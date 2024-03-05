«Спортинг» — «Аталанта». У Миранчука настала чёрная полоса

6 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» — «Аталанта». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лиссабонцев можно с коэффициентом 2.20. Успех бергамасков оценён в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Аталанта» 6 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Спортинг» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» — «Аталанта» (06.03.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 6 марта состоится встреча, которая откроет программу 1/8 финала. На стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне местный «Спортинг» примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Примечательно, что команды встречались на групповом этапе турнира. В первом матче, несмотря на то что он проходил в Лиссабоне, «Аталанта» одержала победу со счётом 2:1, а ответная игра ознаменовалась ничейным исходом — 1:1. С тех пор многое изменилось.

«Спортинг» набрал отменный ход. Он не проиграл ни одного из 10 последних матчей в Примейре. Ничья при этом всего одна — с «Риу Аве» (3:3), на выезде. За этот период времени «львы» пропустили только девять мячей, а забили целых 38. Также они победили «Бенфику» (2:1) в первом полуфинальном матче Кубка Португалии.

Подопечные Рубена Аморима возглавляют турнирную таблицу Примейры. Отрыв от идущей следом «Бенфики» составляет одно очко, но у «Спортинга» имеется игра в запасе. На стадии 1/16 финала Лиги Европы он победил «Янг Бойз» (3:1 и 1:1). В обеих встречах отметился забитыми мячами Виктор Дьёкереш.

25-летний шведский нападающий привносит особый вклад в успехи. Он возглавляет список лучших игроков чемпионата Португалии по системе «гол+пас». В 33 матчах (семь в Лиге Европы, 22 в чемпионате и четыре в Кубке Португалии) Дьёкереш забил 29 голов, а также отдал 10 результативных передач.

Всего за этот период времени подопечные Рубена Аморима пропустили только 33 мяча, а забили 97. Отличное подспорье Дьёкерешу составляет Педру Гонсалвеш. Он принял участие в 23 матчах в Примейре, в которых записал на свой счёт девять голов и 10 ассистов.

А вот «Аталанта» после очень классного отрезка сезона заметно сбавила ход. В последних трёх турах в чемпионате Италии она сыграла вничью с «Миланом» (1:1), с разгромным счётом уступила «Интеру» (0:4), а также проиграла главному конкуренту в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов — «Болонье» (1:2).

В результате отставание от «борзых» увеличилось до пяти очков. Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал подопечных Джан Пьеро Гасперини за то, что они ничего не показали в нападении в этих трёх встречах и без борьбы потеряли очки. Он отметил, что команда совсем на себя не похожа.

Если заглянуть чуть раньше, то там обнаружится восьмиматчевая беспроигрышная серия бергамасков в Серии А. Кроме того, они вышли в полуфинал Кубка Италии, победив на предыдущих стадиях «Сассуоло» (3:1) и «Милан» (2:1). Некоторые футболисты «богини», в том числе Шарль Де Кетеларе и Алексей Миранчук, пребывали на подъёме.

Бельгиец в этих 10 встречах забил семь мячей и отдал пять голевых пасов, а россиянин записал на свой счёт три гола и четыре результативные передачи. Казалось, что дальше будет только лучше. Гасперини стал выделять Де Кетеларе и Миранчуку больше игрового времени, но положительных плодов это не принесло.

Понятно, что в соперниках были очень сильные команды. Все три клуба располагаются в топ-4 Серии А. Однако со «Спортингом» будет не легче. Поставить на то, что «львы» не проиграют предстоящий матч и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.

Так же, как и у лиссабонцев, у бергамасков полный порядок в обороне. В 36 матчах во всех официальных турнирах они пропустили только 36 мячей, а забили 66. Две очные встречи на групповом этапе получились нерезультативными. Также в пользу небольшого количества голов свидетельствует то, что это только первый матч.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Аталанта» 6 марта 2024 года

«Спортинг» пребывает на подъёме. У Рубена Аморима отлично отлажены механизмы игры как в нападении, так и в обороне. На домашнем стадионе у лиссабонцев есть неплохие шансы обыграть «Аталанту». Бергамаски сбавили ход. У них ухудшились взаимопонимание и игра в атаке. История очных встреч и высокая крепость в защите у обеих команд свидетельствуют в пользу невысокой результативности.

Ставка: «Спортинг» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.