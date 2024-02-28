«Аристократы» могут вылететь из старейшего в мире футбольного турнира. Поражение от «Ливерпуля» ничему не научило.

Ещё и Кубок Англии под угрозой! «Лидс» из Чемпионшипа создаст проблемы «Челси»

28 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Лидс». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «синих» можно с коэффициентом 1.55. Успех «белых» оценён в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Челси» — «Лидс» 28 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Лидс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Лидс» (28.02.2024)

Позади 26 туров английской Премьер-лиги, а также финал Кубка лиги. На 28 февраля запланированы четыре встречи 1/8 финала Кубка Англии. В самой ранней из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» примет «Лидс». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

Совсем недавно «Челси» обидно уступил «Ливерпулю» (0:1 д. вр.) в финале Кубка лиги Англии. Команда продемонстрировала очень качественный футбол. Она создала много опасных моментов, но где-то подвело завершение, а местами был хорош Кивин Келлехер. Ирландский вратарь совершил девять сейвов.

В послематчевом интервью Маурисио Почеттино признался, что разочарован и испытывает боль. Однако также 51-летний специалист подчеркнул, что он доволен усилиями, которые приложили его подопечные. Благодаря стараниям аргентинца «аристократы» заметно преобразились.

В последних шести турах в АПЛ «синие» уступили только лидирующему «Ливерпулю» (1:4) и раздухарившемуся «Вулверхэмптону» (2:4). Также они на выезде сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Победили «аристократы» «Кристал Пэлас» (3:1), «Лутон» (3:2) и «Фулхэм» (1:0).

Не в последнюю очередь улучшение результатов «Челси» связаны с тем, что восстановились от травм некоторые футболисты. По этой же причине стал получать гораздо меньше игрового времени Михаил Мудрик. По информации СМИ, руководство «синих» рассматривает уход украинца летом.

Сообщается, что клуб разочарован игрой Мудрика, но не только этим. Инсайдеры утверждают, что слухи о его поведении были предметом обсуждения, непоследовательность хавбека в дни матчей вызвала дополнительные вопросы. А ещё недавно появилась информация, что Почеттино и его помощники считают, что у украинца отсутствует футбольный интеллект.

Как бы там ни было, предстоящий матч обещает стать для «аристократов» непростым испытанием. «Лидс» на всех парах идёт к возвращению в АПЛ. Он располагается на второй строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. У занимающего третье место «Ипсвича» столько же очков, но хуже дополнительные показатели.

В девяти последних встречах в Чемпионшипе подопечные Даниэля Фарке одержали победы, в частности в недавней игре с лидирующим «Лестером» (3:1). За этот период времени они пропустили только два мяча, а забили — 22. Высокая результативность в первую очередь является заслугой бывшего наставника «Краснодара».

Благодаря Фарке у футболистов «белых» появился ощутимый индивидуальный прогресс. Особенно здорово прибавили экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэниел Джеймс, Жоржиньо Рюттер и Крисенсио Саммервилл. Все они входят в топ-10 лучших игроков Чемпионшипа по системе «гол+пас».

Кроме того, набрал отличную форму многолетний лидер «Лидса» Патрик Бэмфорд. В последних семи матчах в Чемпионшипе он записал на свой счёт пять голов и одну результативную передачу. Всего «Лидс» в 39 встречах во всех официальных турнирах забил 75 мячей, а пропустил — 31.

Поставить на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. В победу «Челси», конечно, верится больше. У него гораздо лучше глубина состава. Плюс матч состоится в Лондоне. С другой стороны, у «синих» очень загруженный календарь. Времени на восстановление после финала Кубка лиги с «Ливерпулем» критически мало.

Также стоит отметить, что «аристократам» частенько не хватает надёжности в защите. Почеттино поставил команде очень классную игру в атаке. В 25 встречах в АПЛ она забила 42 мяча, но и пропустила почти столько же — 41. Грядущий матч обещает получиться результативным и насыщенным событиями.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Лидс» 28 февраля 2024 года

Результаты говорят сами за себя. Обе команды набрали хороший ход. На наш взгляд, они имеют примерно равные шансы на выход в следующую стадию турнира. На двоих «Челси» и «Лидс» забили 136 голов во всех официальных турнирах, но и пропустили немало — 78. Почеттино и Фарке отдают предпочтение интенсивному атакующему футболу, так что ждём много голов с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.04.