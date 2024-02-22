«Лидс» — «Лестер». Джейми Варди ждёт мощное сопротивление

Фарке позаботится об этом. Подопечные экс-тренера «Краснодара» не проиграли ни одного матча дома в этом сезоне.

23 февраля состоится матч 34-го тура Чемпионшипа «Лидс» — «Лестер». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «белых» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «синих» оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Лидс» — «Лестер» 23 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч Чемпионшипа «Лидс» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура Чемпионшипа «Лидс» — «Лестер» (23.02.2024)

Не только в АПЛ, но и в Чемпионшипе хватает интриг и интересных матчей. 23 февраля состоятся две встречи 34-го тура второго по значимости дивизиона Англии. В самой поздней из них на стадионе «Элланд Роуд» померяются силами «Лидс» и «Лестер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Лидс» располагается на второй строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. У «Ипсвича» столько же очков, но чуть хуже дополнительные показатели. Отрыв от занимающего четвёртое место «Саутгемптона» небольшой — два очка. Между клубами обещает завязаться интересная борьба за получение прямой путёвки в АПЛ.

Пока что фаворитами в этой гонке видятся как раз «белые». Они одержали победы во всех восьми последних встречах в Чемпионшипе. За этот период времени подопечные бывшего наставника «Краснодара» Даниэля Фарке пропустили только один гол, а забили 19. В нападении у клуба предостаточно классных исполнителей.

Сразу три футболиста «Лидса» — Дэниел Джеймс, Жоржиньо Рюттер и Крисенсио Саммервилл — входят в топ-10 лучших игроков Чемпионшипа по системе «гол+пас». Валлиец в 29 встречах набрал 16 (10+6) очков, француз в 32 матчах забил шесть мячей и отдал 11 результативных передач, а голландец в 30 играх записал на свой счёт 15 голов и восемь ассистов.

В 38 матчах во всех официальных турнирах «белые» забили 72 мяча, а пропустили 34. Бо́льшую часть голов им забивали на выезде. Дома в этом сезоне подопечные Фарке не потерпели ещё ни одного поражения. Ничьих всего пять, причём трижды потеряла очки команда в первых пяти турах Чемпионшипа, когда только привыкала к пережитым летом изменениям.

«Лестер», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. Отрыв от «Лидса» весьма солидный — девять очков. С высокой долей вероятности «лисы» выиграют чемпионат и получат прямую путёвку в АПЛ. Они проиграли только 5 из 33 матчей, а также три раза сыграли вничью.

За этот отрезок времени подопечные бывшего помощника Хосепа Гвардиолы — Энцо Марески — пропустили 26 мячей, а забили 69 — больше всех. 10 из них записал на свой счёт многолетний лидер «Лестера» Джейми Варди. Также он отметился голами в матчах с «Бирмингемом» (3:0) в Кубке Англии и с «Транмир Роверс» (2:0) в Кубке лиги.

37-летний нападающий гораздо реже получает игровое время, чем раньше. Однако его опыт и лидерские качества по-прежнему очень важны для команды. Кроме того, на февральском отрезке сезона Варди набрал весьма неплохую форму. В последних четырёх встречах в Чемпионшипе он забил четыре гола.

«Лисы» сначала крупно обыграли «Сток Сити» (5:0), победили «Уотфорд» (2:1) и «Шеффилд Уэнсдей» (2:0), а затем уступили «Мидлсбро» (1:2). Результат последней встречи не совсем закономерен. Подопечные Марески смотрелись на порядок предпочтительнее соперника, но их подвело завершение.

Бывший помощник Гвардиолы поставил «синим» очень классный атакующий футбол. Благодаря его стараниям у многих игроков появился индивидуальный прогресс. Заметнее прочих прибавил Кирман Дьюсбери-Холл. В 32 встречах в Чемпионшипе 25-летний полузащитник забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

Поставить на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Команды обладают хорошей крепостью в обороне, и нередко очные встречи получаются нерезультативными. Однако есть предпосылки для того, что грядущий матч получится насыщенным событиями и порадует большим количеством голов.

Вполне вероятно, что Джейми Варди снова забьёт и станет на шаг ближе к победе в Чемпионшипе. С другой стороны, определённо не стоит списывать со счетов подопечных Фарке. Они не знают поражений дома, а также уверенно обыгрывают всех без разбору на последнем отрезке сезона.

Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Лидс» — «Лестер» 23 февраля 2024 года

Выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Обе команды проводят хороший сезон и уверенными шагами двигаются к выходу в АПЛ. В то же время у «Лидса» и «Лестера» прекрасно поставлена игра в атаке. На двоих они забили в 33 встречах в Чемпионшипе целых 130 мячей. Думается, мощность нападения возобладает над качеством в обороне. Полагаем, забьют обе команды, и немало.

Ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.00.