есть, но они крайне небольшие. Конкуренция очень высокая, да и отставание от «Тампа-Бэй» приличное — семь очков.

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, видится ТБ 6 шайб за коэффициент 1.80. В девяти из 14 последних очных встреч на двоих команды забивали не менее шести голов. Есть все основания полагать, что в этот раз тоже будет весело.

Лидеры нападения обоих клубов пребывают в отличной форме и радуют результативностью. У них есть дополнительная мотивация в виде индивидуальных достижений. Наблюдать до соперничеством Овечкина и Кучерова будет очень интересно. Скорее всего, встреча будет насыщенной событиями.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 23 февраля 2024 года

Выявить фаворита не представляется возможным. У «Тампа-Бэй» наблюдается небольшой спад, а «Вашингтон» в принципе очень нестабилен. Зато вполне можно проверить верх по голам. Оба клуба очень часто пропускают. При этом, у «молний» есть Кучеров, а у «столичных» набрал ход Овечкин. Ждём, что они устоят голевое шоу. История очных встреч только за.

Ставка: тотал больше 6 шайб за коэффициент 1.80.