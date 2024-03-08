«Динамо» — «Ахмат». Марцел Личка — тёмная лошадка

Никто не заметил, как бело-голубые близко подобрались к чемпионской гонке.

9 марта состоится матч 20-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Ахмат». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.75. Успех грозненцев оценивается в 4.60. На ничью дают коэффициент 3.94.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура РПЛ «Динамо» М — «Ахмат» 9 марта 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Динамо» М — «Ахмат» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.13. Гол грозненцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата России «Динамо» М — «Ахмат» (09.03.2024)

Игра 20-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат» начнётся 9 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

Незаметно и без громких лозунгов бело-голубые подключились к гонке за титулом. Пока Ивич и Семак притормозили, мощно набрало обороты «Динамо». Команда в минувшем туре победила в дерби «Локомотив» (2:1) и сократила до четырёх очков дистанцию до «Краснодара». Таким образом, интрига в РПЛ разгорелась с новой силой.

Руководство «Динамо» вполне резонно рассудило, что большое вливание новичков только испортит атмосферу в команде, и активностью на трансферном рынке не отметилось. Заметно, что бело-голубые хорошо поработали на предсезонных сборах. Команда подтянула физические кондиции и не уступила в минувшем туре сопернику в самоотдаче.

Если объективно оценить ситуацию, у Марцела Лички сбалансированный состав, в котором есть лидеры в каждой линии. Уход Даниила Лесового не сделал бело-голубых слабее, поскольку его индивидуальный вклад в успехи клуба не был значительным. «Динамо» в принципе выделяется командной игрой и выступает как слаженный механизм.

Бело-голубые предпочитают атакующий стиль и контроль мяча, но в тоже время у них редко возникают провалы в обороне. Фабиан Бальбуэна и Роберто Фернандес успешно взаимодействуют в линии защиты. В нападении Константин Тюкавин играет с максимальной самоотдачей и в минувшей встрече отметился результативной передачей.

Личка проделал с командой большую работу и заслуживает похвалы за приверженность зрелищному стилю, который пока редко встречается в РПЛ. «Динамо» в хорошей форме и наверняка поставит перед защитой «Ахмата» сложные задачи.

В свою очередь, грозненцы начали весеннюю часть сезона РПЛ с важнейшей победы в матче с «Уралом» (1:0). «Ахмат» находится в турнирной таблице на границе переходных матчей, поэтому на игроков действует давление. По этой причине во встрече было много борьбы и мало созидательных действий. Всё решил гол защитника Андрея Семёнова во втором тайме.

В принципе, подопечные Мирослава Ромащенко играли в обороне уверенно. Грубых ошибок не допустили, но в позиционном нападении креативом не удивили. Сказалось отсутствие соревновательной практики, поэтому опасные моменты грозненцы создавали с большим трудом.

Марцел Личка вряд ли откажется от стиля, который позволяет стабильно набирать очки. «Ахмат», весьма вероятно, выберет оборонительную схему и будет ждать ошибки соперника, но бело-голубые довольно уверенно контролировали ситуацию на поле в минувшем туре. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча за 2.07.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» М — «Ахмат» 9 марта 2024 года

Бело-голубые не испытывают особого давления из-за результата. Их игра нравится болельщикам, а после осечек «Краснодара» и «Зенита» у команды появился шанс побороться за титул. Позиционное нападение Марцел Личка выстроил сильное, а «Ахмат» далёк от оптимального состояния, хотя и немного прибавил в обороне. Отсюда наша ставка на то, что «Динамо» победит и тотал будет больше 1.5 мяча.

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча за 2.07.