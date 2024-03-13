«Локомотив» — «Балтика». Артёму Дзюбе нужен толчок

14 марта состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Балтика». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.80. Успех калининградцев оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Балтика» 14 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Балтика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Балтика» (14.04.2023)

Погода накладывает определённые ограничения, но футбол от этого не становится менее зрелищным. 14 марта в ответном матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» примет «Балтику». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

«Балтика» была очень близка к тому, чтобы выиграть первый матч. К 90-й минуте она вела 2:1. Калининградцы демонстрировали более качественную и приятную глазу игру, чем москвичи. Однако дотерпеть и обеспечить преимущество перед ответной встречей у них не получилось. В компенсированное ко второму тайму время счёт сравнял Тимур Сулейманов.

На протяжении всего сезона подопечные Сергея Игнашевича смотрятся очень собранно, но не добирают очки. Проблема в том, что их регулярно подводит завершение. Впрочем, «Балтике» не хватает мастерства и класса не только в нападении. Она также регулярно допускает досадные ошибки в обороне.

Зимой клуб из Калининграда неплохо усилился. Тем не менее приобретение новых футболистов пока что не оказывает должного эффекта на результаты. В последних двух встречах в чемпионате России подопечные Игнашевича сыграли вничью с «Сочи» (0:0) и уступили «Оренбургу» (0:1).

Калининградцы установили антирекорд. Они стали первой командой, которая не забила в восьми матчах в РПЛ подряд. Шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе тают на глазах. «Балтика» занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства. Отставание от идущего в зоне стыковых матчей «Оренбурга» составляет уже пять очков.

«Локомотив», в свою очередь, располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. У него всё наоборот. Можно сказать, что подопечные Михаила Галактионова набрали больше очков, чем должны были. Касательно рисунка игры к специалисту имеются вопросы.

В этом сезоне железнодорожники частенько выдают невнятные выступления. Неоднократно они цеплялись за очки за счёт удачи, а также характера и индивидуальных качеств отдельных футболистов. В первом после возобновления сезона матче красно-зелёные безвольно уступили «Динамо» (1:2).

Галактионов сделал выводы из неудачи. В следующей встрече с «Сочи» (2:2) его подопечные выступили на порядок лучше. Хотя «Локо» слишком многое позволил у своих ворот. Несколько раз, в частности в эпизоде со вторым пропущенным мячом, провалился новобранец клуба Жерзино Ньямси. Также немало ошибок совершили Дмитрий Баринов и Евгений Морозов.

В атаке железнодорожники смотрелись здорово, если не брать в расчёт тот момент, что они не реализовали несколько выходов два в одного. После встречи на видео даже попала ругань игроков из-за упущенных шансов забить. К слову, по ходу матча несколько раз накричал на партнёров Артём Дзюба.

35-летнему нападающему осталось совершить три результативных действия в РПЛ для того, чтобы в его контракте активировалась опция автоматического продления. В 22 играх во всех турнирах Дзюба забил четыре мяча и отдал столько же голевых передач. Удастся ли ему отличиться в грядущем матче?

Наилучшим вариантом для ставки видится П1 за коэффициент 1.80. Железнодорожники выиграли три из четырёх официальных очных встреч, проходивших в Москве. Другой матч ознаменовался ничейным исходом — 1:1.

Взятый «Балтикой» в аренду у ЦСКА полузащитник Кристиан Бистрович недавно поделился мнением, что Игнашевич даже в свои 44 года готов играть в РПЛ. Он отметил, что Сергей не испортит картины, если выйдет третьим центральным защитником. Такими темпами до этого скоро дойдёт. Что ещё остаётся делать, если нет результата?

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Локомотив» — «Балтика» 14 марта 2024 года

У «Локомотива» на порядок лучше результаты на дистанции. Пусть временами он демонстрирует недостаточно качественный футбол, зато регулярно набирает очки. Дома у железнодорожников есть отличные шансы обыграть «Балтику». Калининградцы совсем перестали забивать. Жуткие проблемы с реализацией, нехватка ресурсов и надёжности в защите очень сильно портят жизнь Игнашевичу.

Ставка: победа «Локомотива» за коэффициент 1.80.