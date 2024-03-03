«Трактор» — «Салават Юлаев», третий матч. В Челябинске будет больше борьбы, чем голов

4 марта состоится третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.55. Успех уфимцев по итогам 60 минут оценён экспертами тоже в 2.55.

Коэффициенты букмекеров на третий матч Кубка Гагарина «Трактор» — «Салават Юлаев» 4 марта 2024 года

Букмекеры сомневаются, что третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что обе команды забьют в третьем периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала плей-офф КХЛ «Трактор» Челябинск — «Салават Юлаев» Уфа (04.03.2024)

Настала пора плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 4 марта состоятся четыре третьих матча 1/8 финала Кубка Гагарина. В одном из них на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске местный «Трактор» примет «Салават Юлаев». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

В первой встрече «Салават Юлаев» проиграл со счётом 3:4. На послематчевой пресс-конференции Виктор Козлов отметил, что у его подопечных был некоторый мандраж. Они ментально оказались не совсем готовы к началу плей-офф, но уже во второй игре неуверенность улетучилась.

Впрочем, нельзя не отметить, что очень помогли уфимцам удаления в составе соперника. Особенно запомнился инцидент с Чарльзом Робинсоном. Американец одним ударом отправил в нокдаун Григория Панина, известного умением провоцировать соперников. За это он получил два дисциплинарных штрафа и два больших за драку.

Алексей Заварухин назвал действия подопечного самозащитой. Он акцентировал внимание на том, откуда Панин приехал. Так или иначе, а большое количество штрафов и грубая игра не сулят челябинцам ничего хорошего. Они рискуют проиграть серию не из-за качества хоккея, а ввиду эмоций и нехватки дисциплины.

Один из лидеров «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски отметил, что подопечные Заварухина пусть продолжают нарушать правила и сидеть на скамейке штрафников, а его команда будет забивать. Логично. Процент реализации большинства у уфимцев приличный — больше 20.

Регулярный чемпионат подопечные Козлова провели весьма продуктивно. Тренер улучшил механизмы игры, и команда стала на порядок стабильнее, чем в прошлом сезоне. Уфимцы проиграли только 26 из 68 матчей. За этот период времени они забросили 196 шайб, а пропустили только 143 — меньше лишь у СКА и «Локомотива».

Постепенный прогресс прослеживается в выступлениях молодых хоккеистов «СЮ», в частности в игре Данила Алалыкина и Данила Башкирова. Последний отметился заброшенными шайбами в обоих матчах с «Трактором». Козлов остался очень доволен тем, что молодые нападающие боролись с соперниками, которые выше в весовой категории, и сумели постоять за себя.

В предстоящем матче, как и в предыдущем, ожидается много борьбы. Алексей Заварухин после поражения во второй встрече отметил, что между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» будут только боевые матчи. По понятным причинам наставник делает ставку на силовую игру и запугивание соперника.

В составе «Трактора» сильных и габаритных хоккеистов на порядок больше, чем техничных. Челябинцы выиграли только 37 из 68 матчей в регулярке, причём лишь 27 из них были одержаны в основное время. За этот отрезок времени они забросили 183 шайбы, а пропустили 167.

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, видится ТМ 4.5 шайбы за коэффициент 1.90. Дело в том, что дома челябинцы пропускают на порядок реже, чем на выезде. В 34 встречах в регулярном чемпионате КХЛ они получили в свои ворота только 63 шайбы, а забросили 92.

Первый выездной матч в плей-офф КХЛ, как и первая игра с челябинцами, может получиться для подопечных Козлова стрессовым и недостаточно качественным. Вполне вероятно, наставник сделает ставку на надёжность в обороне и за счёт этого попытается выйти вперёд в серии.

Прогноз и ставка на третий матч Кубка Гагарина «Трактор» — «Салават Юлаев» 4 марта 2024 года

Серия обещает получиться очень интересной и насыщенной борьбой. Однако слишком много заброшенных шайб не ждём. Первые две игры вышли результативными. Вполне вероятно, тренеры сделают выводы и подкорректируют игру подопечных в обороне. «Трактор» очень редко пропускает дома, а у уфимцев априори очень крепкая защита. Предлагаем проверить «низ» по голам.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.90.