«Динамо» Мн — «Динамо» М, третий матч. Гусев караулит ошибки

«Зубрам» нужно рисковать и спасать серию, поэтому возможна открытая и результативная игра.

6 марта состоится третий матч плей-офф КХЛ «Динамо» Минск — «Динамо» Москва. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.27, а шансы минчан оценили в 2.75. Ничья в основное время доступна за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на третий матч плей-офф КХЛ «Динамо» Минск — «Динамо» Москва 6 марта 2024 года

Аналитики считают, что третья встреча серии «Динамо» Минск — «Динамо» Москва получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.66, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.22. Ставки на победу минчан с учётом ОТ принимают за 2.07. Если москвичи в итоге выиграют матч, сыграет коэффициент 1.77.

Анализ и прогноз на матч плей-офф КХЛ «Динамо» Минск — «Динамо» Москва (06.03.2024)

Набирает ход борьба за Кубок Гагарина. 6 марта в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ минское «Динамо» сыграет с московским «Динамо» на «Минск-Арене». Арбитр произведёт стартовое вбрасывание в 19:30 мск.

Минское «Динамо» неплохо выступило в этом регулярном чемпионате. Под управлением нового главного тренера Дмитрия Квартальнова команда изменила стиль игры на более оборонительный. У «зубров» стало меньше свободы творчества в атаке, зато прибавилось надёжности в защите.

Тем не менее пройти стабильно дистанцию сезона минчанам не удалось. Главный тренер уделил много времени поиску оптимального состава, поэтому взаимопонимание в некоторых матчах оставляло желать лучшего. Традиционно Квартальнов предоставлял шансы молодым игрокам в основе. Их задор и мотивация на определённом этапе помогли команде.

В Западной конференции не было жёсткой конкуренции за место в плей-офф, поэтому при всех своих проблемах минчане сумели занять восьмую строчку в турнирной таблице. Тем не менее вызывали определённые вопросы реализация большинства и уровень бригады голкиперов.

Квартальнов, судя по всему, осознаёт, что в индивидуальном мастерстве его подопечные уступают сопернику, и постарался сместить акцент на силовую составляющую. Пока в серии с клубом из Москвы «зубры» строго придерживались тренерского плана.

Во второй игре серии они даже вели со счётом 2:0 по ходу встречи, но ряд грубых ошибок в обороне не позволил им удержать преимущество (3:4). Неплохо смотрится лидер минского «Динамо» Александр Волков, который ранее выступал за СКА. Он забросил одну из шайб и был активен в силовой борьбе.

В свою очередь, московское «Динамо» заслужило отличную оценку за регулярный чемпионат. Команда выиграла Кубок Континента и радовала болельщиков красивой атакующей игрой.

Удачный ход руководства, которое пригласило Никиту Гусева из СКА, оказался одним из основополагающих факторов успеха клуба. Нападающий стал лучшим бомбардиром лиги этого сезона и обновил рекорд КХЛ по количеству набранных очков по системе «гол+пас».

Главный тренер Алексей Кудашов успешно поработал над важными тактическими аспектами игры. У московского «Динамо» отлично получается реализовывать численное преимущество, что доказал минувший матч, в котором команда забросила две шайбы в большинстве.

Клубы хорошо играют в атаке и создают много опасных моментов. В составе команд есть индивидуально сильные исполнители, которые чётко решают эпизоды. Учтём отличную реализацию большинства москвичами и поэтому предлагаем изучить ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.23.

Прогноз и ставки на третий матч плей-офф КХЛ «Динамо» Минск — «Динамо» Москва 6 марта 2024 года

Команды эмоционально завершили минувший матч, отметившись масштабной потасовкой. Подопечные Алексея Кудашова ведут в серии со счётом 2-0, поэтому «зубрам» ничего не остаётся, кроме как рисковать и идти в атаку большими силами. В открытой игре возникнут шансы у талантливых нападающих, поэтому мы предполагаем, что матч будет результативным.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.23.