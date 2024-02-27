Рывок ЦСКА, сюрпризы от «Спартака» и Ротенберга. Каким будет плей-офф КХЛ

Сергея Фёдорова явно недооценили, а вот СКА, наоборот, зря так сильно завысили над соперниками. Чего ещё ждать от Кубка Гагарина?

Завершился регулярный сезон, и определились все пары участников плей-офф КХЛ. Конечно же, не обошлось без сюрпризов, а в целом регулярка получилась яркой и запоминающейся. Эксперты уже оценили шансы всех 16 команд на победу, поэтому пришла наша очередь сделать это.

Какие команды вышли в плей-офф и кто с кем сыграет

«Металлург» — «Амур»

«Ак Барс» — «Автомобилист»

«Авангард» — «Лада»

«Салават Юлаев» — «Трактор»

«Динамо» М – «Динамо» Мн

«Спартак» — «Северсталь»

СКА – «Торпедо»

«Локомотив» — ЦСКА

Когда начало плей-офф КХЛ

Первые матчи плей-офф запланированы на 29 февраля. Откроет турнир встреча между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором», которая начнётся в 17:00 мск.

Фавориты всё те же

Эксперты отдают предпочтение СКА и предлагают поставить на его победу в Кубке Гагарина с коэффициентом 3.50. Команде из Санкт-Петербурга предстоит провести серию матчей в 1/8 финала с «Торпедо» Игоря Ларионова, которое по ходу регулярки научилось играть в оборонительный хоккей. Пусть даже нижегородцы завершили сезон с семью поражениями кряду, но почему это не может быть очередным хитрым ходом Профессора?

Рано сбрасывать армейцев со счетов

Аналитики слабо верят в то, что ЦСКА выиграет третий Кубок Гагарина подряд, и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 12.0. Причиной тому стали нестабильные выступления армейцев по ходу регулярного сезона и всего лишь шестое место в таблице Западной конференции.

Вот только у хоккеистов могло не быть мотивации на чемпионат, а плей-офф – это уже совсем другое дело. К тому же ЦСКА проходил «Локомотив» три года подряд, и у него отличные шансы сделать это в очередной раз в 1/8 финала Кубка Гагарина. Сергей Фёдоров уже сказал, что должно случиться что-то, чтобы хоккеисты обрели инстинкт, о котором все хотят услышать. Однако ставки на то, что армейцы пройдут железнодорожников, принимают за 2.00, а шансы «Локо» оценили в 1.80.

Разве забыли, кто наделал шума в регулярке?

Зря эксперты так высоко оценивают шансы команды, которая заставила болельщиков полюбить себя ещё больше благодаря отличной результативности. Речь, конечно же, о «Спартаке». Команда произвела настоящий фурор, долгое время претендовала на первое место в конференции, но затем сбавила обороты.

Николай Голдобин, Павел Порядин, Максим Цыплаков и Иван Морозов выдали впечатляющий сезон своей атакующей игрой. Красно-белые забросили 233 шайбы – больше всех.

Также не будем забывать, что зимой к ним присоединился Ковальчук. В сезоне-2020/2021 он становился обладателем Кубка Гагарина с «Авангардом», затем приостановил карьеру и возобновил её только в этом розыгрыше. Чутьё Илью не подведёт? Ставки на победу «Спартака» в плей-офф принимают за 15.0.

За хоккеистами этих команд нужно наблюдать

Шансы выиграть Кубок Гагарина московского «Динамо» оценили в 7.50, а «Авангарда» — 9.00. Две очень интересные команды, у которых будет шанс дойти как минимум до полуфинала, а то и совершить триумф.

Бело-голубые не ошиблись, когда подписали контракт с Никитой Гусевым. Нападающий показал феноменальную игру и стал лучшим бомбардиром регулярного сезона КХЛ, набрав 89 (23+66) очков. Он также побил рекорд по результативности в лиге, принадлежавший Сергею Мозякину.

«Авангард» до последнего претендовал на первое место в Восточной конференции, но в заключительном матче проиграл «Металлургу». Несмотря на это, команду из Омска не стоит сбрасывать со счетов. Нападение «ястребов» набрало невероятный ход. Рид Буше стал лучшим снайпером КХЛ, забросив 44 шайбы.

Также стоит выделить Владимира Ткачёва и Райана Спунера. Даже защитники у Кравца всегда устремлены в атаку. Пример – Дамир Шарипзянов, на счету которого 53 (9+44) очка. Сделать ставку на то, что «Авангард» выйдет в финал, можно за 5.00.

Выводы сделаны

Мы считаем, что у «Спартака» должен быть шанс сыграть в заключительном матче Кубка Гагарина. В 1/8 финала плей-офф красно-белым необходимо пройти «Северсталь», которая хоть и пошумела, но опыта у её тренера не так много, как у Жамнова. Да и в составе нет звёзд такого уровня. Ставки на то, что московская команда сыграет в финале плей-офф, принимают за 8.00.

А вот СКА вряд ли удастся забраться так далеко. Да, подопечные Ротенберга стабильно доходили до финала конференции каждый год с 2015-го, но на этот раз нас ждут совсем другие правила, следуя которым петербуржцы уже в следующей стадии плей-офф могут сыграть с любой из команд Востока. Поставить на то, что армейцы с Невы не пройдут в финал Кубка Гагарина, можно за 1.55.

Ставка 1: «Спартак» выйдет в финал плей-офф Кубка Гагарина за 8.00.

Ставка 2: СКА не выйдет в финал плей-офф Кубка Гагарина за 1.55.