«Брайтон» — «Рома». Де Росси полон сюрпризов

14 марта состоится матч Лиги Европы «Брайтон» — «Рома». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «чаек» можно с коэффициентом 1.75. Шансы римлян оценили в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Брайтон» — «Рома» 14 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Брайтон» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют «чайки», сыграет коэффициент 1.12. Гол «скакунов» доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Брайтон» — «Рома» (14.03.2024)

Выходить в отличном настроении на ответные матчи в еврокубках можно только в одном случае – если есть уже комфортное преимущество. 14 марта «Брайтон» будет принимать «Рому» на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в игре 1/8 финала Лиги Европы. Начало – не ранее 23:00 мск.

«Чайки» стараются держаться в числе претендентов на места в верхней части турнирной таблицы АПЛ. Получается неплохо, но прыгнуть выше головы пока не выходит. Команда располагается на восьмой строчке, отставая от зоны еврокубков на 11 очков. Каким бы классным тренером ни был Роберто Де Дзерби, но ресурсов у него от этого больше не становится.

Условно, работай итальянский специалист с любой другой командой, у которой совсем другие возможности, он бы мог претендовать на чемпионство. Но даже со скромными ресурсами «Брайтон» выглядит очень опасно. Высока вероятность, что в межсезонье Де Дзерби уведут другие клубы, готовые потратить деньги на трансферы.

«Рома» переживала не лучшие времена, но они остались в прошлом. Как только команду возглавил Даниэле Де России, дела пошли на поправку. В 11 матчах с итальянским специалистом римляне потерпели всего лишь одно поражение. Правда, ругать их за него не стоит. Уступили «волки» лидирующему «Интеру» (2:4). Хотя забить два мяча такой команде – уже большой сюрприз.

В восьми встречах в Серии А команда из Рима одержала шесть побед. В каждом из восьми матчей ей удавалось забивать не меньше двух голов. Атака и правда оживилась и взбодрилась при Де Росси. У Моуринью сделать этого никак не получалось. Теперь есть все шансы не только бороться за путёвку в Лигу чемпионов, но и замахнуться на победу в Лиге Европы.

У римлян отличные шансы выполнить эту задачу. У них есть сбалансированный состав, классная атака, много ресурсов и очень крутой тренер. В первой встрече 1/8 финала еврокубкового турнира «Рома» разгромила «Брайтон» со счётом 4:0.

Нападению римлян возраст совсем не помеха. Группа атаки у «волков» и правда возрастная. Пауло Дибала, Ромелу Лукаку, Брайан Кристанте, Стефан Эль-Шаарави, Азмун – всем не меньше 29 лет.

Сердар получает крайне мало игрового времени, но в ответном матче с «чайками» ему могут предоставить шанс. Задел в четыре мяча позволяет провести ротацию. Но умеет ли так Де Росси? Пока он влюбляет болельщиков классным атакующим футболом.

13 матчей на своём поле не проигрывает «Брайтон». Только за счёт этого можно отдать ему предпочтение. Но простой победой подопечные Роберто Де Дзерби не отделаются. Нужно догнать отставание в четыре гола, что практически невозможно. Остаётся только рассчитывать на результативный футбол, а это уже стихия Де Росси. Нас ждут 90 минут обилия моментов у обеих сторон и забитых мячей. Страсти будут кипеть на поле. Наша ставка – тотал больше 3.5 мяча за 2.50.

Прогноз и ставки на матч «Брайтон» — «Рома» 14 марта 2024 года

Что ещё остаётся одной из сильнейших домашних команд, кроме как идти напролом. «Чайки» попробуют отыграть четыре мяча, но сделать это в условиях, когда римляне на хорошем ходу, практически невозможно. Даже если Де Росси проведёт ротацию и предоставит шанс резервистам, они умеют играть не хуже основы. Мы считаем, что Де Дзерби пойдёт ва-банк, но лишь подарит болельщикам результативный футбол. Хотя бы что-то.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.50.