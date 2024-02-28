«Локомотив» — ЦСКА, первый матч. Игорь Никитин даст толчок Сергею Фёдорову

29 февраля состоится матч плей-офф КХЛ «Локомотив» – ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу железнодорожников можно с коэффициентом 2.32. Шансы армейцев оценили в 2.00. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» – ЦСКА 29 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Локомотив» – ЦСКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.02. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 7.50.

Анализ и прогноз на первый матч плей-офф КХЛ «Локомотив» – ЦСКА (29.02.2024)

Закончился регулярный чемпионат КХЛ, и пришло время плей-офф. Команды начинают погоню за Кубком Гагарина, которая обещает быть очень напряжённой. 29 февраля в первом матче «Локомотив» будет принимать ЦСКА на «Арене-2000-Локомотив». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Железнодорожники провели отличный регулярный сезон и заняли третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 93 очка и отстала всего на пять очков от выигравшего Кубок Континента «Динамо». Всего ярославцы победили в 44 из 68 встреч, забросили 174 шайбы, а пропустили 139 – меньше всех в КХЛ.

Именно за счёт надёжной обороны подопечные Игоря Никитина в основном добывали нужные результаты. Лишь в заключительном матче регулярки «Локомотив» прервал победную серию, которая насчитывала четыре встречи. За это время железнодорожники выиграли как раз у ЦСКА (5:4 ОТ), «Салавата Юлаева» (3:0), «Ак Барса» (4:2) и «Нефтехимика» (3:2 ОТ). Уступили ярославцы «Автомобилисту» (0:2).

Тренер «Локо» признался, что не настраивал своих подопечных, потому что уже все мысли у команды в плей-офф. Конечно же, Игорь Никитин прав, но что если армейцы так же грамотно подберут ключики к железнодорожникам и будут пользоваться их же методами – сильной игрой в защите.

ЦСКА крайне неудачно провёл регулярный сезон и занял шестое место в таблице Западной конференции, имея в активе 76 очков. Сложно дать оценку возможностям армейцев в плей-офф. Они остаются загадкой, и гости должны раскрыть свои козыри уже после первого матча. Если судить строго по чемпионату, то подопечные Сергея Фёдорова не готовы.

Красно-синие выигрывали Кубок Гагарина два года подряд. Вероятнее всего, у них просто пропала мотивация на регулярный сезон. Тренер ЦСКА уверен, что его подопечные продемонстрируют в плей-офф характер и хоккей совершенно другого уровня. Есть все предпосылки доверять его словам.

Всего в регулярке армейцы одержали победы в 34 из 68 встреч, забросили 193 шайбы, а пропустили — 166. Команду штормило на протяжении всего сезона. В последних пяти матчах она выиграла только у «Сибири» (4:3 ОТ) и «Торпедо» (2:1). Уступили красно-синие «Локомотиву» (4:5 ОТ), «Витязю» (1:2) и московскому «Динамо» (3:4 ОТ).

Возвращение Ивана Федотова не придало защите ЦСКА большой уверенности. Вратарь провёл 44 матча в сезоне, в которых записал на свой счёт только четыре шат-аута, но у него 91,56% отражённых бросков, и это говорит о том, что он был очень полезен. С этим трудно поспорить, особенно учитывая, как часто армейцы ошибались в обороне.

Тренер ЦСКА также ответил на вопрос, когда вернётся к команде инстинкт убийцы, которого так не хватало на протяжении регулярного сезона. Сергей Фёдоров отметил, что в плей-офф должен произойти переломный момент, который вернёт чемпионский ЦСКА. Почему бы и нет?

Красно-синим нет особой разницы, с кем играть, но «Локомотив» для них считается крайне удобным соперником. ЦСКА проходил железнодорожников в трёх последних плей-офф. Дважды серия доходила до семи матчей, но в 2022 году москвичи выиграли у ярославцев 4-0. Думается, армейцам нужно проиграть первую встречу, чтобы понять, что шутки закончились. К тому же «Локо» дома выглядит успешнее, чем ЦСКА на выезде. Ставки на победу хозяев принимают за 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» – ЦСКА 29 февраля 2024 года

Серия матчей с железнодорожниками станет переломной для армейцев. Они либо проснутся, либо же потеряют шансы на борьбу за Кубок Гагарина. Как бы там ни было, но первый матч останется за «Локомотивом». Он более стабилен, выступает на домашней арене и очень хорошо подготовится к ЦСКА, держа в уме три неудачных серии плей-офф с москвичами. Подопечные Фёдорова очнутся, но позднее.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.30.