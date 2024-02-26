«Реал Сосьедад» — «Мальорка». Арсен Захарян поймает удачу

27 февраля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Мальорка». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.67. Успех красно-чёрных оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Мальорка» 27 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал Сосьедад» — «Мальорка» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.65.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Мальорка» (27.02.2024)

Позади матчи 26-го тура Примеры. 27 февраля состоится ответная полуфинальная встреча Кубка Испании. На стадионе «Реале-Арена» в городе Сан-Себастьян «Реал Сосьедад» примет «Мальорку». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. Первая игра ознаменовалась ничьей — 0:0.

«Реал Сосьедад» очень классно начал сезон, но из-за травм и кадровых потерь по другим причинам его настиг спад. В последних 10 матчах в чемпионате Испании бело-голубые победили только «Сельту» (1:0) и как раз «Мальорку» (2:1). Также они пять раз сыграли вничью, а уступили «Атлетику» из Бильбао (1:2), «Осасуне» (0:1) и «Вильярреалу» (1:3).

Помимо этого, подопечные Иманола Альгуасиля проиграли «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В этих 11 встречах они пропустили только 10 голов, хотя в соперниках было немало сильных команд. Надёжности в обороне, которой обладает клуб из Сан-Себастьяна, позавидуют многие.

Однако на последнем отрезке сезона у «Реала Сосьедад» заметно ухудшилась результативность. За этот же отрезок времени он забил только шесть мячей. В матче с «Мальоркой» в Примере победный гол бело-голубые забили лишь на 90+3-й минуте. И это при том что весь второй тайм соперник провёл в меньшинстве.

Нередко бело-голубых банально подводит завершение. В первом полуфинальном матче с «Мальоркой» они упустили множество голевых моментов. Одним из главных антигероев встречи стал Умар Садик. Нападающий здорово открывался и имел ряд шансов забить, но ему жутко не везло.

В матче последнего тура Ла Лиги с «Вильярреалом» удача отвернулась от других футболистов клуба из Сан-Себастьяна, в частности от Арсена Захаряна. Сначала россиянин попал в перекладину, а затем получил повреждение и был заменён. Благо обошлось без серьёзных последствий. Сообщается, что в грядущем матче он сможет принять участие.

У бывшего полузащитника московского «Динамо» серьёзные проблемы с адаптацией в испанском клубе. В 28 матчах в составе «Реала Сосьедад» он не забил ни одного гола и отдал только одну результативную передачу. Альгуасиль продолжает доверять Захаряну. В игре футболиста прослеживается постепенный прогресс, но травмы и болезни мешают развитию.

«Мальорка», в свою очередь, располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от занимающего шестую строчку «Реала Сосьедад» составляет 16 очков. Отрыв от идущего в зоне вылета «Кадиса» значительно меньше.

Красно-чёрные выиграли только 4 из 26 матчей в Примере, а также 12 раз сыграли вничью. До полуфинала Кубка Испании они добрались не без удачи. На предыдущих стадиях клуб обыграл сначала ряд команд из низших дивизионов страны, а затем сыгравшую экспериментальным составом «Жирону» (3:2), сосредоточенную на чемпионской гонке с «Реалом».

В 26 встречах в чемпионате Испании подопечные Хавьера Агирре забили только 23 гола, но и пропустили сравнительно немного — 34. Дело в том, что мексиканский специалист зачастую использует схему с пятью защитниками, делает акцент на игре вторым номером и использование свободных зон после отбора на своей половине поля.

Прагматичный стиль позволяет «Мальорке» иногда отбирать очки у лидеров и держаться в середине турнирной таблицы. Однако для победы в Кубке Испании или хотя бы прохода в финал этого вряд ли будет достаточно. Иманол Альгуасиль прекрасно знаком с тактикой Агирре, и удивить его будет сложно.

Поставить на то, что сыграет П1 + ТМ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. 9 из 11 последних очных встреч закончились именно так. Две другие ознаменовались ничейными исходами, но обе эти игры проходили в городе Пальма-де-Мальорка.

Дома бело-голубые проиграли только в 3 из 16 матчей во всех официальных турнирах. Красно-чёрные же выиграли только 1 из 13 встреч в чемпионате Испании на выезде, а также пять раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили только 11 голов, а пропустили — 22.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Мальорка» 27 февраля 2024 года

«Реал Сосьедад» пребывает не в лучшей форме, но постепенно его ведущие футболисты возвращаются в состав после травм. Поддержка домашних трибун должна помочь бело-голубым выйти в финал турнира. У «Мальорки» хуже состав и результаты. Она испытывает серьёзные проблемы с выездными матчами. История очных встреч, статистика и стили игры команд свидетельствуют в пользу нерезультативной победы хозяев.

Ставка: «Реал Сосьедад» победит и тотал меньше 3.5 мяча 2.00.