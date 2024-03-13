«Байер» — «Карабах». Хаби Алонсо выжмет все соки из Андрея Лунёва

14 марта состоится матч Лиги Европы «Байер» — «Карабах». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу леверкузенцев можно с коэффициентом 1.19. Шансы «скакунов» оценили в 15.0. Ставки на ничью принимаются за 7.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Байер» — «Карабах» 14 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Байер» — «Карабах» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05. Если забьют «фармацевты», сыграет коэффициент 1.01. Гол «скакунов» доступен с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Байер» — «Карабах» (14.03.2024)

За российскими футболистами, которые продолжают свою карьеру в европейских чемпионатах, становится приятнее наблюдать. Особенно когда они выходят на уровень еврокубков. 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» будет принимать «Карабах» на стадионе «Бай-Арена». Начало игры – не ранее 23:00 мск.

«Фармацевты» проводят впечатляющий сезон. Кроме лестных слов в их адрес, сказать больше нечего. Беспроигрышная серия подопечных Хаби Алонсо в этом сезоне насчитывает уже 37 матчей во всех турнирах. 31 из этих встреч завершилась победой команды – разве может быть лучше? Поэтому за главным тренером «Байера» выстраивается очередь.

Ещё бы, ведь ему удалось построить практически во всём идеальную команду, не имея при этом звёзд мирового уровня. «Львы» вышли в полуфинал Кубка Германии, лидируют в Бундеслиге, опережая «Баварию» на 10 очков, а ещё могут выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Шансы на то, что леверкузенцы выиграют три турнира в этом сезоне, очень высокие.

Однако ставки возрастают с каждым днём. Также учтём, что последние результаты клубу удалось добыть даже без своего лидера атака Бонифасе. Он получил травму и пропустил уже достаточно много времени. Даже в защите подопечные Хаби Алонсо играют надёжно. В чемпионате Германии они пропустили всего лишь 16 голов в 25 встречах – лучший результат.

У «Карабаха» ещё меньше ресурсов, чем у «Байера», но он выжимает максимум из своих возможностей. Команда тоже лидирует в первенстве, но в более скромном чемпионате Азербайджана. «Скакуны» опережают ближайшего преследователя на 24 очка. Кажется, что чемпионство у них уже в кармане. Можно больше времени уделить Лиге Европы.

Одной из причин столь удачных выступлений стал российский голкипер Андрей Лунёв. Экс-футболист «Зенита» всегда по-особенному настраивается на матчи в еврокубках, получая высокую оценку. Он выручал «скакунов», даже когда они остались в меньшинстве в важнейшей ответной встрече с «Брагой» (2:3 ДВ).

Гурбан Гурбанов предоставил в минувшей игре с «Зирей» (3:1) отдых основному голкиперу, но команда всё равно одержала победу. Встречи с «Байером» для Лунёва носят принципиальный характер. Он долгое время находился в составе леверкузенцев, но так и не закрепился в команде. Можно представить, какие были у него чувства, когда «Карабах» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы чуть не нанёс первое поражение «фармацевтам» в сезоне.

«Скакуны» вели со счётом 2:0, но упустили преимущество. Хаби Алонсо в перерыве провёл разбор ошибок, поговорил со своими подопечными и дал им новые установки. Это помогло. Вирц и Шик установили окончательный счёт 2:2 на табло. Теперь всё начинается с чистого листа. Вот только «Карабах» будет играть на выезде.

Мы помним, чем закончился последний гостевой матч подопечных Гурбана Гурбанова в Германии – разгромным поражением со счётом 1:5. В тот день Лунёв совершил пять сейвов, а «Байер» нанёс 10 ударов в створ. Есть все предпосылки ожидать если не такого же результата на табло, то очень близкой статистики. Предлагаем ставку на то, что «фармацевты» пробьют тотал больше 8.5 удара в створ с коэффициентом 2.33.

Прогноз и ставки на матч «Байер» — «Карабах» 14 марта 2024 года

Андрея Лунёва ожидает громадный объём работы. Россиянин уже устал от очных встреч со своей бывшей командой. Они проходят для него очень тяжёло, приходится пропускать много голов. «Байер» по-прежнему никому не проигрывал в этом сезоне, но «скакуны» чуть не совершили сенсацию в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы, ведя по ходу матча со счётом 2:0. Хаби Алонсо больше не повторит такой ошибки и даст указание леверкузенцам разбивать защиту «Карабаха» и пробовать достичь разгрома, как в 3-м туре группового этапа. Будем рассчитывать на Лунёва и верить, что он будет надёжен, но ударов по воротам не избежать.

Ставка: индивидуальный тотал «Байера» больше 8.5 удара в створ за 2.33.