«Атлетик» — «Атлетико». Симеоне спасёт только чудо

29 февраля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» — «Атлетико». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 2.50. Успех «матрасников» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Атлетико» 29 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетик» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» — «Атлетико» (29.02.2024)

Позади игры 26-го тура Примеры, а также первые матчи 1/2 финала Кубка Испании. 29 февраля состоится ответная встреча, в которой на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао «Атлетик» примет мадридский «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. Главный арбитр — Хуан Мартинес Мунуэра.

Первый матч, несмотря на то что он проходил в Мадриде, «Атлетик» выиграл со счётом 1:0. Было много борьбы и спорных моментов. Встреча вполне могла получиться более результативной. «Матрасники» давили и местами смотрелись предпочтительнее, но вскрыть надёжную оборону «львов» им не удалось.

Команда из Бильбао проводит очень хороший сезон. Она располагается на пятом месте в турнирной таблице Примеры. Отставание от занимающего четвёртую строчку «Атлетико» составляет три очка, а вот отрыв от идущего следом «Бетиса» весьма внушительный — семь очков.

Баски проиграли только два из последних 15 матчей в чемпионате Испании, а также четыре раза сыграли вничью. Примечательно, что во всех шести случаях потеряли очки подопечные Эрнесто Вальверде на выезде. Дома они уверенно обыграли как раз «Атлетико» (2:0), «Реал Сосьедад» (2:1) и совсем недавно «Жирону» (3:2).

По итогам февраля Вальверде был признан лучшим главным тренером Ла Лиги. Эрнесто поставил «львам» очень качественный командный футбол, а также сопутствовал индивидуальному прогрессу практически всех игроков. Не исключено, что закончит сезон клуб в зоне Лиги чемпионов.

У мадридского «Атлетико» наблюдается спад. Он выиграл только 8 из 16 последних встреч в Примере, а также три раза сыграл вничью. Помимо «Атлетика», уступили подопечные Диего Симеоне «Лас-Пальмасу» (1:2), «Барселоне» (0:1), «Жироне» (3:4) и располагающейся неподалёку от зоны вылета «Севилье» (0:1).

Последняя игра запомнилась не только плохим результатом, но и травмой одного из лидеров нападения «Атлетико» Альваро Мораты. К счастью, форвард избежал серьёзных последствий. У него были диагностированы ушиб кости и растяжение внутренней боковой связки правого колена.

Ожидалось, что на восстановление потребуется три недели, но Мората очень быстро оправился от повреждения и смог принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (0:1). Встреча проходила под диктовку «нерадзурри». Они нанесли целых 19 ударов и только чудом не забили больше. Несколько потенциально голевых моментов упустил Марко Арнаутович.

«Матрасники» же не нанесли ни одного удара в створ. Дуэт Мораты и Гризманна оказался неэффективен. Стоит отметить, что у испанского нападающего была возможность сравнять счёт в концовке, но он неточно пробил головой. Кстати, в первом полуфинальном матче с «Атлетиком» его также несколько раз подвела реализация.

Голевая засуха Мораты насчитывает уже семь матчей кряду во всех официальных турнирах. Гризманн, в свою очередь, не забивает в чемпионате Испании уже семь встреч подряд. Поставить на то, что «Атлетик» из Бильбао не проиграет мадридцам и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

На стадионе «Сан-Мамес» команда из Бильбао проиграла только 1 из 13 матчей в Примере, а также два раза сыграла вничью. За этот период времени она пропустила всего лишь 14 мячей, а забила — 34. Лучше басков на домашнем стадионе выступают только лидирующий мадридский «Реал» и как раз «Атлетико».

С выездными матчами у подопечных Диего Симеоне наблюдаются большие проблемы. Они победили только в 4 из 13 встреч в гостях в чемпионате Испании, а также три раза сыграли вничью. За этот период времени «матрасники» забили 20 голов, а пропустили — 16.

Высокой результативности ждать определённо не стоит. Оба клуба обладают отменной обороной. На двоих в 26 играх в Ла Лиге они пропустили только 54 мяча. Кроме того, в 9 из 12 последних очных встреч сыграл «низ» по голам. Кстати, «матрасники» выиграли только 4 из 12 этих матчей.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Атлетико» 29 февраля 2024 года

«Атлетик» очень здорово выступает дома. Если на выезде ему удалось победить, то на арене «Сан-Мамес» он тем более вряд ли проиграет «Атлетико». У «матрасников» наблюдается спад. Их ведущие игроки стали гораздо менее результативны. Случаи потери очков участились. При этом, у мадридцев большие проблемы с выездными матчами. Да и история очных встреч не на их стороне.

Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча 2.20.