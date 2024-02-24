«Ланс» — «Монако». Головин и Бен-Йеддер на взводе

Без россиянина и француза монегаски не смогли дома обыграть «Тулузу». Тренер сильно зависим от них.

25 февраля состоится матч 23-го тура Лиги 1 «Ланс» — «Монако». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу кроваво-золотых можно с коэффициентом 2.45. Успех красно-белых оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ланс» — «Монако» 25 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Ланс» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Монако» (25.02.2024)

Позади встречи 1/8 финала Кубка Франции и матчи 22-го тура Лиги 1. 25 февраля состоятся шесть игр 23-го тура первенства. В самой ранней из них на стадионе «Боллар-Делелис» померяются силами местный «Ланс» и «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

По сумме двух матчей 1/16 финала Лиги Европы «Ланс» обидно уступил «Фрайбургу» (0:0 и 2:3 ДВ). Таким образом, он остался без евровесны. Стоит отметить, что кроваво-золотые вполне неплохо выступили на международной арене, но где-то им не хватило везения, а местами – ресурсов.

Также подопечные Франка Эза вылетели из Кубка Франции, досадно уступив на стадии 1/32 финала как раз «Монако» (2:2, по пенальти 5:6). Теперь всё их внимание будет сконцентрировано на Лиге 1. «Ланс» располагается на шестой строчке турнирной таблицы первенства, но отставание от занимающего второе место «Бреста» составляет четыре очка.

Если бы не неудачный старт сезона, кроваво-золотые вполне могли бы навязать конкуренцию лидирующему «ПСЖ» за победу в чемпионате. Они проиграли только 2 из 17 последних матчей в Лиге 1, а также пять раз сыграли вничью. За этот отрезок времени подопечные Франка Эза забили 24 гола, а пропустили только 10.

Ряд грандов заинтересован в том, чтобы приобрести отвечающих за надёжность в обороне футболистов «Ланса», в частности Факундо Медину и Кевина Дансо. Однако кроваво-золотые не только не заинтересованы в продаже этих игроков, но ещё и планируют усилиться защитником «Барселоны» Микаилом Фаем. Переговоры о его аренде находятся на продвинутой стадии.

«Монако», в свою очередь, располагается на пятой строчке турнирной таблицы Лиги 1. Отрыв от «Ланса» составляет два очка. Положение было бы гораздо лучше, если бы красно-белым не докучали проблемы с дисциплиной. Они потеряли немало очков из-за удалений и дисквалификаций.

В последних семи турах в Лиге 1 подопечные Ади Хюттера победили только «Тулузу» (2:1) и «Ниццу» (3:2). Также они сыграли вничью с «Марселем» (2:2) и «Гавром» (1:1), а уступили «Лиону» (0:1), «Реймсу» (1:3) и «Тулузе» (1:2). Последнюю игру пропустили сразу два лидера монегасков — Александр Головин и Виссам Бен-Йеддер. У обоих был перебор жёлтых карточек.

Россиянин в этом сезоне принял участие в 19 встречах в чемпионате Франции, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Трижды подряд он признавался лучшим игроком месяца в «Монако». Француз, в свою очередь, в 21 матче во всех турнирах в составе красно-белых записал на свой счёт 15 голов и один ассист.

Без Головина и Бен-Йеддера красно-белые выступили невнятно. Проиграть дома располагающейся в нижней части турнирной таблицы команде — это совсем не серьёзно. Благо дисквалификация окончена. Поставить но то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02.

Всего в 22 матчах в Лиге 1 монегаски забилили 41 гол — больше только у «ПСЖ». Однако и пропустили они за этот период времени, несмотря на старания талантливого Филиппа Кёна, целых 32 мяча. Далеко не первый год красно-белым сильно не хватает крепости в защите.

Также в пользу результативного исхода свидетельствует история очных встреч. В четырёх из шести последних игр команды обменивались голами и на двоих забивали не менее трёх мячей. В двух других матчах клубы по одному разу выиграли со счётом 3:0.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Ланс» — «Монако» 25 февраля 2024 года

«Ланс» подходит к встрече в качестве фаворита. На последнем отрезке сезона он очень редко теряет очки и не часто пропускает. В то же время «Монако» не стоит списывать со счетов. На матчи с сильными соперниками клуб умеет настраиваться, о чём свидетельствует недавняя победа в игре с «Ниццей». Головин и Бен-Йеддер вернулись в состав, так что ждём много голов, причём с обеих сторон. История очных встреч только за такой исход.

Ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 2.02.