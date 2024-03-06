«Карабах» — «Байер». Лунёв ляжет костьми, но Хаби Алонсо всё равно

7 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Карабах» — «Брага». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.38. Успех «скакунов» оценён в 8.60. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Карабах» — «Байер» 7 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Карабах» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.77. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Карабах» — «Байер» (07.03.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 7 марта состоится семь первых матчей 1/8 финала. В одной из них в Баку померяются силами «Карабах» и «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Команды уже встречались на групповом этапе, и оба матча «Байер» выиграл. Сначала он победил со счётом 5:1, а затем — 1:0. Одним из лучших игроков ответного матча стал бывший голкипер «фармацевтов» Андрей Лунёв. Он совершил три сейва и отыграл «на ноль». Пропустили «скакуны» уже после замены вратаря, на 90+4-й минуте.

Подписание Лунёва заметно усилило «Карабах». Клуб из города Агдам впервые в истории вышел в 1/16 финала Лиги Европы, а затем ещё и прошёл «Брагу» (4:2 и 2:3 д. вр.). Российский голкипер стал лучшим в этом сезоне по количеству спасений среди всех вратарей Европы. Он выручил команду целых 36 раз.

В створ ворот Лунёва было нанесено 47 ударов в Лиге Европы, 72% из которых были им отражены. За этот период времени голкипер пропустил 12 мячей без учёта автоголов. В результате он попал в расширенный состав национальной команды на мартовские сборы.

Благодаря стараниям Лунёва «скакуны» преуспевают и в чемпионате Азербайджана. Они возглавляют турнирную таблицу. Отрыв от идущего следом «Сабаила» огромный. Так что подопечные Гурбана Гурбанова могут спокойно сосредоточиться на международной арене.

Впрочем, такую же роскошь может позволить себе и «Байер». Хаби Алонсо творит сенсацию. Его подопечные лидируют в чемпионате Германии. Отрыв от занимающей вторую строчку «Баварии» составляет уже 10 очков. Команда уверенными шагами движется к чемпионству.

«Фармацевты» демонстрируют футбол высокого качества и вполне могут выиграть требл. Относительно недавно они вышли в полуфинал Кубка Германии, победив на предыдущей стадии «Штутгарт» (3:2). Также «львы» выиграли все шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.

Клуб не потерпел ещё ни одного поражения в этом сезоне, и ничьих при этом всего четыре. За этот период времени они пропустили только 24 мяча, а забили целых 99 голов. Немалый вклад в успех привнесли фланговые защитники «Байера» — Жереми Фримпонг и Алехандро Гримальдо.

Испанец в 24 встречах в Бундеслиге забил девять мячей и отдал столько же результативных передач. Нидерландец, в свою очередь, принял участие в 23 играх первенства, в которых записал на свой счёт восемь голов и шесть ассистов. Также пребывает в отличной форме Флориан Вирц. В 31 матче во всех турнирах он забил восемь мячей и отдал 17 голевых передач.

Поставить на то, что «Байер» выиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. «Фармацевты» — явные фавориты, но на групповом этапе у них возникли серьёзные проблемы с тем, чтобы на выезде вскрыть надёжную оборону «Карабаха».

Поддержка родных трибун наверняка даст команде из города Агдам некоторое преимущество. Она проиграла только 3 из 21 встречи дома во всех официальных турнирах, а также четыре раза сыграла вничью. За этот отрезок времени подопечные Гурбана Гурбанова пропустили лишь 17 голов.

Есть основания полагать, что Лунёв и в этот раз порадует отличным выступлением. Встреча с бывшей командой наверняка имеет для российского голкипера особую важность. Думаем, он настроится особым образом и сделает всё возможное, чтобы пропустить как можно меньше.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Карабах» — «Байер» 7 марта 2024 года

«Байер» проводит шикарный сезон. Он демонстрирует бесподобный командный футбол, обыгрывает всех без разбора и много забивает. Вряд ли у «Карабаха» получится зацепиться хотя бы за ничью. Однако он наверняка постарается навязать «львам» борьбу и пропустить как можно меньше. На групповом этапе дома получилось неплохо. Вполне вероятно, в этот раз будет нечто подобное.

Ставка: победа «Байера» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.