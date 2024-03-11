«Барселона» — «Наполи». Хвича — в 1/4 финала, Хави — в отставку

12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.97. Успех неаполитанцев оценён в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» 12 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Арсенал» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» (12.03.2024)

Лига чемпионов регулярно дарит интригующие вывески, но «Барселона» — «Наполи» звучит особенно громко. Первый матч ознаменовался ничьей — 1:1. Ответная встреча состоится 12 марта на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Расстраивает только то, что «Барселона» и «Наполи» неспособны показать свой лучший футбол в грядущем матче. По ходу сезона команды столкнулись с большими трудностями. Поболее проблем будет у каталонцев, уже не первый год терпящих фиаско на международной арене. Ни в одном из трёх последних сезонов им не удалось пробраться дальше 1/8 финала Лиги чемпионов.

К ответной встрече с «Наполи» сине-гранатовые подходят с семиматчевой беспроигрышной серией в чемпионате Испании. Ничьих при этом всего две. Результаты вроде бы неплохие, но игру команды нельзя назвать качественной. Всё держится на индивидуальном мастерстве футболистов, в частности на таланте 16-летнего Ламина Ямала.

Складывается впечатление, что Хави окончательно потерял бразды управления. Ранее сообщалось, что многие игроки «Барселоны» утратили веру в его идеи. Наставник объявил, что по окончании сезона покинет тренерский мостик. Однако некоторые источники утверждают, что он может быть отправлен в отставку уже после игры с «Наполи», если каталонцы потерпят поражение.

Предпосылкой к неудовлетворительному для каталонцев результату являются серьёзные кадровые проблемы. В лазарете пребывает чуть ли не половина состава «Барселоны», в частности ряд лидеров — Френки де Йонг, Педри и Гави. У других ведущих футболистов, в том числе у Роберта Левандовского, наблюдается спад.

В 37 матчах во всех официальных турнирах в составе сине-гранатовых поляк отметился 18 голами и семью результативными передачами. Всё бы ничего, но бо́льшую часть полезных действий Левандовски совершил во встречах с явными аутсайдерами. В играх с сильными соперниками он был практически незаметен.

У «Наполи» же был ужасный отрезок после возвращения Вальтера Маццарри. Клуб вылетел из Кубка Италии, разгромно проиграв «Фрозиноне» (0:4), а также спустился в середину турнирной таблицы Серии А. Благо руководство неаполитанцев быстро опомнилось и отправило 62-летнего тренера в отставку. Его должность занял Франческо Кальцона.

Совмещающий работу главным тренером сборной Словакии и в «Наполи» наставник практически сразу нашёл общий язык с новыми подопечными. Некоторые проблемы во взаимоотношениях у него возникли разве что с Хвичей Кварацхелией. Грузин остался недоволен заменой как раз в первом матче с «Барсой», вспылил, не пожал руку Кальцоне и одним из первых покинул стадион.

Тем не менее специалист быстро урегулировал конфликт и подобрал правильные слова для мотивации «партенопейцев». В последних четырёх турах в чемпионате Италии они сыграли вничью с «Кальяри» (1:1) и «Торино» (1:1), а также победили «Сассуоло» (6:1) и «Ювентус» (2:1).

В трёх из четырёх этих встреч отметился забитыми мячами как раз Кварацхелия. Он записал на свой счёт четыре гола, а также отдал одну результативную передачу. Недавно Кальцона поделился мнением, что Хвича и другой лидер «Наполи» — Виктор Осимхен — практически вернулись на свой прежний уровень.

Кроме того, Кальцона остался очень доволен выступлением подопечных во встрече с «Торино». Наставник подчеркнул, что если «партенопейцы» всегда будут так играть, то пойдут далеко. Вопрос только в том, хватит ли неаполитанцам воодушевления для того, чтобы обыграть «Барселону»?

Поставить на то, что «Наполи» выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. В отличие от сине-гранатовых, у «партенопейцев» нет важных кадровых потерь. Все ведущие футболисты в составе и вдохновлены.

В концовке первого матча неаполитанцы местами смотрелись предпочтительнее каталонцев. А ведь та встреча была для Кальцоны дебютной в качестве наставника «партенопейцев». К предстоящему матчу Франческо наверняка подготовится получше.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» 12 марта 2024 года

Несмотря на то что встреча состоится в Барселоне, в выход неаполитанцев в 1/4 финала турнира верится больше. Сине-гранатовые в этом сезоне зачастую демонстрируют безыдейную игру и уступают сильным соперникам. Сильно портят им жизнь травмы и спад лидеров. «Партенопейцы» же пребывают на эмоциональном подъёме. Тонус их ведущих футболистов, рисунок игры и результаты заметно улучшились после назначения Кальцоны.

Ставка: «Наполи» выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов за 2.60.