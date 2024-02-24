«Челси» — «Ливерпуль». Юрген Клопп прибедняется

Тренер «красных» много говорит о том, что не готов к финальному матчу. Зачем он это делает?

25 февраля состоится финал Кубка лиги «Челси» — «Ливерпуль». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение «красным»: поставить на победу подопечных Клоппа можно с коэффициентом 2.23. Шансы «аристократов» оцениваются в 3.42. На ничью дают коэффициент 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч финала Кубка лиги «Челси» — «Ливерпуль» 25 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Челси» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют «красные», сыграет коэффициент 1.18. Гол «синих» доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59.

Анализ и прогноз на матч финала Кубка лиги «Челси» — «Ливерпуль» (25.02.2024)

25 февраля на стадионе «Уэмбли» пройдёт матч финала Кубка лиги, в котором сыграют «Челси» и «Ливерпуль». Стартовый свисток раздастся в 18:00 мск.

В последней встрече в АПЛ «аристократы» на выезде сыграли вничью с «Ман Сити» (1:1). Тренерский штаб Маурисио Почеттино выбрал оборонительную модель и рассчитывал на контратаки. Его план сработал, поскольку у «горожан» было не так много шансов в нападении.

Кроме того, быстрые футболисты «аристократов» создали большие проблемы «Ман Сити». Незадолго до окончания первого тайма Рахим Стерлинг открыл счёт. Соперник усилил давление, но оборона «синих» допустила только одну грубую ошибку. Жаль, что именно она привела к пропущенному мячу и «горожане» отыгрались.

Подопечные Почеттино находятся лишь на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков в 25 матчах. Клуб выиграл 10 встреч и пять завершил вничью. Вряд ли «аристократы» кардинально исправят ситуацию, поэтому победа в Кубке лиги — это шанс получить путёвку в Лигу конференций.

Путь «Челси» в этом турнире был тернистым. В полуфинале Кубка лиги «аристократы» играли с «Мидлсбро». В первом матче они уступили сопернику (0:1). К ответной встрече Почеттино подготовился лучше, и его команда одержала крупную победу — 6:1.

«Ливерпуль» в минувшем туре АПЛ дома разгромил «Лутон» (4:1). «Красные» полностью владели инициативой, отлично прессинговали и нанесли 29 ударов в сторону ворот. Тем не менее в первом тайме соперник сохранял концентрацию и надёжно оборонялся. Кроме того, «шляпники» забили гол, который придал им уверенность.

Во время перерыва тренерский штаб «Ливерпуля» внёс коррективы в игру, и команда пошла вперёд большими силами. Активен был капитан Вирджил ван Дейк, который и сравнял счёт на 56-й минуте. После этого подопечные Юргена Клоппа забили подряд три мяча.

В интервью наставник «красных» рассказал, что его сильно беспокоит ситуация с травмированными. Финал Кубка лиги могут пропустить Мохамед Салах и Дарвин Нуньес, а также не сыграют защитник Трент Александер-Арнольд, хавбек Доминик Собослаи и нападающий Диогу Жота.

Скорее всего, по этой причине Юрген Клопп не считает «Ливерпуль» фаворитом в борьбе за Кубок лиги. Кроме того, немецкий специалист рассказал, что лондонцы сильно прибавили с момента их последней очной встречи.

Большое количество травмированных ставит перед Клоппом сложную задачу, поскольку ему необходимо перестроить игру. В свою очередь, Почеттино в минувшей встрече с «Ман Сити» протестировал оборонительный план на финал Кубка лиги, и тот оказался вполне рабочим. Рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.

Прогноз и ставки на матч финала Кубка лиги «Челси» — «Ливерпуль» 25 февраля 2024 года

«Челси» отлично сыграл в защите в минувшей встрече и провёл несколько хороших контратак. Вряд ли Почеттино откажется от оборонительной схемы. Вероятнее всего, его подопечные будут караулить ошибку «Ливерпуля». В свою очередь, Клопп явно опасается соперника и не будет рисковать, а отсутствие травмированных снизит потенциал «красных». Отсюда наша ставка на тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.