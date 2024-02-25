«Торпедо» — «Лада». Ларионов закончит регулярку на хорошей ноте

На последнем отрезке сезона дела у Профессора пошли под откос. Надо исправиться до начала плей-офф.

26 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Лада». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех тольяттинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Лада» 26 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Лада» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.27. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Лада» Тольятти (26.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Близится к завершению регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. 26 февраля в матче последнего тура на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде померяются силами местное «Торпедо» и «Лада». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

В последних 13 матчах «Торпедо» победило только «Трактор» (3:1) и «Сочи» (5:3), который к тому моменту уже лишился шансов на выход в плей-офф. Также оно дважды проиграло в овертайме и один раз – в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных случаях клуб потерпел поражения в основное время.

Далеко не в последнюю очередь спад автозаводцев связан с отстранением Антона Сизова. Между защитником и Игорем Ларионовым возник конфликт. Сообщается, что сокомандники пытались заступиться за игрока и у помощников тренера были мысли вернуть его в состав, но Профессор оказался непреклонен.

Ларионов твёрдо решил, что Сизова не будет в клубе. Он подчеркнул, что к началу плей-офф «Торпедо» будет готовиться без Антона. Атмосфера в раздевалке и игра команды значительно ухудшились. Нижегородцы спустились на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Возможно, турнирное положение сможет объединить «Торпедо» единой целью и поможет закончить регулярку на хорошей ноте. У подопечных Ларионова есть неплохой шанс обогнать ЦСКА и финишировать на шестой строчке. Для этого нужно выиграть грядущий матч и чтобы армейцы потеряли очки во встрече с московским «Динамо».

У «Лады» тоже наблюдается спад. В последних девяти матчах она победила только заметно сбавивший ход «Авангард» (3:2 ОТ) и лишившийся шансов на выход в плей-офф «Барыс» (4:1). Также тольяттинцы уступили в овертайме «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и в серии послематчевых буллитов «Амуру» (0:1 Б).

Во всех остальных случаях подопечные Олега Браташа потерпели поражения в основное время. В результате они спустились на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от располагающегося на шестом месте «Трактора» составляет два очка.

Отчасти неудовлетворительные результаты обусловлены травмами. В лазарет угодили два канадских легионера «Лады» — Трой Джозефс и Скотт Космачук. Первый в этом сезоне принял участие в 50 встречах, в которых забросил 20 шайб и отдал девять результативных передач. Второй сыграл в 41 матче и набрал 23 (9+14) очка.

Впрочем, вскоре нападающие должны вернуться в состав. Самое главное, чтобы они успели восстановиться к началу плей-офф. В регулярке все задачи уже решены. Поставить на то, что «Торпедо» в основное время выиграет предстоящий матч, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

История очных встреч всецело на стороне нижегородцев. В пяти из семи последних матчей они выиграли в основное время. В двух других играх автозаводцы победили в серии послематчевых буллитов. И это при том, что четыре из семи встреч проходили в Тольятти.

Подопечные Ларионова выиграли 14 из 33 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в основное время на стадионе «Нагорный». Также они три раза победили в овертайме и дважды — в серии послематчевых буллитов. За этот период времени нижегородцы пропустили 84 шайбы, а забросили — 94.

«Лада», в свою очередь, выиграла только 12 из 33 встреч на выезде, причём только семь побед она одержала в основное время. Также тольяттинцы один раз уступили в серии послематчевых буллитов и восемь раз — в овертайме. За этот отрезок времени они забили только 74 гола, а пропустили 92.

Помимо этого, грядущий матч станет для подопечных Олега Браташа шестым подряд на выезде, и четвёртым за семь дней. Команда из Тольятти и так ослаблена травмами, а тут ещё и банальная усталость может внести свои коррективы.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Торпедо» — «Лада» 26 февраля 2024 года

Для «Торпедо» предстоящая встреча видится неплохой возможностью немного поправить положение. Думается, общая цель сплотит нижегородцев, а поддержка родных трибун придаст дополнительный импульс энергии. «Лада» ослаблена важными кадровыми потерями, а также испытывает серьёзные проблемы с выездами. История очных встреч предвосхищает её поражение в основное время.

Ставка: победа «Торпедо» в основное время за 2.00.