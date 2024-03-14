«Кёльн» — «Лейпциг». Марко Розе рад этой встрече

15 марта состоится матч 26-го тура Бундеслиги «Кёльн» — «Лейпциг». Начало — в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных быков» можно с коэффициентом 1.54. Шансы хозяев оцениваются в 5.85. На ничью дают коэффициент 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура Бундеслиги «Кёльн» — «Лейпциг» 15 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра «Кёльн» — «Лейпциг» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги «Кёльн» — «Лейпциг» (15.03.2024)

Решающий этап наступил в чемпионате Германии. Игра 26-го тура Бундеслиги «Кёльн» — «Лейпциг» запланирована на 15 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Райн-Энерги». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск.

Крайне неудачный сезон проводит «Кёльн». Команда, которая ранее заслужила репутацию сильного соперника, находится в зоне переходных матчей. У красно-белых вполне достойный состав по меркам Бундеслиги, но системный кризис затронул все аспекты игры клуба.

Старт сезона получился слабым. «Кёльн» много пропустил, а позиционное нападение совершенно не работало. Тренерский штаб пытался в экстренном порядке перезагрузить команду, но ничего не вышло. В итоге главный тренер Штеффен Баумгарт в декабре минувшего года был отправлен в отставку, и его место занял Тимо Шульц.

Немецкий специалист немедленно занялся укреплением защиты. Нужно отметить, что он добился некоторого прогресса. «Кёльн» стал реже ошибаться в обороне, а в прессинге появилась структура. Красно-белые предельно упростили игру в нападении, рассчитывая на контратаки и розыгрыш стандартных положений.

Тем не менее покинуть 16-ю строчку таблицы «Кёльн» пока не может, поскольку не хватает стабильности. Команде предстоит на решающем отрезке сезона сложная борьба за место в Бундеслиге. На первый план выходит психологическая устойчивость. Возникают сомнения, хватит ли у 46-летнего Шульца опыта передать уверенность в успехе игрокам.

«Лейпциг» уступил мадридскому «Реалу» в плей-офф Лиги чемпионов и выбыл из турнира. Тем не менее подопечные Марко Розе оставили очень приятное впечатление от своей игры и помотали нервы фавориту. «Красные быки» серьёзно прессинговали «сливочных». Только высочайшее исполнительское мастерство спасло мадридцев от проблем.

Теперь пришло время сосредоточиться на делах в чемпионате Германии. «Лейпциг» конкурирует с дортмундской «Боруссией» за место в зоне Лиги чемпионов. Дистанция между командами всего лишь одно очко, поэтому спад у одного из клубов предоставляет преимущество сопернику.

На текущем отрезке сезона «красные быки» находятся в хорошей форме. Линия нападения, которую возглавляют Луа Опенда и Юссуф Поульсен, практически в каждой игре создаёт много опасных моментов. Схема игры Марко Розе часто запутывает соперника, поскольку на завершающий удар может выйти практически любой футболист.

«Кёльн» старается действовать от обороны, но чаще всего эти планы рушатся. В матче с «красными быками» не поможет любая стратегия. Просто у хозяев недостаточно мастерства. Подопечные Марко Розе с первых минут пойдут вперёд и на протяжении всей встречи не позволят «Кёльну» выдохнуть. Изучим ставку на победу «Лейпцига» с форой (-1.5) за 2.35.

Также добавим, что в матче первого круга Бундеслиги «красные быки» крупно выиграли у «Кёльна» со счётом 6:0. Естественно, соперник не забыл ту обиду, но по-прежнему не сможет ничем на неё ответить. Как бы не было хуже.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Лейпциг» 15 марта 2024 года

«Кёльн» в кризисе и вряд ли сумеет создать проблемы сопернику. Шульц, скорее всего, выберет оборонительную модель и будет рассчитывать на контратаки. В свою очередь, «красные быки» вполне способны выиграть матч за счёт преимущества в классе. Отсюда наша ставка на победу «Лейпцига» с форой (-1.5).

Ставка: победа «Лейпцига» с форой (-1.5) за 2.35.