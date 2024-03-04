«Бавария» — «Лацио». Кейн подарит Тухелю четвертьфинал

5 марта состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.26. Успех римлян оценён в 12.5. Ставки на ничью принимаются за 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» 5 марта 2024 года

Аналитики уверены, что ответный матч «Бавария» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.94. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» (05.03.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 5 марта состоятся два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене «Бавария» примет римский «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В первой игре римляне сенсационно победили со счётом 1:0. До 67-й минуты встреча проходила на равных скоростях. Мюнхенцы местами были лучше. Они активнее шли вперёд и были ближе к тому, чтобы открыть счёт. Однако затем «привёз» пенальти и получил красную карточку Деотшанкюль Юпамекано. Защитник провёл крайне неудачный матч.

У мюнхенцев наблюдается сильный спад. В последних четырёх турах в чемпионате Германии они победили только «Лейпциг» (2:1), плюс сыграли вничью с «Фрайбургом» (2:2). Уступили подопечные Томаса Тухеля «Байеру» (0:3) и «Бохуму» (2:3). Высока вероятность, что по итогам сезона они останутся без трофеев.

Отставание от первой строчки в Бундеслиге продолжает расти, а из Кубка Германии «Бавария» вылетела давно, уступив ещё на стадии 1/16 финала «Саарбрюккену» (1:2). Невнятная игра и неудовлетворительные результаты ожидаемо привели к тому, что между Томасом Тухелем и его подопечными, в частности Йозуа Киммихом, возникли разногласия.

Команда разделилась на два примерно одинаковых по численности лагеря. Среди тех, кто поддерживает Тухеля, — Гарри Кейн. В 24 встречах в чемпионате Германии англичанин забил целых 27 мячей и отдал пять результативных передач. Форвард проводит отличный сезон, но его стараний не всегда оказывается достаточно.

В последнее время у мюнхенцев часто не получается вскрыть оборону соперников, и при этом они очень многое позволяют у своих ворот. Если бы не Мануэль Нойер, в последних четырёх встречах в Бундеслиге «Бавария» пропустила бы не девять мячей, а гораздо больше. Вратарь за этот период совершил 16 сейвов.

К счастью для мюнхенцев, у «Лацио» сезон тоже складывается очень плохо. Клуб очень нестабилен. Он выиграл только 12 из 27 встреч в Серии А, а также четыре раза сыграл вничью. За этот отрезок времени подопечные Маурицио Сарри забили только 32 мяча, а пропустили — 29.

В последних семи матчах в чемпионате Италии римляне победили только с располагающийся в зоне вылета «Кальяри» (3:1) и «Торино» (2:0). Вничью они сыграли с нестабильным «Наполи» (0:0), а уступили «Аталанте» (1:3), «Болонье» (1:2), «Фиорентине» (1:2) и «Милану» (0:1).

В результате подопечные Сарри спустились на восьмую строчку в турнирной таблице первенства. В ближайшем будущем улучшения не ожидается. В последней игре с «Миланом» красные карточки схлопотали сразу три ведущих игрока «Лацио» — Лука Пеллегрини, Адам Марушич и Маттео Гендузи. Дисквалификации добавят проблем.

На фоне неудач у Сарри и руководства «Лацио» возникли разногласия. Тренер подчеркнул, что он просит футболиста категории А, а по итогу приходится выбирать между С и D. Сообщается, что боссы небесно-бело-голубых раздумывают над тем, чтобы прекратить сотрудничество с 65-летним специалистом.

Поставить на то, что «Бавария» обыграет римлян и тотал при этом будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Две из трёх очных встреч закончились именно так. Томас Тухель в преддверии матча выразил надежду, что его команда покажет свою лучшую игру.

Поддержка родных трибун должна значительно упростить задачу мюнхенцам. Дома они проиграли только в 1 из 12 матчей в Бундеслиге, а также один раз сыграли вничью. За этот отрезок времени подопечные Тухеля пропустили только восемь голов, а забили целых 39.

Небесно-бело-голубые, в свою очередь, выиграли лишь 6 из 14 встреч в Серии А на выезде, а также один раз сыграли вничью. За этот период времени они забили 19 мячей, пропустив столько же. У римлян на порядок хуже результаты на дистанции, а также состав хуже, чем у мюнхенцев. Ожидается, что сенсации не будет.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» 5 марта 2024 года

Обе команды переживают непростые времена. Однако мюнхенцы, несмотря на внутренний раскол, видятся явными фаворитами встречи. Думается, подопечных Тухеля сплотит общая цель и они добудут путёвку в 1/4 финала турнира. У «Лацио» наблюдается сильный спад, да и ресурсов на порядок меньше, нежели у «Баварии». Класс футболистов и то, что матч состоится на стадионе «Альянц-Арена», должны сыграть ключевую роль.

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.77.