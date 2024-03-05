«Автомобилист» – «Ак Барс», четвёртый матч. Билялетдинов упустил сезон

Казанцы уже ничего не смогут изменить. Команда из Екатеринбурга просто сильнее.

6 марта состоится матч плей-офф КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.60. Шансы казанцев также оценили в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс» 6 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Автомобилист» – «Ак Барс» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.25, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.65. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.15. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 8.00.

Анализ и прогноз на первый матч плей-офф КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс» (06.03.2024)

Плей-офф КХЛ только начался, а для кого-то уже может закончиться 6 марта. Никто не ожидал, что одной из таких команд окажется «Ак Барс», который проведёт свой четвёртый матч с «Автомобилистом» на арене «Уралец». Начало игры запланировано на 17:00 мск. Екатеринбургский клуб ведёт в серии 3-0.

Подопечные Николая Заварухина по ходу регулярного сезона были стабильны и не давали своим болельщикам поводов волноваться. Они закончили его на пятом месте в Восточной конференции, а главный тренер правильно распределял силы. В 68 сыгранных матчах екатеринбуржцы одержали 37 побед.

Заварухин выбрал интересный подход, который не совсем сочетается с «Автомобилистом». Команда забросила всего 163 шайбы, а пропустила — 157. Основную работу в атаке екатеринбуржцев традиционно делают легионеры. Брукс Мэйсек в минувшем регулярном сезоне набрал 46 (23+23) очков по системе «гол+пас», а Стефан Да Коста – 54 (18+36).

К сожалению, француза не удалось сберечь до начала плей-офф, и он получил травму. Казалось, без него возможностей в нападении у «Автомобилиста» станет гораздо меньше, но тренер справился с этой задачей. В первую очередь он полагается на надёжную оборону и вратаря Евгения Аликина, который присоединился к клубу в межсезонье, ранее он выступал за «Амур».

«Ак Барс» должен был оказаться очень серьёзным соперником для екатеринбуржцев и шёл фаворитом в паре. Ещё бы, ведь команда под управлением Зинэтулы Билялетдинова имеет в своём составе большое количество опытных, звёздных и сильных нападающих. Вот только регулярный сезон для неё складывался не совсем удачно. Были очень удачные отрезки, но случались и провалы на ровном месте.

Как бы там ни было, но казанцам удалось завершить сезон на четвёртом месте, имея в активе 84 очка. Всего лишь девяти очков не хватило для того, чтобы сравняться с выигравшим Восточную конференцию «Металлургом». Каким бы нестабильным ни был «Ак Барс», но наличие в его составе ветеранов всё-таки чаще выручало.

Всего подопечные Билялетдинова выиграли 41 из 68 матчей, забросили 175 шайб, а пропустили — 140. Двигателями атак казанской команды стали Вадим Шипачёв — 44 (13+31) очка, Кирилл Семёнов – 41 (13+28) и Александр Радулов – 40 (16+24). Жаль, но даже перед стартом плей-офф у главного тренера не нашлось идеи, какое лучше сочетание звеньев использовать. Он продолжил ставить эксперименты, которые были заметны ещё в конце регулярки.

Уже в первом матче «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» на выезде со скромным счётом 2:1. Единственную шайбу казанцам удалось отыграть в третьем периоде, в большинстве. Николай Заварухин никуда не торопился и вёл свою игру, заставив Зинэтулу Билялетдинова принять его правила.

Во второй встрече казанцев подвёл Александр Радулов, который получил большой штраф, а затем и дисквалификацию на третью игру за удар в голову. «Автомобилист» дважды использовал предоставленное численное преимущество и вышел вперёд со счётом 2:0. В заключительном отрезке матча разрыв вырос до четырёх шайб – победа екатеринбуржцев 4:0.

В последней же игре настоящий кураж поймал Голышев, оформивший хет-трик. Он стал автором всех голов «Авто» во встрече, которая завершилась со счётом 3:1, а также первым хоккеистом, которому удалось забить трижды в Кубке Гагарина за екатеринбуржцев. Либо сказалось отсутствие Радулова, либо команда Билялетдинова посыпалась.

Сам же тренер считает, что ситуация складывается сложная, но её можно исправить. Он верит, что «Ак Барс» отыграется, но нет ни одного обнадëживающего факта. Проблемы с реализацией большинства и моментов преследовали казанцев на протяжении всего регулярного сезона, а Зинэтула так и не исправил их даже перед стартом плей-офф. Сейчас решать эту задачу уже поздно.

Мы считаем, что «Автомобилист» завершит свою работу и доведёт серию до победы. К этому есть все предпосылки. Также на это указывает стабильность екатеринбуржцев. «Ак Барсу» пора в отпуск, решать проблемы, что-то кардинально менять и возвращаться в следующем сезоне более сильным. Предлагаем ставку на победу хозяев с коэффициентом 2.60.

Прогноз и ставки на матч «Автомобилист» – «Ак Барс» 6 марта 2024 года

Как исправить во время плей-офф проблемы, которые не получалось решить и в регулярном сезоне? Ответ на этот вопрос не знает даже Зинэтула Билялетдинов. Игра команды Николая Заварухина сравнима с поговоркой «тише едешь — дальше будешь». Потихоньку и стабильно «Автомобилист» решает свою задачу, надёжно действует в обороне и использует свои моменты в атаке. Наша ставка на победу хозяев.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.60.