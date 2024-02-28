«Аль-Наср» — «Аль-Хазм». Роналду привлечёт внимание

Не только Криштиану любит быть в центре внимания, но и вся его команда — она по-прежнему в чемпионской гонке.

29 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Хазм». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех «Аль-Хазма» оценён экспертами в 12.5. Ставки на ничью принимаются за 10.5.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Хазм» 29 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Хазм» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.90.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Хазм» (29.02.2024)

После небольшого перерыва в Саудовской Аравии возобновился сезон Про-Лиги. 29 февраля состоятся три встречи 22-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде «Аль-Наср» примет «Аль-Хазм». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

«Аль-Наср» продолжает участвовать в чемпионской гонке с «Аль-Хилялем». Отставание от «лидеров» составляет семь очков. В последних шести матчах в Про-Лиге подопечные Луиша Каштру победили «Эр-Рияд» (4:1), «Аль-Иттифак» (3:1), «Аль-Иттихад» (5:2), «Аль-Таавун» (4:1), «Аль-Фатех» (2:1) и «Аль-Шабаб» (3:2).

В соперниках были преимущественно команды из верхней части турнирной таблицы. И всё бы ничего, но встреча с «Аль-Шабабом» запомнилась скандальной историей. Болельщикам соперника удалось вывести из себя звёздного нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Они скандировали в сторону португальца «Месси!».

Ранее подобное уже случалось, но тогда Роналду сошло с рук неподобающее поведение. Сообщается, что в этот раз наказания ему не избежать. В клубе попытались оправдать инцидент тем, что видео сгенерировано нейросетью. Однако данный довод совсем не убедителен.

По информации источника, 38-летний нападающий будет дисквалифицирован на два матча чемпионата Саудовской Аравии, а также заплатит штраф. В 2023-м Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром года в мире. В текущем розыгрыше Про-Лиги он принял участие в 20 матчах, в которых забил 22 мяча и отдал девять результативных передач.

В составе «Аль-Хазма» нет таких звёздных футболистов, как Криштиану Роналду. Обусловлено это банальной нехваткой ресурсов, низкой популярностью и небогатой историей. Клуб был основан в далёком 1957 году, но бóльшую часть времени провёл в низших дивизионах Саудовской Аравии.

Позапрошлый сезон «Аль-Хазм» закончил на последнем месте в турнирной таблице Про-Лиги. Ему удалось вернуться в элитный дивизион, однако текущий розыгрыш чемпионата также складывается для команды крайне неудачно. Она вновь располагается в самом низу — на 18-й строчке.

Отставание от занимающего спасительное 15-е место «Эр-Рияда» составляет шесть очков. Вряд ли клубу из Ар-Расса удастся избежать вылета. Он побеждал лишь в 2 из 21 матча в чемпионате Саудовской Аравии, а также восемь раз сыграл вничью. За этот период времени забил только 21 гол, а пропустил 51 — больше только у «Абхи».

В последних восьми матчах в Про-Лиге «Аль-Хазм» победил «Аль-Фатех» (2:0), а также сыграл вничью с «Эр-Риядом» (0:0), «Абхой» (1:1), «Аль-Иттифаком» (1:1) и «Аль-Халиджем» (1:1). Может показаться, что клуб набрал неплохой ход, но во встречах с более сильными соперниками он уступил и по обыкновению много пропустил.

Проиграла команда из Ар-Расса сначала «Аль-Хилялю» (0:9) и «Аль-Ахли» (0:4), а затем «Аль-Фейхе» (1:3). Поставить на то, что «Аль-Наср» выиграет предстоящий матч с форой (-2.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. В последней очной встрече «всемирный клуб» победил со счётом 5:1.

В 21 матче в чемпионате Саудовской Аравии подопечные Луиша Каштру пропустили только 26 мячей, а забили — 60. У «всемирного клуба» в составе предостаточно топовых футболистов, которые способны сделать результат, так что отсутствие Криштиану Роналду не должно сильно повлиять на результат.

В пользу данного суждения свидетельствует недавняя разгромная победа в товарищеском матче с «Интер Майами» (6:0), а также выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов АФК. Без португальца она на выезде обыграла «Аль-Духаиль» (3:2) и сыграла вничью с «Персеполисом» (0:0).

Прогноз и ставка на матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Хазм» 29 февраля 2024 года

Конечно, если Роналду дисквалифицируют, это ослабит «Аль-Наср». Однако дома «всемирный клуб» даже без португальца способен уверенно победить одного из главных аутсайдеров Про-Лиги. У «Аль-Хазма» намного меньше резервов и хуже результаты. Он очень много пропускает, особенно во встречах с сильными соперниками.

Ставка: победа «Аль-Насра» с форой (-2.5) за 1.86.