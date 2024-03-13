«Рейнджерс» — «Бенфика». Ди Мария и Рафаэл Силва в западне

14 марта состоится матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Бенфика». Начало игры — в 20:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 2.40. Шансы светло-синих оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рейнджерс» — «Бенфика» 14 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Рейнджерс» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют светло-синие, сыграет коэффициент 1.20. Гол «орлов» доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» — «Бенфика» (14.03.2024)

Ответные матчи еврокубков всегда приносят намного больше эмоций. Это последний шанс команд остаться на турнире. Повезёт далеко не всем. 14 марта в ответной встрече 1/8 финала плей-офф Лиги Европы «Рейнджерс» будут принимать «Бенфику» на стадионе «Мегаспорт». Начало игры запланировано на 20:45 мск.

«Джерс» нельзя недооценивать. Они всегда выкладываются на максимум, дают достойный отпор соперникам, даже если они выше уровнем. Таким образом, неприметные сначала светло-синие в сезоне-2021/2022 добрались до финала Лиги Европы, в котором уступили «Айнтрахту», но в серии пенальти.

В текущем розыгрыше чемпионата Шотландии «Рейнджерс» планируют взять золотые медали. Они занимают первое место, но опережают «Селтик» всего лишь на два очка. Осталось сыграть всего четыре тура. В одном из них, вероятнее всего, решится судьба будущего чемпиона. «Джерс» и «кельтам» предстоит провести очную встречу.

Также светло-синие продолжают бороться за Кубок Шотландии. В минувшей встрече они победили «Хиберниан» со счётом 2:0. Вообще, болельщики «Рейнджерс» не должны жаловаться на скуку. Команда выступает очень результативно и балует их голами. В 9 из 10 последних встреч во всех турнирах «джерс» пробивали индивидуальный тотал больше 1.5 мяча.

«Бенфика» является очень опасным соперником для любого гранда, не говоря уже о «Рейнджерс». «Орлы» тоже претендуют на чемпионство, но шансы невелики. Подопечные Роджера Шмидта занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Спортинга» на одно очко. Но хуже то, что у «славных» сыграно на одну встречу больше.

Анхель Ди Мария оказался тем недостающим звеном, которого так не хватало «Бенфике». После возвращения аргентинца у команды улучшилась игра. Он берёт на себя ответственность, как настоящий капитан, хотя официально таковым не является. 36-летний футболист в текущем сезоне во всех турнирах забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

Помогает ему Рафаэл Силва. 29-летний португалец в 42 встречах этого сезона во всех турнирах записал на свой счёт 17 мячей и 14 ассистов. Интересно, что в минувшей встрече «Бенфика» победила «Эшторил» — 3:1. Но ни один из этих двух футболистов не принял участия в игре. Тренер решил предоставить отдых своим главным звёздам, чтобы выжать максимум во встрече с шотландским клубом.

Если это так, то можно только похвалить Роджера Шмидта. Однако даже с участием Ди Марии и Силвы «орлам» не удалось выиграть первый матч у «Рейнджерс». Он завершился вничью со счётом 2:2. Причём главной проблемой для «джерс» стал как раз Анхель. Он забил с пенальти и записал ассист на свой счёт. Если дома «славным» не удалось одержать победу, то вряд ли на выезде будет по-другому.

Мы считаем, что нас ждёт очередной очень тяжёлый матч, с обилием моментов и эмоций. Вероятнее всего, в основное время команды сыграют вничью – коэффициент 3.75. Как бы ни старалась атака «Бенфики», у «Рейнджерс» всегда найдётся ответ. Шотландский клуб часто недооценивают, но он себя постоянно проявляет.

Прогноз и ставки на матч «Рейнджерс» — «Бенфика» 14 марта 2024 года

На своём стадионе нужно считаться с «джерс», которые показывают отличные результаты в этом сезоне. Последние годы светло-синие стремительно прогрессируют и превращаются в постоянного претендента на чемпионство в стране и участника еврокубков. «Бенфика», скорее всего, предоставила отдых своим лучшим игрокам нападения, но поможет ли это? Наверняка да, но, сколько бы не забивали «орлы», у хозяев найдётся ответ. Наша ставка – ничья.

Ставка: ничья с коэффициентом 3.75.