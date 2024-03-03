«Автомобилист» — «Ак Барс», третий матч. Заварухин заставит Билялетдинова паниковать

4 марта состоится третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Ак Барс». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.60. Успех нижегородцев по итогам 60 минут также оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на третий матч Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Ак Барс» 4 марта 2024 года

Букмекеры считают, что третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Ак Барс» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.24, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.65. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.50. Заключить пари на то, что обе команды забьют в третьем периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз на третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» Екатеринбург — «Ак Барс» Казань (04.03.2024)

Настала пора плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 4 марта состоятся четыре третьих матча 1/8 финала Кубка Гагарина. В одном из них на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге местный «Автомобилист» примет «Ак Барс». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Для финалиста минувшего розыгрыша Кубка Гагарина плей-офф начался крайне неудачно. В обоих домашних матчах он потерпел поражения. Сначала казанцы проиграли «Автомобилисту» со счётом 1:2, а затем уступили разгромно — 0:4. Во второй встрече подвёл команду Александр Радулов.

В конце первого тайма, при счёте 0:0, капитан «Ак Барса» нанёс грязный удар в область головы защитнику «Авто» Кириллу Воробьёву. Он был удалён до конца матча, а команда получила пятиминутное меньшинство. Екатеринбуржцы воспользовались численным преимуществом. Забросили две шайбы в большинстве и уверенно довели дело до разгромной победы.

То, что Радулов вышел из себя, говорит о многом. У него, да и «Ак Барса» в целом многое не получается. Относительно минувшего сезона лидеры клуба заметно сбавили. По ходу регулярки казанцы столкнулись с серьёзными проблемами, в какой-то момент даже спустились на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Вся надежда на легендарного Зинэтулу Билялетдинова. Опытный специалист неоднократно находил выходы из сложных ситуаций. Его система и умение мотивировать подопечных неоднократно давали замечательные плоды. Впрочем, перевернуть ход серии в Екатеринбурге — задача очень сложная.

«Автомобилист», в отличие от «Ак Барса», заметно прибавил относительно минувшего сезона. Не в последнюю очередь это связано со снизившимся количеством травм. Клуб стал гораздо стабильнее, у Николая Заварухина появилась возможность ускорить индивидуальный прогресс подопечных и рисунок игры.

Екатеринбуржцы закончили регулярку на очень хорошей ноте. В последних пяти встречах уступили только «Авангарду» (2:4), причём на выезде. Победил «Авто» омичей (4:2), «Сочи» (2:1), «Барыс» (4:1) и «Локомотив» (2:0). И это при том, что Заварухин выделял много игрового времени молодёжи.

За счёт этого ведущие хоккеисты «Автомобилиста» подошли к старту плей-офф с хорошим запасом сил. В обоих матчах с «Ак Барсом» голами отметился Сергей Широков. Оба были забиты с передач Брукса Мэйсека. Также 37-летний нападающий записал на свой счёт две результативные передачи, и одну из них превратил в заброшенную шайбу всё тот же Мэйсек.

И всё это при том, что первые два матча плей-офф пропустил из-за повреждения лучший бомбардир «Авто» Стефан Да Коста. В этом сезоне он принял участие в 60 матчах, в которых набрал 54 (18+36) очка. Также из-за травмы во втором матче с «Ак Барсом» не сыграл ведущий защитник Ник Эберт.

В скором времени Да Коста и Эберт должны вернуться в состав, что заметно увеличит шансы «Автомобилиста» на выход в следующую стадию Кубка Гагарина. Поставить на итоговую победу подопечных Заварухина в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

На арене «Уралец» екатеринбуржцы проиграли только 12 из 34 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. За этот отрезок времени они забросили 81 шайбу, а пропустили лишь 72. В первых двух встречах с «Ак Барсом» защитники «Автомобилиста» прекрасно справлялись со своими обязанностями. Дома будет даже проще.

Интересно ещё кое-что. В преддверии предстоящей встречи Билялетдинов заявил, что поводов для паники нет. Однако многие с этим не согласятся. Казанцы выиграли лишь 15 из 34 матчей в регулярном чемпионате КХЛ на выезде. За этот период времени забросили 74 шайбы, а пропустили — 72. Если не паниковать, то хотя бы крепко задуматься надо.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Ак Барс» 4 марта 2024 года

Если на выезде «Автомобилист» выиграл дважды, то дома имеет все шансы довести серию до победы. Бо́льшая часть лидеров «Авто» пребывает в отличном тонусе и делает результат. В первых двух матчах подопечные Заварухина качественно оборонялись и ничего не позволяли сделать казанцам. В третьей встрече ожидается похожая картина. У «Ак Барса» наблюдаются проблемы с дисциплиной и выездами. С трудом верится, что ему удастся перевернуть ход серии.

Ставка: итоговая победа «Автомобилиста» за 1.90.