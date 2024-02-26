«Борнмут» — «Лестер». Джейми Варди работает на износ

27 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Борнмут» — «Лестер». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «вишен» можно с коэффициентом 1.72. Успех «лис» оценивается в 4.30. На ничью дают коэффициент 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Англии «Борнмут» — «Лестер» 27 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Борнмут» — «Лестер» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют «вишни», сыграет коэффициент 1.11. Гол «лис» доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии «Борнмут» — «Лестер» (27.02.2024)

В решающую стадию входит Кубок Англии, один из старейших и престижнейших турниров в футбольном мире. Матч 1/8 финала «Борнмут» — «Лестер» запланирован на 27 февраля. Он пройдёт на стадионе «Виталити — Дин Корт». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск.

«Вишни» довольно легко победили в 1/16 финала Кубка Англии «Суонси» (5:0), забив все голы уже в первом тайме. Полнейшее превосходство в индивидуальном мастерстве «Борнмута» стало главным фактором крупной победы.

Мощно выступил форвард «Борнмута» Доминик Соланке, который отметился голом и результативной передачей.

26-летний бывший нападающий «Ливерпуля» хорошо проводит текущий сезон. Он забил 15 мячей и сделал четыре ассиста во всех турнирах. На него должен обратить внимание тренерский штаб «Лестера», если хочет избежать проблем.

Но вот после после встречи с «Суонси» дела у «вишен» в чемпионате Англии пошли неудачно. Вряд ли главной причиной спада стала самоуспокоенность, но факт остаётся фактом — в последних пяти матчах в АПЛ подопечные Андони Ираолы словно разучились побеждать.

Их безвыигрышная серия насчитывает пять матчей. На этом отрезке «вишни» проиграли «Фулхэму» (1:3) и «Ман Сити» (0:1), а встречи с «Вест Хэмом» (1:1), «Ноттингем Форест» (1:1) и «Ньюкаслом» (2:2) завершили вничью.

В текущем розыгрыше АПЛ «Борнмут» находится в середине турнирной таблицы и вряд ли включится в борьбу за место в еврокубках. Ираола старается переломить ситуацию, и в некоторых играх его подопечные смотрятся организованно. Только от испанского специалиста ждали большего, а результата пока нет.

Возможно, что в Кубке Англии «вишни» смогут показать свой истинный потенциал, поскольку по именам у их тренера довольно крепкая команда. «Борнмут» использует различные тактические схемы в зависимости от уровня соперника, но потеря игроками концентрации в ключевые моменты матча сводит к нулю все планы тренерского штаба.

«Лестер» в текущем сезоне приятно удивляет высоким качеством игры. Команда под руководством Энцо Марески умело прессингует, создаёт много опасных моментов и надёжно обороняется. «Лисы» в этом сезоне Чемпионшипа находятся на первом месте и пока успешно выполняют задачу по возвращению в АПЛ.

Тем не менее насыщенный календарь не позволяет пройти длительную дистанцию сезона без спадов. Поэтому не стоит удивляться, что «Лестер» проиграл два последних матча в Чемпионшипе. Сначала «лисы» дома уступили «Мидлсбро» (1:2), а затем на выезде «Лидсу» (1:3).

Удивительно, но до сих пор поддерживает высокий уровень ветеран Джейми Варди. Судя по всему, он планирует завершить карьеру игрока в АПЛ, поэтому предельно мотивирован. 37-летний нападающий с учётом всех соревнований провёл 24 матча, в которых забил 11 мячей и сделал результативную передачу.

Поскольку «вишни» и «лисы» находятся на спаде, вряд ли обойдутся без ошибок, особенно в линии обороны. В атаке у каждой из команд есть исполнители высокого класса, которые реализуют предоставленные шансы. Рассмотрим ставку на то, что «обе забьют» и тотал будет больше 2.5 мяча, за 1.93.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Англии «Борнмут» — «Лестер» 27 февраля 2024 года

Тот факт, что «Лестер» выступает в Чемпионшипе, автоматически не делает фаворитом «Борнмут». Уровень исполнительского мастерства команд находится примерно на одном уровне. «Лисы» много мячей забили в этом сезоне, да и «вишни» редко уходят с поля без гола. Кроме того, защита у клубов часто допускает грубые ошибки.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.93.