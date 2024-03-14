«Реал Сосьедад» — «Кадис». Захаряна воодушевит вызов в сборную

Россиянин впервые после перехода в испанский клуб получил приглашение в национальную команду. Это добавит мотивации.

15 марта состоится матч 29-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Кадис». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Реала Сосьедад» можно с коэффициентом 1.50. Успех «Кадиса» оценён экспертами в 8.30. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Кадис» 15 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Кадис» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.60.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Кадис» (15.03.2024)

Позади матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, а также полуфинальные встречи Кубка Испании. 15 марта состоится игра, которая откроет программу 29-го тура Примеры. На стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне местный «Реал Сосьедад» примет «Кадис». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Реал Сосьедад» шикарно начал сезон, но из-за травм и насыщенного календаря произошёл спад. Бело-голубые вылетели из Лиги чемпионов, уступив на стадии 1/8 финала «ПСЖ» (0:2 и 1:2). Также они не сумели пробраться дальше полуфинала Кубка Испании. Не пустила «Мальорка» (0:0 и 1:1, по пенальти 4:5).

Подопечным Иманола Альгуасиля остаётся только сконцентрироваться на Примере. Они располагаются на шестом месте в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего пятую строчку «Атлетика» из Бильбао неприлично большое — 10 очков, а вот отрыв от идущего следом «Бетиса» минимальный.

Понимание угрозы остаться без еврокубков придало клубу из Сан-Себастьяна дополнительную мотивацию. В матче последнего тура Ла Лиги с «Гранадой» (3:2) он одержал волевую победу. Примечательно, что встречу из-за микротравмы пропустил бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян.

Альгуасиль продолжает доверять и регулярно выделять игровое время россиянину, однако травмы мешают освоению и прогрессу. В 25 матчах в составе бело-голубых 20-летний полузащитник не забил ни одного гола и отдал только одну результативную передачу.

Несмотря на скромные показатели, Захарян получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем (впервые с тех пор, как перешёл в «Реал Сосьедад»). По информации СМИ, недавно Арсен вернулся к тренировкам в общей группе бело-голубых. Правда, сам тренер пока не даёт точный ответ, сможет ли он до конца восстановиться к матчам сборной.

Представитель полузащитника Геннадий Голубин недавно заявил, что Захарян прекрасно себя чувствует и готовится к игре с «Кадисом». Он отметил, что после матча футболист вылетает через Мадрид в Москву. Также Голубин сказал, что Арсен очень соскучился по дому. Вполне вероятно, предвкушение возвращения на родину окажет на него благоприятное воздействие.

«Кадис» далеко не первый год является одним из главных аутсайдеров Примеры и балансирует на грани вылета в Сегунду. Текущий сезон не является исключением. Клуб занимает 18-ю строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от располагающейся на безопасном 17-м месте «Сельты» составляет два очка.

Стимул в виде борьбы за выживание помог команде сенсационно победить мадридский «Атлетико» (2:0) во встрече 28-го тура Ла Лиги. Таким образом, она прервала жуткую безвыигрышную серию в чемпионате Испании, которая насчитывала целых 23 матча.

Главным героем встречи стал Хуанми, сравнительно недавно взятый «Кадисом» в аренду у «Бетиса». В матче с «Атлетико» он оформил дубль. Помимо 30-летнего испанского нападающего, зимой клуб арендовал Диади Самассеку и Айхама Усу, а также пережил смену главного тренера. Должность занял Маурисио Пеллегрино.

Качество состава «Кадиса» и атмосфера в раздевалке заметно улучшились. Победа во встрече с «Атлетико» наверняка даст команде дополнительный импульс, но вряд ли это поможет ей спастись от поражения в грядущем матче. П1 + ТМ 3.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Дело в том, что клуб из одноимённого города испытывает очень большие проблемы с выездами. Он не выиграл ни одного из 14 матчей в гостях в чемпионате Испании. Ничьих при этом только шесть. За этот период времени «Кадис» забил только семь голов, а пропустил 21.

Команда из Сан-Себастьяна проиграла только 3 из 13 матчей в чемпионате Испании на стадионе «Реале Арена». За этот отрезок времени она пропустила только 13 мячей, а забила ненамного больше — 15. Много голов от грядущего матча определённо ждать не стоит.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Кадис» 15 марта 2024 года

Теперь «Реал Сосьедад» может спокойно сконцентрироваться на внутренней арене и постараться закончить сезон в зоне еврокубков. Постепенно травм становится меньше, что упрощает жизнь Альгуасилю. Дома его подопечные должны без особых проблем победить «Кадис». У «жёлтой подлодки» меньше резервов и намного хуже результаты на дистанции. Плюс у неё сильно хромает гостевой фактор.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.