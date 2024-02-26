«Лутон» — «Ман Сити». Гвардиола встряхнёт Холанда

27 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Лутон» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитам гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.32. Успех «шляпников» оценён в 8.70. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Лутон» — «Манчестер Сити» 27 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Лутон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.69. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии «Лутон» — «Манчестер Сити» (27.02.2024)

Позади 26 туров английской Премьер-лиги, а также полуфинальные матчи Кубка лиги. На 27 февраля запланированы три игры 1/8 финала старейшего в мире футбольного турнира — Кубка Англии. В одной из них «Лутон» встретится с «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

На предыдущих стадиях турнира «Лутон» не без удачи прошёл «Болтон» (0:0 и 2:1) и «Эвертон» (2:1). Последняя игра проходила на равных скоростях, но от «ирисок» отвернулась удача. Сначала их защитник Виталий Миколенко срезал мяч в свои ворота, а победный гол «шляпники» забили в самой концовке — на 90+6-й минуте, после серии удачных рикошетов.

Из Кубка лиги подопечные Роба Эдвардса вылетели, уступив на стадии 1/16 финала середняку третьего по значимости дивизиона страны — «Эксетер Сити» (0:1). Крайне маловероятно, что команде из Лутона удастся пробраться дальше 1/8 финала в старейшем футбольном турнире, и дело не только в уровне соперника.

«Шляпники» сконцентрированы на борьбе за выживание в АПЛ. Они располагаются на 18-й строчке в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего спасительное 17-е место «Эвертона» составляет одно очко. «Ириски» провели на один матч больше, но не стоит забывать, что с них сняли 10 очков за нарушение финансовых правил.

«Эвертон» пребывает в лучшем тонусе и имеет больше шансов сохранить прописку в элитном дивизионе, чем «Лутон». Подопечные Эдвардса выиграли только 5 из 25 матчей в чемпионате Англии, а также пять раз сыграли вничью. За этот период времени они забили 35 голов, а пропустили 51.

У «Манчестер Сити» показатели гораздо лучше. Он занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет всего одно очко. При этом горожане преуспевают в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала они уверенно победили «Копенгаген» (3:1).

Во встрече со «львами» подопечные Хосепа Гвардиолы установили ряд уникальных достижений. Самое интересное из них — рекорд результативности. «Манчестер Сити» стал первым клубом в истории турнира, который забил три и более мяча в семи матчах Лиги чемпионов подряд.

В АПЛ «горожане» не знают поражений уже 11 туров кряду. Ничьих при этом только две — с «Кристал Пэлас» (2:2) и «Челси» (1:1). Единственное — в последних двух турах с «Брентфордом» и «Борнмутом» подопечные Гвардиолы выиграли с минимальным перевесом (в обоих случаях 1:0).

В обеих встречах много работы было у Эдерсона. Несколько раз он по-настоящему выручил команду, остановив мяч на ленточке. Отыграв «на ноль», бразилец установил клубный рекорд. Он стал первым голкипером в истории «Манчестер Сити», который провёл 110 «сухих» матчей в АПЛ.

Впрочем, «горожане» вполне могли победить «Брентфорд» и «Борнмут» гораздо увереннее. Они, как обычно, много атаковали и создавали моменты, но подвела реализация. В последнее время подопечным Гвардиолы стали часто докучать проблемы с завершением. Впрочем, главное — есть результат.

Касательно ухудшившейся реализации лучшего бомбардира «горожан» Эрлинга Холанда Гвардиола отметил, что тот ещё забьёт своё. В 21 матче в АПЛ норвежец записал на свой счёт 17 голов и пять результативных передач. Отличившись в матче с «Брентфордом», он стал вторым футболистом в истории лиги, который забил каждой из 21 команд, с которыми встречался.

Поставить на то, что сыграет ИТ2Б 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. В 40 матчах во всех официальных турнирах «Манчестер Сити» забил целых 95 голов. К предстоящему матчу он подходит в отличном тонусе, без травм и дисквалификаций.

У «горожан» намного больше ресурсов и лучше глубина состава, чем у «шляпников». В кубковых матчах это играет немаловажную роль. На предыдущих стадиях Кубка Англии подопечные Гвардиолы крупно обыграли «Хаддерсфилд» (5:0), а также победили «Тоттенхэм» (1:0). Думается, в предстоящей встрече у них не возникнет серьёзных проблем.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Англии «Лутон» — «Манчестер Сити» 27 февраля 2024 года

«Лутон» — один из главных аутсайдеров АПЛ. Он много пропускает, часто проигрывает и сосредоточен на борьбе за выживание. Думается, «Манчестер Сити» уверенно обыграет «шляпников». «Горожане» — одна из самых результативных команд чемпионата Англии. На последнем отрезке сезона они стали забивать реже, но это явление наверняка имеет лишь временный характер.

Ставка: индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 2.5 мяча за 2.17.