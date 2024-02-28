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Челси — Лидс, ставка на матч Кубка Англии 28 февраля 2024 года, во сколько начало, коэффициенты, смотреть прямой эфир

Ещё и Кубок Англии под угрозой! «Лидс» из Чемпионшипа создаст проблемы «Челси»
Михаил Коробов
«Челси» — «Лидс»: ставка на матч Кубка Англии
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«Аристократы» могут вылететь из старейшего в мире футбольного турнира. Поражение от «Ливерпуля» ничему не научило.

28 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Лидс». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «синих» можно с коэффициентом 1.55. Успех «белых» оценён в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Челси» — «Лидс» 28 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Лидс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Лидс» (28.02.2024)

Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2024, среда. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Позади 26 туров английской Премьер-лиги, а также финал Кубка лиги. На 28 февраля запланированы четыре встречи 1/8 финала Кубка Англии. В самой ранней из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» примет «Лидс». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

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Совсем недавно «Челси» обидно уступил «Ливерпулю» (0:1 д. вр.) в финале Кубка лиги Англии. Команда продемонстрировала очень качественный футбол. Она создала много опасных моментов, но где-то подвело завершение, а местами был хорош Кивин Келлехер. Ирландский вратарь совершил девять сейвов.

В послематчевом интервью Маурисио Почеттино признался, что разочарован и испытывает боль. Однако также 51-летний специалист подчеркнул, что он доволен усилиями, которые приложили его подопечные. Благодаря стараниям аргентинца «аристократы» заметно преобразились.

В последних шести турах в АПЛ «синие» уступили только лидирующему «Ливерпулю» (1:4) и раздухарившемуся «Вулверхэмптону» (2:4). Также они на выезде сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Победили «аристократы» «Кристал Пэлас» (3:1), «Лутон» (3:2) и «Фулхэм» (1:0).

Не в последнюю очередь улучшение результатов «Челси» связаны с тем, что восстановились от травм некоторые футболисты. По этой же причине стал получать гораздо меньше игрового времени Михаил Мудрик. По информации СМИ, руководство «синих» рассматривает уход украинца летом.

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Сообщается, что клуб разочарован игрой Мудрика, но не только этим. Инсайдеры утверждают, что слухи о его поведении были предметом обсуждения, непоследовательность хавбека в дни матчей вызвала дополнительные вопросы. А ещё недавно появилась информация, что Почеттино и его помощники считают, что у украинца отсутствует футбольный интеллект.

Как бы там ни было, предстоящий матч обещает стать для «аристократов» непростым испытанием. «Лидс» на всех парах идёт к возвращению в АПЛ. Он располагается на второй строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. У занимающего третье место «Ипсвича» столько же очков, но хуже дополнительные показатели.

В девяти последних встречах в Чемпионшипе подопечные Даниэля Фарке одержали победы, в частности в недавней игре с лидирующим «Лестером» (3:1). За этот период времени они пропустили только два мяча, а забили — 22. Высокая результативность в первую очередь является заслугой бывшего наставника «Краснодара».

Благодаря Фарке у футболистов «белых» появился ощутимый индивидуальный прогресс. Особенно здорово прибавили экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэниел Джеймс, Жоржиньо Рюттер и Крисенсио Саммервилл. Все они входят в топ-10 лучших игроков Чемпионшипа по системе «гол+пас».

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Кроме того, набрал отличную форму многолетний лидер «Лидса» Патрик Бэмфорд. В последних семи матчах в Чемпионшипе он записал на свой счёт пять голов и одну результативную передачу. Всего «Лидс» в 39 встречах во всех официальных турнирах забил 75 мячей, а пропустил — 31.

Поставить на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. В победу «Челси», конечно, верится больше. У него гораздо лучше глубина состава. Плюс матч состоится в Лондоне. С другой стороны, у «синих» очень загруженный календарь. Времени на восстановление после финала Кубка лиги с «Ливерпулем» критически мало.

Также стоит отметить, что «аристократам» частенько не хватает надёжности в защите. Почеттино поставил команде очень классную игру в атаке. В 25 встречах в АПЛ она забила 42 мяча, но и пропустила почти столько же — 41. Грядущий матч обещает получиться результативным и насыщенным событиями.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Лидс» 28 февраля 2024 года

Результаты говорят сами за себя. Обе команды набрали хороший ход. На наш взгляд, они имеют примерно равные шансы на выход в следующую стадию турнира. На двоих «Челси» и «Лидс» забили 136 голов во всех официальных турнирах, но и пропустили немало — 78. Почеттино и Фарке отдают предпочтение интенсивному атакующему футболу, так что ждём много голов с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.04.

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