ПАОК — «Динамо» З. Оздоев планирует задержаться в Лиге конференций

14 марта состоится матч Лиги конференций ПАОК — «Динамо» Загреб. Начало игры — в 20:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу чёрно-белых можно с коэффициентом 1.80. Шансы «синих» оценили в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч ПАОК — «Динамо» Загреб 14 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч ПАОК — «Динамо» Загреб получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют чёрно-белые, сыграет коэффициент 1.16. Гол «синих» доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги конференций ПАОК — «Динамо» Загреб (14.03.2024)

Приятно, что этот сезон в Европе проводят на высоком уровне многие российские футболисты. Не является исключением Магомед Оздоев. 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций ПАОК будет принимать загребское «Динамо» на стадионе «Харм Осмерс». Начало игры – не ранее 20:45 мск.

Греческий клуб близок к повторению своего лучшего достижения в Лиге конференций. В 2022 году он дошёл до 1/4 финала турнира, но по сумме двух матчей уступил «Марселю» (1:2, 0:1). В этот раз ситуация сложнее, но шансы выпутаться из неё ещё остаются. В первой игре с загребским «Динамо» чёрно-белые потерпели поражение со счётом 0:2.

«Синие» были гораздо сильнее, они шли большими силами на ворота соперника, нанесли много ударов не только в сторону, но и в створ ворот. В это время ПАОК не смог толком сделать ничего в нападении, о чём свидетельствует «0» в графе нанесённых ударов в каркас. Рэзван Луческу должен сделать выводы.

В минувшей встрече с «Арисом» в чемпионате Греции тренер сделал много важных изменений в составе. Таким образом он решил дать возможность футболистам основы подзарядиться энергией. Это ещё раз свидетельствует о том, насколько важна Лига конференций для Луческу. В итоге матч в первенстве был проигран со счётом 0:1.

Стоит отметить, что в Греции наступила пора для плей-офф чемпионов. Пока «двуглавые орлы Севера» отстают от лидирующего АЕКа на два очка. Шансы наверстать упущенное будут, но гораздо важнее пробить дорогу в 1/4 финала Лиги конференций. Загребское «Динамо» очень сильный соперник.

Для «синих» это первое в истории участие в третьем по значимости турнире еврокубков. Учитывая их амбиции и возможности, больших сложностей на таких этапах возникать не должно. К тому же подопечные Сергея Якировича в 1/16 финала показали, на что способны. Они уверенно прошли «Бетис» (1:0, 1:1). 11 матчей насчитывает беспроигрышная серия загребского «Динамо» во всех турнирах. На этом отрезке оно одержало восемь побед – великолепно.

Главный тренер команды отлично использует имеющиеся ресурсы и проводит выгодные замены. Поэтому «синие» не теряют в качестве, даже когда отвлекаются на еврокубки. Сразу после того, как они обыграли ПАОК, в чемпионате Хорватии удалось разгромить «Славен» со счётом 5:2.

Оформивший дубль в ворота «двуглавых орлов Севера» Петкович получил заслуженный отдых в игре первенства, но команда справилась даже без него на отлично. Рэзвану Луческу придётся потрудиться, чтобы придумать, как перехитрить наставника загребского «Динамо».

Магомед Оздоев должен ему в этом помочь. У россиянина был отличный старт, но постепенно он растерял все навыки. Последнюю голевую передачу футболист отдал 25 февраля, а забивал гол ещё в прошлом году. Домашний матч с «синими» — это тот самый момент, когда всем придётся постараться, чтобы отыграть дефицит в два мяча. Мы предлагаем поставить на победу ПАОКа с коэффициентом 1.80.

На домашнем стадионе у греческого клуба будет намного больше шансов одержать победу. Да и в целом не сказать, что игра подопечных Рэзвана Луческу сильно уступает загребскому «Динамо». Просто у хорватского клуба больше опыта. Плюс в первой игре на его стороне были родные трибуны. Теперь ситуация поменяется и чёрно-белые возьмут реванш, но мы сомневаемся, что этого им хватит для прохода в следующий этап.

Прогноз и ставки на матч ПАОК — «Динамо» Загреб 14 марта 2024 года

Рэзван Луческу готовится к ответной встрече очень старательно. Он предоставил дополнительный отдых важным футболистам и собирается задействовать их в матче с загребским «Динамо». ПАОК на своём поле будет выглядеть совсем по-другому. Да и роль первого номера теперь будет за «двуглавыми орлами Севера», а «синие» могут выбрать оборонительную модель. Наверняка один раз взломать защиту загребцев получится, и этого хватит для победы.

Ставка: победа ПАОКа за 1.80.