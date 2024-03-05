ЦСКА — «Локомотив», четвёртый матч. У Сергея Фёдорова всё под контролем

6 марта состоится третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.48. Успех ярославцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.75.

Коэффициенты букмекеров на третий матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив» 6 марта 2024 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.67. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.50. Заключить пари на то, что каждая команда забьёт во всех периодах, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 18.0.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала плей-офф КХЛ ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (06.03.2024)

Набирает обороты плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 6 марта состоятся четыре матча 1/8 финала Кубка Гагарина. В одном из них на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве померяются силами ЦСКА и «Локомотив». Счёт в серии — 1-2. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Третья встреча проходила на приблизительно равных скоростях. Вполне могли забить ещё как москвичи, так и ярославцы, но Иван Федотов и Даниил Исаев были очень надёжны. Впрочем, голкиперы отлично проявили себя во всех трёх матчах. Они совершили очень много спасений.

У Федотова работы было больше, чем у визави. В трёх встречах он совершил целых 98 сейвов. ЦСКА далеко не лучшим образом подготовился к началу плей-офф. Действующий чемпион КХЛ слишком многое позволяет у своих ворот, а также недостаточно создаёт сам.

Под занавес регулярного чемпионата Сергей Фёдоров заметно улучшил игру своих подопечных в большинстве и некоторые другие механизмы. Однако первые три матча с «Локомотивом» показали, что ему предстоит проделать ещё немало работы. Наверстать упущенное будет нелегко.

Регулярку москвичи завершили на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. По ходу сезона у них постоянно возникали проблемы в матчах с сильными соперниками, в частности с «Локомотивом». Армейцы выиграли только три из девяти последних очных встреч.

Поражение в третьей игре серии плей-офф КХЛ Сергей Фёдоров назвал отличным опытом. По ходу встречи он прибег к некоторым переменам в звеньях. В послематчевом интервью специалист отметил, что продиктованы они были течением игры и удалениями. Главной причиной неудачи он назвал нехватку дисциплины.

Игорь Никитин вполне может быть доволен выступлениями подопечных и проделанной работой. Единственное — ярославцев в первых трёх встречах серии часто подводила реализация. Были моменты, когда хоккеисты не попадали по шайбе из убойных позиций и плохо ориентировались на «пятачке».

Также стоит отметить, что «Локомотив» в заключительном периоде третьего матча полностью отдал инициативу сопернику, вследствие чего упустил преимущество в две шайбы. Никитин признал, что его подопечные не разобралась в позиционной обороне. Тренер подчеркнул, что такие ошибки несвойственны для команды.

По качеству игры в обороне у железнодорожников один из лучших показателей в лиге. В 68 встречах в регулярном чемпионате они пропустили только 139 шайб, но и сами забросили сравнительно немного — 174. В нападении ярославцам нередко не хватает мощности и мастерства реализации.

Эта проблема — не новость для «Локомотива». Не первый год ему не хватает качества в атакующей линии. Относительно минувшего сезона прогресс есть, и немалый, но подопечным Никитина определённо есть куда прибавлять. Крайне маловероятно, что грядущий матч будет более результативным, чем три предыдущих.

Поставить на то, что ЦСКА не проиграет в основное время и тотал будет меньше 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. По ходу серии Сергей Фёдоров исправляет недочёты, игра его подопечных становится всё лучше и собраннее. Думается, тренер исправит ошибки и действующий чемпион КХЛ примет более привычный вид.

В то же время нельзя оставить без внимания тот факт, что железнодорожники по итогам регулярного чемпионата стали лучшей командой по игре на выезде. Они уступили только в 10 из 34 матчей в гостях. За этот отрезок времени подопечные Никитина забросили 93 шайбы, а пропустили только 64. Встреча обещает получиться очень интересной.

Прогноз и ставка на четвёртый матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив» 6 марта 2024 года

ЦСКА постепенно приходит в себя после не лучшим образом проведённой регулярки. Поддержка родных трибун должна помочь армейцам сравнять счёт в серии. Впрочем, так же, как и третий матч, встреча вполне может ознаменоваться ничьей в основное время. У «Локомотива» есть проблемы с завершением, да и забить Ивану Федотову — задача не из простых. С другой стороны, у железнодорожников отменная крепость в обороне и здорово отлажена система. Много заброшенных шайб не ждём.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.96.