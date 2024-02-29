«Авангард» — «Лада», первый матч. Ткачёв и Буше поставят на место новичка

В плей-офф лидеры «ястребов» уже не будут экономить силы.

1 марта состоится первый матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Лада». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу омичей можно с коэффициентом 1.63, а шансы тольяттинцев оценили в 4.55. Ничья в основное время доступна за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на первый матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Лада» 1 марта 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Авангард» — «Лада» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.44. Ставки на победу омичей с учётом ОТ принимают за 1.35. Если тольяттинцы выиграют матч, сыграет коэффициент 3.26.

Анализ и прогноз на первый матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Лада» (01.03.2024)

Вот и подошёл концу регулярный чемпионат КХЛ, но для 16 команд начинается главное испытание — борьба за Кубок Гагарина. 1 марта в первом матче плей-офф «Авангард» сыграет с «Ладой» на «Джи-Драйв-Арене». Арбитр произведёт стартовое вбрасывание в 16:30 мск.

«Ястребы» удачно прошли регулярный чемпионат в этом сезоне, хотя в их успехе были определённые сомнения. Дело в том, что минувшим летом клуб покинула группа ведущих игроков: Арсений Грицюк, Сергей Толчинский и Корбан Найт.

Затем возникла определённая сложность с продлением контракта Михаила Кравца. Весьма вероятно, что руководство рассматривало другие кандидатуры, но в итоге предоставило ещё один шанс специалисту.

Тренерский штаб Кравца проделал хорошую работу в этом сезоне. Функции ушедших лидеров распределили между другими игроками и в схеме были произведены некоторые изменения. Поэтому полномасштабного кризиса удалось избежать, но спады по ходу регулярного чемпионата случались.

Тем не менее стиль «Авангарда» главный тренер оставил прежним. «Ястребы» предпочитают яркий атакующий хоккей, но не избегают силовой борьбы. Явной тренерской удачей можно считать таких хоккеистов, как Владимир Ткачёв, Райан Спунер и Рид Буше. Судя по всему, именно от них будет исходить главная угроза для защиты «Лады».

Перед дедлайном клуб из Омска совершил несколько выгодных сделок, усилив состав признанными мастерами. Из «Сибири» перешёл нападающий Николай Прохоркин, а «Ак Барс» легко отдал Дамира Жафярова, вступившего в конфликт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. Недостающий пазл в атаке заполнил словак Томаш Юрчо, и команда готова к плей-офф.

В целом не вызывает серьёзных нареканий и вратарская бригада «Авангарда». Андрей Мишуров и Павел Хомченко провели этот сезон надёжно. Поэтому вполне закономерно, что «ястребы» по итогу регулярного чемпионата заняли второе место в турнирной таблице Восточной конференции, пропустив на первую строчку «Металлург».

«Лада» заслуживает похвалы за первый сезон в КХЛ после длительного отсутствия. При довольно скромном бюджете руководство клуба из Тольятти собрало крепкий костяк опытных хоккеистов и полностью угадало с кандидатурой главного тренера. Олег Браташ создал боевитую команду, которая отлично стартовала и даже некоторое время лидировала в КХЛ.

Тем не менее пройти сезон без спадов не удалось. В какой-то момент у тольяттинцев накопилась усталость, затем пошли травмы ведущих игроков. Была у подопечных Браташа и серия поражений в феврале, но завершили регулярку они на хорошей ноте, победив в трёх последних матчах.

«Лада» заслуженно получила хорошую оценку за регулярный чемпионат и выход в плей-офф. Конечно, на тольяттинцев не будет оказываться давление за результат, но это вряд ли спасёт от мощной линии нападения «ястребов». У омичей много звёзд в составе и сбалансированная схема игры, поэтому предлагаем изучить ставку на победу «Авангарда» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.09.

Прогноз и ставки на первый матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Лада» 1 марта 2024 года

«Лада» постарается создать проблемы звёздам «Авангарда», построив плотную оборону. Но у «ястребов» настолько богатый набор атакующих схем и индивидуально сильные исполнители, что они сумеют найти уязвимые места в защите соперника.

Ставка: победа «Авангарда» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.09.