Экспресс на футбол с коэффициентом 13.89: Головин и Гарри Кейн настроены серьёзно

Первый день весны этого года порадует нас очень интересными футбольными событиями. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.89 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Фрайбург» — «Бавария»

Последние результаты «Фрайбурга», с одной стороны, не внушают доверия. Из положительно тут разве что выход в 1/8 финала Лиги Европы после победы в игре с французским «Лансом» (3:2 ДВ) и результативная ничья с «Айнтрахтом» (3:3) в Бундеслиге. Как видно, команда может выдавать голевые матчи и проявлять характер. Однако со стабильностью беда, если вспомнить о поражениях «Аугсбургу» (1:2) и «Боруссии» Дортмунд (0:3).

С другой стороны, «Бавария» недавно прервала свою трёхматчевую серию поражений, обыграв «Лейпциг» со счётом 2:1. Впрочем, если поражение лидирующему «Байеру» (0:3) можно объяснить феноменальной мощью соперника, то проигранные встречи «Лацио» (0:1) и «Бохуму» (2:3) говорят о проблемах в составе мюнхенской команды. Радует лишь то, что Гарри Кейн всё так же результативен и регулярно помогает побеждать.

На наш взгляд, исходя из вышесказанного, в предстоящем матче стоит ждать много голов. «Бавария» наверняка захочет закрепить недавнюю победу в игре с «Лейпцигом», а имеющий проблемы со стабильностью и обороной «Фрайбург» может это позволить сделать. Однако, поскольку матч проходит в городе Фрайбург, хозяева вполне могут рассчитывать на поддержку болельщиков и голы со своей стороны. Ставки на победу «Баварии» и «обе забьют» принимают за 1.95.

Прогноз на матч «Лацио» — «Милан»

«Лацио» возвращается домой после обидного поражения «Фиорентине» со счётом 1:2 — римский клуб открыл счёт в матче, но упустил победу. Однако в целом последние результаты римлян не такие плохие. В пяти минувших матчах они успели обыграть не только «Торино» и «Кальяри» на выезде, но и мюнхенскую «Баварию» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

«Милан» тоже успел добиться кое-чего на евроарене, а именно по сумме двух матчей с общим счётом 5:3 прошёл французский «Ренн» в 1/16 финала Лиги Европы. В последнем же матче «россонери» сыграли вничью с «Аталантой» (1:1), которая до этого показывала выдающуюся игру в атаке.

Отдельно стоит отметить, что «Милан» показывает в последнее время тенденцию к большому числу пропущенных мячей. Всего за три минувших игры во всех турнирах клуб пропустил восемь мячей при пяти забитых. Учитывая все данные, а также личные встречи с «Лацио» в Риме, в которых миланцы часто имели проблемы, мы бы ждали от предстоящей встречи голов в обе стороны. Ставки на «обе забьют» принимают за 1.85.

Прогноз на матч «Монако» — «ПСЖ»

«Монако» подавал большие надежды в начале сезона, но теперь, скорее всего, будет бороться лишь за место в Лиге чемпионов. Последние результаты не внушают доверия. Монегаски вылетели из Кубка Франции, проиграв скромнейшему «Руану», а также потеряли очки с «Гавром» (1:1) и «Тулузой» (1:2). Зато удалось обыграть крепких соперников: «Ниццу» (3:2) и «Ланс» (3:2). Как видно, команда Александра Головина демонстрирует хорошую реализацию, но в целом нестабильна.

«ПСЖ» — совсем другое дело. Лишь накануне парижская команда прервала серию побед, сыграв вничью с «Ренном» (1:1). До того парижане вышли в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв «Брест» (3:1), создали себе преимущество перед выездным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад» (2:0) и набрали важные очки в Лиге 1. То есть, как ни крути, подопечные Луиса Энрике сейчас крайне опасны. Причём даже без Килиана Мбаппе.

Однако отдельно стоит обратить внимание и на очные встречи соперников. Во-первых, в двух последних команды суммарно забили 11 голов, что предвещает результативную игру и на этот раз. Во-вторых, любопытно, что «ПСЖ» проиграл последние три матча подряд, которые проходили на стадионе «Луи II». Конечно, «Монако» сейчас не выглядит настолько грозно, чтобы победить «ПСЖ», но ожидать ничью, на наш взгляд, здесь вполне возможно. На ничью дают 3.85.

Экспресс на матчи 1 марта

Ставка 1: победа «Баварии» в матче с «Фрайбургом» и обе забьют за 1.95.

Ставка 2: обе забьют в игре «Лацио» — «Милан» за 1.85.

Ставка 3: ничья в матче «Монако» — «ПСЖ» за 3.85.

Общий коэффициент: 1.95 Х 1.85 Х 3.85 = 13.89.