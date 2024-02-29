«Ростов» — «Крылья Советов». Карпин или Осинькин — кто подготовился лучше?

Встреча обещает быть результативной, а судить о победителе слишком рано.

1 марта состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 2.35. Успех самарцев оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» 1 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Ростов» — «Крылья Советов» (01.03.2024)

Российская Премьер-Лига возвращается после зимнего перерыва. 1 марта состоится матч, который откроет программу 19-го тура первенства. На стадионе «Ростов Арена» померяются силами местный «Ростов» и «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Ростов» ушёл на зимний перерыв не в лучшем настроении — расположившись на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от идущего в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в элитном дивизионе «Ахмата» составляет четыре очка. Жёлто-синие демонстрировали приятный глазу командный футбол, но часто теряли очки.

Подопечные Валерия Карпина выиграли только 5 из 18 встреч в чемпионате России, а также шесть матчей завершили вничью. За этот отрезок времени они забили 24 мяча, что немало, но пропустили ещё больше — 29. Поэтому зимой ростовчане первым делом решили усилить линию защиты двумя легионерами — Умаром Сако и Эядом Эль-Аскалани.

Также к клубу присоединился техничный бразильский футболист Роналдо. Начали сборы преобразившиеся жёлто-синие весьма неплохо. В Зимнем кубке РПЛ они уверенно победили «Шабаб Аль-Ахли» (3:1), а также разгромили московский «Спартак» (3:0). В обеих встречах отметился забитыми мячами Николай Комличенко. Один из голов получился очень красивым.

Казалось, Карпин исправил ошибки и его подопечные отлично возобновят сезон. Однако вскоре уверенность в этом рассеялась. В последних четырёх товарищеских матчах ростовчане победили только «Астану» (1:0), а уступили «Кайрату» (1:2), «Пари НН» (0:1) и «Локомотиву» (1:3). Как и прежде, они допустили много ошибок оборонительного плана.

«Крылья Советов», напротив, уходили на зимний перерыв при вполне комфортном раскладе. Они располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от занимающего третье место московского «Динамо» составляет три очка. А ведь в прошлом сезоне самарцы боролись за выживание.

Качественная летняя селекция помогла Игорю Осинькину ликвидировать проблемы с завершением и улучшить результаты. Самарцы проиграли только 5 из 18 матчей в РПЛ и столько же встреч завершили вничью. За этот период времени они пропустили 27 мячей, а забили 36 — больше всех.

4 из 36 этих голов записал на свой счёт Никита Салтыков. Ещё он отдал столько же результативных передач. Одним из главных событий зимы стал переход талантливого 19-летнего футболиста в «Локомотив». Он доиграет сезон в составе «Крыльев Советов» на правах аренды, а затем сменит прописку.

Далеко не первый год московские клубы и «Зенит» скупают у самарцев лидеров, что само собой усложняет жизнь Осинькину. Только тренер отладит механизмы и вырастит талантливых молодых игроков, как команда сразу же их лишается. Ранее при похожих условиях уходили Иван Сергеев, Максим Глушенков, Сергей Пиняев и Антон Зиньковский.

Хорошо хоть, что, помимо Салтыкова, «Крылья Советов» не продали никого из ведущих игроков зимой. Сборы они провели довольно неплохо. Подопечные Осинькина уступили только московскому «Динамо» (1:5), а также четыре раза сыграли вничью. Победили они «Аланию» (3:1), «Волгарь» (4:1) и «Гостивар» (3:1).

Как там ни было, выявлять фаворита грядущего матча не будем. Команды могут по-разному повести себя после зимнего перерыва. Поставить на то, что «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Четыре из пяти последних очных встреч ознаменовались данным исходом.

Кто бы ни оказался лучше готов к возобновлению сезона, матч обещает получиться очень результативным. У обеих команд всё замечательно в нападении, но также наблюдаются серьёзные проблемы оборонительного характера. Они слишком многое позволяют у своих ворот.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» 1 марта 2024 года

ОЗ + ТБ 2.5 мяча видится наилучшим вариантом для ставки. На двоих в 18 встречах в чемпионате России «Ростов» и «Крылья Советов» забили 60 голов, но и пропустили очень много — 56 мячей. Статистика выступления команд на сборах и история очных встреч предвосхищают большое количество голов с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.