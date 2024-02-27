«Сассуоло» — «Наполи». Хвича отбросит мысли о «ПСЖ» и «Барселоне»

28 февраля состоится матч Серии А «Сассуоло» — «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.78. Шансы чёрно-зелёных оценили в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сассуоло» — «Наполи» 28 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Сассуоло» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют чёрно-зелёные, сыграет коэффициент 1.45. Гол неаполитанцев доступен с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура Серии А «Сассуоло» — «Наполи» (28.02.2024)

Если в будний день болельщиков ожидает интересный футбол, значит, есть повод для хорошего настроения. На 28 февраля запланированы два матча 21-го тура Серии А. В одном из них «Сассуоло» на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» будет принимать «Наполи». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Чёрно-зелёные проводят один из худших сезонов и находятся на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. У них ровно столько же очков, сколько у «Вероны» и «Кальяри», находящихся в зоне вылета. Команду пока спасает только то, что она лучше по дополнительным показателям.

Всего в этом сезоне «Сассуоло» одержал пять побед в 25 матчах, потерпев 15 поражений. К слову, чаще него проигрывала только «Салернитана», располагающаяся на самом дне таблицы Серии А. Безвыигрышная серия чёрно-зелёных насчитывает уже шесть матчей в первенстве страны. За этот неудачный отрезок они потерпели пять поражений.

Чёрно-зелёные проиграли «Ювентусу» (0:3), «Монце» (0:1), «Болонье» (2:4), «Аталанте» (0:3) и «Эмполи» (2:3). Единственная ничья в этот период пришлась на встречу с «Торино» (1:1). Если заглянуть ещё дальше и взять отрезок из 11 игр в чемпионате Италии, то единственное светлое пятно – это победа в матче с «Фиорентиной» (1:0).

Всё это привело к тому, что терпение руководства лопнуло и 25 февраля Алессио Дионизи был уволен с поста тренера «Сассуоло». Кто станет следующим наставником команды – пока неизвестно. Вот только вряд ли это принесёт пользу или хоть как-то повлияет на игру чёрно-зелёных в ближайшее время.

Для «Наполи» этот сезон тоже складывается совсем неудачно. Действующий обладатель скудетто занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 37 очков. Чтобы рассчитывать на участие в еврокубках, необходимо подняться как минимум на три строчки выше. Отставание от «Ромы», находящейся на шестом месте, составляет четыре очка.

Не так уж много, но только вряд ли неаполитанцы будут довольствоваться попаданием в Лигу конференций или даже в Лигу Европы. Франческо Кальцона совсем недавно возглавил «Наполи», но пока ещё ничем не удивил, кроме двух ничьих – в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1) и в Серии А с «Кальяри» (1:1). Выводы делать слишком рано.

В текущем сезоне «Наполи» очень плохо выступает на выездах. Безвыигрышная серия команды в гостях насчитывает семь матчей во всех турнирах. За это время неаполитанцы потерпели пять поражений – во встречах с «Реалом» (2:4) в ЛЧ, «Ювентусом» (0:1), «Ромой» (0:2), «Торино» (0:3), «Миланом» (0:1) в Серии А. Также было две ничьих – в играх с «Лацио» (0:0) и «Кальяри» (1:1).

Ещё больше смущает тот факт, что в шести последних матчах на выезде «Наполи» забил всего лишь один гол. Ещё хорошо, что, оправившись после травмы, выручает Осимхен, а то дела у клуба были бы совсем плохи. Виктор стал автором обоих мячей, забитых в последних встречах – с каталонцами и «Кальяри».

А вот Хвича забивает только по праздникам. В девяти последних матчах Серии А грузин записал на свой счёт только два мяча. Всего в этом сезоне он забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Зато вокруг его будущего разрастается огромное количество слухов. Сначала футболиста «Наполи» отправляли в «Барселону», а теперь назвали одним из претендентов на замену Мбаппе в «ПСЖ». Не рановато ли?

Нет поводов сомневаться в том, что эта игра получится тяжёлой для «Наполи». Всё потому, что на выезде дела у команды идут очень плохо, а перемены, которые обещает новый тренер, наступят в будущем, но не сразу. Повезло неаполитанцам, что у «Сассуоло» уволили наставника, значит, шанс на победу есть, и им нужно пользоваться. Предлагаем ставку на победу «Наполи» с разницей в один или два мяча за 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Сассуоло» — «Наполи» 28 февраля 2024 года

Почти перед самым матчем с неаполитанцами у «Сассуоло» уволили Алессио Дионизи. У «Наполи» тоже совсем недавно произошла смена наставника, но он уже начинает втягиваться в процесс. Если бы не очень плохая статистика выступлений неаполитанцев на выезде, можно было бы даже предположить, что они устроят разгром. Однако, учитывая статистику и тот факт, что чёрно-зелёные выступают дома, лучше поставить на скромную победу в один или два мяча.

Ставка: победа «Наполи» с разницей в 1-2 мяча за 2.30.