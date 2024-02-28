«Спартак» — «Северсталь», первый матч. Запасаемся попкорном и не моргаем!

29 февраля состоится матч плей-офф КХЛ «Спартак» – «Северсталь». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.85. Шансы череповчан оценили в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Спартак» — «Северсталь» 29 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» – «Северсталь» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.65. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.00.

Анализ и прогноз на первый матч плей-офф КХЛ «Спартак» — «Северсталь» (29.02.2024)

Закончился регулярный чемпионат КХЛ, а пришло время для плей-офф. Команды начинают погоню за Кубком Гагарина, которая обещает быть очень напряжённой. 29 февраля в первом матче «Спартак» будет принимать «Северсталь» на арене «Мегаспорт». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Красно-белые пошумели больше остальных клубов, показав невероятный скоростной и результативный хоккей. Если бы не сбавили во второй части сезона, могли бы до последнего матча бороться с «Динамо» и СКА за Кубок Континента. В итоге подопечные Алексея Жамнова заняли четвёртое место в таблице Западной конференции, с отставанием от бело-голубых на 10 очков.

Что касается результативности, то «Спартак» в этом преуспел и забросил 233 шайбы – больше всех в лиге. Единственное, что плохо, это количество пропущенных голов – 189. Это худший показатель среди команд, отобравшихся в плей-офф. Даже минское «Динамо» и «Амур» пропустили меньше. Однако в этом и заключается вся прелесть хоккея красно-белых.

Ещё мешала травма Морозова, который вместе с Голдобиным и Порядиным долгое время удерживали звание самой результативной тройки в КХЛ. По итогам Николай набрал 78 (37+41), Павел 57 (27+30), а Иван — 38 (11+27) очков по системе «гол+пас». Также по ходу сезона был заметен и привлёк внимание НХЛ Максим Цыплаков. Он забросил 31 шайбу и отдал 16 результативных передач.

Заканчивал регулярный сезон «Спартак» с тремя поражениями в последних пяти матчах. Он проиграл как раз «Северстали» (2:4), «Ак Барсу» (0:3) и минскому «Динамо» (2:4). Победили красно-белые череповчан, взяв реванш, со счётом 5:3 и «Торпедо» — 7:3. Статистика в очередной раз доказала, что это всё ещё очень результативная команда, которая много пропускает.

«Северстали» по духу такой хоккей. Постепенно клуб прогрессировал под руководством бывшего тренера Андрея Разина, и после его ухода многие всерьёз подумали, что хорошие времена для череповчан закончились. Андрей Козырев вопреки всем ожиданиям провёл сезон с «рысями» не хуже, чем предыдущий наставник.

«Сталевары» завершили регулярный сезон на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Им удалось выиграть 36 матчей из 68. Также порадовало то, что новый тренер «Северстали» не стал отказываться от агрессивного и результативного хоккея. Наверняка сказалась работа ассистентом у Игоря Ларионова. «Рыси» забросили 203 шайбы, а пропустили 185.

Вот только заканчивали чемпионат КХЛ череповчане не лучшим образом. Они потерпели три поражения подряд, но подарили праздник болельщикам. «Рыси» уступили московскому «Динамо» (2:3), «Спартаку» (3:5) и «Салавату Юлаеву» (3:4). Возможно, мысли о плей-офф помешали «сталеварам» сыграть с полной самоотдачей, ведь до этих проигрышей они победили в пяти встречах кряду.

В закончившемся регулярном сезоне команды провели четыре очные встречи, которые невозможно забыть. Красно-белые одержали три победы, и в этих же матчах забрасывалось минимум восемь шайб на двоих. Всего в каждой из этих очных игр забивалось не меньше шести голов. Вывод напрашивается сам собой – нас ждёт очень результативная встреча. Поэтому предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 2.01.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Северсталь» 29 февраля 2024 года

Четыре последние очные встречи этих команд закончились тоталом больше 5.5 шайбы. «Спартак» и «Северсталь» предпочитают агрессивный и результативный хоккей, который так нравится болельщикам. Если в нападении у клубов всё отлично, то в обороне часто допускаются ошибки, которые приводят к пропущенным голам. Думается, нас ждёт очень яркая серия игр, и начнётся она с первого матча. Наша ставка – тотал больше 5.5 шайбы.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.01.