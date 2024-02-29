«Фрайбург» — «Бавария». Гарри Кейн старается изо всех сил

1 марта состоится матч 24-го тура Бундеслиги «Фрайбург» — «Бавария». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.55. Шансы хозяев оцениваются в 6.30. На ничью дают коэффициент 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура Бундеслиги «Фрайбург» — «Бавария» 1 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра «Фрайбург» — «Бавария» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура Бундеслиги «Фрайбург» — «Бавария» (01.03.2024)

В первый день весны начнётся игра 24-го тура Бундеслиги «Фрайбург» — «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Европа-парк-Штадион». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск.

«Фрайбург» проводит неудачный сезон. Если бы не выход и успешное выступление в плей-офф Лиги Европы, главного тренера клуба Кристиана Штрайха ждали бы крупные неприятности. Дело в том, что в этом розыгрыше Бундеслиги его подопечные прочно застряли в середине турнирной таблицы, но отставание от шестого места составляет пять очков — шансы есть.

У спада «бразильцев из Брайсгау» есть несколько причин. Команда обладает довольно скромным бюджетом и не может каждый сезон приглашать сильных футболистов. Плюс травмы и дисквалификации не дают покоя клубу. У Кристиана Штрайха на первом месте надёжная оборона, а в этом сезоне его подопечные регулярно совершают грубые ошибки.

«Фрайбург» пропустил в 23 матчах в Бундеслиге 42 мяча. И компенсировать провал в защите даже результативной игрой тренер не в состоянии. Лидер атак Винченцо Грифо хорошо выступает в этом сезоне, забив семь мячей и сделав столько же результативных передач, но поддержки от партнёров не получает.

В итоге у Штрайха накопилось много проблем, поскольку его подопечные проиграли четыре из последних пяти матчей в чемпионате Германии и потеряли уверенность. Кризис затронул все линии команды, поэтому сложно ожидать от «Фрайбурга» чуда во встрече с «Баварией».

Справедливости ради, нужно отметить, что и «красные» пребывают в сумрачном настроении. Результаты мюнхенцев заметно просели. Клуб уступил в первом матче плей-офф Лиги чемпионов «Лацио» (0:1), а в Бундеслиге отстаёт от «Байера» на восемь очков.

Сложно представить, какие эмоции испытывает при этом Гарри Кейн. Нападающий сборной Англии перешёл в «Баварию» за трофеями, а тут такое разочарование. Даже титул чемпиона Германии уплывает из рук, но к самому форварду претензий никаких.

По самоотдаче Кейн в каждом матче подаёт пример партнёрам, однако растормошить команду он не в состоянии. Англичанин исправно делает свою работу и лидирует в гонке лучших бомбардиров этого сезона, забив 27 мячей и сделав пять результативных передач.

Весьма вероятно, что руководство клуба давно разочаровалось в решении пригласить Томаса Тухеля на пост главного тренера. Видимо, это стало одной из причин, почему он покинет команду по окончании этого сезона. Наставник ничего не дал «Баварии» в плане тактики, и большинство его ходов оказались ошибочными.

Теперь дело за индивидуальным мастерством футболистов, которым необходимо доказать свой высокий уровень и не провалить окончание сезона. В принципе, состав у «Баварии» сильный, но вот с мотивацией дела обстоят плохо.

«Фрайбург» тоже пребывает не в самом лучшем состоянии. У Штрайха посыпалась защита и практически перестало получаться создавать моменты в позиционном нападении. За счёт индивидуального мастерства «красные» могут выиграть. Рассмотрим ставку на победу «Баварии» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.02.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Бавария» 1 марта 2024 года

«Фрайбург» в кризисе и вряд ли сумеет создать проблемы даже такой слабой версии «Баварии». Штрайх, скорее всего, выберет оборонительную модель и будет рассчитывать на контратаки. В свою очередь, «красные» вполне способны выиграть за счёт преимущества в классе. Да и про мотивацию Гарри Кейна нельзя забывать. Отсюда наша ставка на победу «Баварии» и тотал меньше 4.5 мяча.

Ставка: победа «Баварии» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.02.