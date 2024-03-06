«Милан» — «Славия». Рафаэл Леау разгонит тучи над Стефано Пиоли

Победа в Лиге Европы поможет тренеру восстановить репутацию. Кто, если не его верный нападающий, в этом подсобит.

7 марта состоится матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» — «Славия» П. Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «россонери» можно с коэффициентом 1.43. Шансы красно-белых оцениваются в 7.40. На ничью дают коэффициент 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» — «Славия» П 7 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Милан» — «Славия» П получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» — «Славия» П (07.03.2024)

Игра 1/8 финала Лиги Европы «Милан» — «Славия» Прага начнётся 7 марта на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

«Россонери» не слишком удачно проводят этот сезон. С одной стороны, они вряд ли упустят место в зоне Лиги чемпионов, поскольку находятся на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, но создать хотя бы видимость конкуренции в борьбе за титул с «Интером» не удалось.

Схожие впечатления оставили красно-чёрные от своего выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. Состав участников группы был довольно ровный, никто не выделялся среди конкурентов высоким уровнем игры. В итоге «Милан» пропустил вперёд «ПСЖ» и дортмундскую «Боруссию», заняв третье место, переместившись в плей-офф Лиги Европы.

Руководство клуба явно оказалось недовольно подобным развитием событий, поскольку «россонери» выступали нестабильно и нередко проигрывали заведомо слабым соперникам. Главный тренер Стефано Пиоли попал под сильную критику.

Источники сообщали о ведущихся переговорах с Антонио Конте, который, по слухам, должен возглавить клуб летом. Его кандидатуру продвигает Златан Ибрагимович, приступивший к работе в структуре «Милана».

Судя по всему, если команда избежит кризиса, то до конца сезона ей будет управлять Пиоли. Отметим, что у наставника сложились хорошие отношения с игроками. Например, тренер встал на сторону Кристиана Пулишича в спорной ситуации, случившейся в минувшей встрече с «Лацио».

Поддерживает Пиоли и Оливье Жиру, который, несмотря на возраст, отлично играет. Французский нападающий самоотверженно дорабатывает каждый эпизод, успевает помогать обороне и крайне полезен в атаке. 37-летний форвард забил с учётом всех турниров 13 мячей и сделал 10 результативных передач.

Прибавил на решающем отрезке сезона Рафаэл Леау. Ранее его часто упрекали в отсутствии максимальной самоотдачи, но португалец ответил на критику хорошей игрой. В минувшей встрече с «Лацио» лидер атак «россонери» был активен и даже забил гол, который отменили.

Пражская «Славия» неплохо выступает в этом сезоне. В чемпионате Чехии команда вед ёт борьбу за первое место в таблице со «Спартой» и имеет неплохие шансы обойти принципиального соперника, поскольку дистанция между клубами составляет всего четыре очка.

Команда предпочитает действовать от обороны и пропускает довольно мало. Красно-белые активно прессингуют соперника и рассчитывают на резкие контратаки. Состав у «Славии» молодой и перспективный.

«Россонери» намного превосходят соперника в индивидуальном мастерстве. Поскольку в Серии А догнать команду Симоне Индзаги нереально, они вполне могут сосредоточить усилия на Лиге Европы. Пиоли предпочитает атакующую схему, поэтому рассмотрим ставку на то, что «Милан» одержит победу и тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.10.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» — «Славия» П 7 марта 2024 года

«Милан» намного выше классом, чем пражская «Славия». Чешский клуб — это достойный соперник, но при максимальном настрое «россонери» должны дома без особых вопросов побеждать. В линии атаки у Пиоли играют талантливые мастера, которые умеют создавать и реализовывать опасные моменты.

Ставка: победа «Милана» и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.