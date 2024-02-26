«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес». Коннор Макдэвид жаждет голов

Нападающий «Ойлерз» давно не забрасывает шайбы, зато отдал много результативных передач.

27 февраля состоится матч НХЛ «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес». Начало – в 5:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ойлерз» можно за 1.85, а шансы «Кингз» оценили коэффициентом 3.34. Ничья в основное время доступна за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 27 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Ставки на победу «Ойлерз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.54. Если выиграют «Кингз», сыграет коэффициент 2.50.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» (27.02.2024)

Всё напряжённее становятся матчи регулярного сезона НХЛ, поскольку неумолимо приближается старт плей-офф. 27 февраля «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз» на арене «Роджерс Плэйс». Арбитр введёт шайбу в игру в 5:30 мск.

«Эдмонтон» в последней встрече дома неожиданно уступил «Калгари» (3:6). Они упустили инициативу и слабо оборонялись, поэтому пропустили в первом периоде три шайбы. Нужно признать, что «Эдмонтон» предпринял ряд попыток восстановить контроль над игрой, но безуспешно.

Неплохо на фоне остальных партнёров провёл матч капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, который сделал две результативные передачи. В этом сезоне форвард набрал 89 очков по системе «гол+пас» и занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги. От Никиты Кучерова он отстаёт на 13 очков.

Вот только Коннор не может забить на протяжении девяти матчей. Но на этом отрезке он сделал 21 результативную передачу. Наверняка канадец очень хочет забросить шайбу, поэтому будет выкладываться на все 100%.

Подопечные Криса Ноблоха занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 68 очков. Клуб выиграл 33 из 55 встреч и идёт в зоне плей-офф. «Ойлерз» удачно выступают дома, о чём говорят 17 побед в 27 матчах и 104 заброшенные шайбы.

Тем не менее «Эдмонтон» подвержен спадам в ходе этого сезона. Например, клуб уступил в трёх последних матчах. На этом отрезке, кроме «Калгари», подопечные Криса Ноблоха проиграли «Бостону» (5:6 ОТ) и «Миннесоте» (2:4). Защита не справляется со своими обязанностями, о чём свидетельствуют результаты.

«Лос-Анджелес», в свою очередь, в минувшей встрече дома с огромным трудом победил «Анахайм» (3:2 Б). «Кингз» владели инициативой, много атаковали и нанесли 50 бросков, но забили всего два гола. Отлично сыграл голкипер «Дакс», разрушивший планы Джима Хиллера.

Отметим, что в начале февраля на фоне неудачного отрезка регулярного чемпионата руководство «Лос-Анджелеса» отправило в отставку главного тренера Тодда Маклеллана, который работал в клубе с 2019 года. За свою карьеру он также успел потренировать «Сан-Хосе» и «Эдмонтон».

«Кингз» действительно нужно было предпринимать экстренные меры, поскольку в этом сезоне они нестабильны. В 56 матчах клуб набрал 68 очков и занимает седьмое место в Западной конференции. На выезде «Лос-Анджелес» провёл 29 встреч и одержал 18 побед.

Джим Хиллер поднял моральный настрой «Кингз», благодаря чему команда выиграла четыре из пяти последних матчей. Кроме «Анахайма», она победила «Бостон» (5:4 ОТ), «Питтсбург» (2:1) и «Коламбус» (5:1), а уступила «Нэшвиллу» (1:4).

У «Эдмонтона» стало меньше концентрации, увеличилось количество потерь шайбы, поэтому на оборону выпадает повышенная нагрузка. Таким образом, главная надежда «Ойлерз» на этом отрезке сезона — результативность Макдэвида. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 2.14.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 27 февраля 2024 года

«Эдмонтон» в этом сезоне больше ориентирован на атаку. Да и вряд ли стоит искать другой вариант, когда в команде есть великолепный снайпер Коннор Макдэвид. В свою очередь, «Лос-Анджелес» при Джиме Хиллере не боится рисковать и как можно чаще совершает броски по воротам. Наша ставка на тотал больше 6.5 шайбы за 2.14.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.14.