«Торпедо» — СКА, третий матч. Пока Ротенберг говорит, Ларионов делает результат

Тренер армейцев даёт яркие интервью, но в Нижний Новгород мог поехать с 0-2 в серии.

5 марта состоится третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» — СКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.86. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.70.

Коэффициенты букмекеров на третий матч Кубка Гагарина «Торпедо» — СКА 5 марта 2024 года

Букмекеры считают, что третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будет буллит в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.00.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала плей-офф КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — СКА Санкт-Петербург (05.03.2024)

Настала пора плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 5 марта состоятся три третьих матча 1/8 финала Кубка Гагарина. В самом позднем из них на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде «Торпедо» примет петербургский СКА. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

В первом матче, несмотря на то что он проходил в Санкт-Петербурге, «Торпедо» одержало разгромную победу со счётом 5:2. Второй матч сложился для нижегородцев менее удачно. Они упустили преимущество в две шайбы, растранжирили много моментов и в итоге проиграли в овертайме — 2:3.

Несмотря на отрицательный результат, Игорь Ларионов остался доволен выступлением подопечных. Он заявил, что команде просто не хватило опыта и везения. Также Профессор сказал, что всё ещё впереди. Он отметил, что сейчас самое главное — восстановиться и готовиться к следующему матчу.

Заканчивали регулярку нижегородцы на негативной ноте. Выиграли всего два из 14 последних матчей. Кроме того, у Ларионова появились разногласия с несколькими ведущими хоккеистами «Торпедо» — Алексеем Кручининым и Антоном Сизовым. Оба были выведены из состава по инициативе тренера.

Предполагалось, что это негативно отразится на настрое и игре автозаводцев. Однако отсутствие лидеров, наоборот, придало дополнительную мотивацию. После разгромной победы в первом матче нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук признался, что команда билась не только за себя и город, но и за выпавших из состава хоккеистов.

СКА, в свою очередь, закончил регулярку на втором месте в сводной таблице КХЛ. Подопечные Романа Ротенберга обыгрывали всех без разбора и очень много забивали, особенно на финишной прямой. Однако к старту плей-офф и напору нижегородцев они оказались не готовы.

Ротенберг на послематчевых пресс-конференциях выставил себя не в лучшем свете. Он сказал несколько фраз, которые не встретили одобрения и понимания со стороны болельщиков. Тренер поделился мнением, что нижегородцы едят какую-то специальную малину, которая делает их быстрее.

Также Ротенберг отметил, что хоккеисты «Торпедо» провоцируют его подопечных. Кроме того, наставник поделился мнением, что СКА имеет дело с серьёзным «автобусом». Эти высказывания не сочетаются с действительностью. Игорь Ларионов даже отказался давать комментарии на эту тему.

В плане тактической и командной игры в первых двух матчах подопечные Профессора местами смотрелись на порядок предпочтительнее, чем армейцы. Да, у клуба из Санкт-Петербурга выше класс исполнителей, но отправиться на выезд в Нижний Новгород он мог, уступая в серии 0-2.

Если дома у петербуржцев возникли такие серьёзные проблемы, то на выезде им тем более придётся несладко. Кстати, первые два матча серии стали рекордными по посещаемости в закрытых помещениях. Согласно протоколу, вторую игру посетили 23 996 зрителей. Поставить на то, что нижегородцы не уступят СКА в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

Дело ещё и в том, что поймал кураж вратарь автозаводцев Иван Кульбаков. В первом матче серии он отразил 42 броска, а во втором совершил целых 64 сейва. Когда за спиной такой надёжный голкипер, уверенность в собственных силах и эмоциональная составляющая значительно улучшаются.

Прогноз и ставка на третий матч Кубка Гагарина «Торпедо» — СКА 5 марта 2024 года

«Торпедо» оказалось очень хорошо подготовлено к старту плей-офф как морально, так и тактически. В первых двух матчах оно местами было лучше соперника. Дома у нижегородцев будет дополнительное преимущество за счёт поддержки родных болельщиков. Высказывания Ротенберга и командная игра СКА добавляют уверенности в том, что нижегородцы как минимум не уступят в основное время.

Ставка: «Торпедо» не проиграет в основное время за 1.88.