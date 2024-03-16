«Челси» — «Лестер». Почеттино пробудил Мудрика!

В последних матчах прибавил не только украинец, но и вся команда Маурисио.

17 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Англии «Челси» — «Лестер». Начало игры — в 15:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.43. Шансы «лис» оценили в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Лестер» 17 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Челси» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют «аристократы», сыграет коэффициент 1.06. Гол «лис» доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии «Челси» — «Лестер» (17.03.2024)

Только самые сильные команды способны дойти до четвертьфинала любого футбольного турнира. Очень приятно наблюдать, когда клуб из Чемпионшипа готов на равных соревноваться с представителями АПЛ. 17 марта в матче 1/4 финала Кубка Англии «Челси» будет принимать «Лестер» на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – не ранее 15:45 мск.

«Аристократы» часто напрашиваются на критику по ходу сезона. Не помогают даже опыт Маурисио Почеттино и денежные вливания. Времена, когда клубом управлял Абрамович, были лучшими. Лондонцы занимают лишь 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

По этой причине Кубок Англии – единственная реальная возможность попасть в еврокубки. Напомним, победитель турнира получает прямую путёвку на групповой этап Лиги Европы. Предпосылки к тому, что это получится у «Челси», есть. Почеттино нашёл ту самую кнопку, которая переключила команду в турбо-режим. В семи последних встречах во всех турнирах «аристократы» не проигрывают в основное время.

Если бы не обидное поражение в игре финала Кубка лиги с «Ливерпулем» после серии пенальти, статистика была бы ещё лучше. Победили на этой дистанции лондонцы «Астон Виллу» (3:1), «Кристал Пэлас» (3:1), «Лидс» (3:2) и «Ньюкасл Юнайтед» (3:2). Вничью «Челси» завершил встречи с «Манчестер Сити» (1:1) и «Брентфордом» (2:2).

И пусть подопечные Почеттино очень часто пропускают, но нельзя не обращать внимания на то, как преобразились они в атаке. Николас Джексон забивает по голу в трёх последних матчах подряд. Даже Михаил Мудрик стал показывать впечатляющий результат – два гола в трёх играх. И это при том, что по-прежнему лазарет «аристократов» переполнен.

«Лестер» ещё не успел вернуться в АПЛ, а уже заставляет топовые клубы нервничать в Кубке Англии. Сезон у «лис» задался. Они возглавляют турнирную таблицу Чемпионшипа, опережая ближайшего преследователя на три очка. Если удастся избежать ненужных ошибок, травм и спада формы у лидеров, то всё получится.

Недавно подопечные Энцо Марески потревожили своих болельщиков, проиграв три матча подряд в Чемпионшипе. Они уступили «Мидлсбро» (1:2), «Лидсу» (1:3) и «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2). Есть вероятность, что на этих результатах отразилась игра в Кубке Англии с «Борнмутом». Сначала «Лестер» упорно к ней готовился, что принесло победу в дополнительное время, а затем приходил в себя.

Последние две встречи уже показали, что «лисы» не собираются расслабляться. Они победили «Сандерленд» (1:0) и сыграли вничью с «Халл Сити» (2:2). В целом «лисы» предпочитают играть в атакующий футбол. В этом заключается их основная сила. Но порой подопечные Марески удивляют самоотверженной игрой в обороне.

Встреча с «Челси» не должна получиться скучной. В этом матче реализация не подведёт «Лестер». У «аристократов» есть проблемы в защите, из-за чего они пропускают минимум мяч в восьми из девяти последних встреч во всех турнирах. Но забивают подопечные Почеттино намного больше.

История очных матчей также напоминает, каким удобным соперником для лондонцев являются «лисы». Они побеждали их в четырёх из пяти последних игр, при этом забивалось не меньше трёх голов. Наша ставка будет на победу «Челси» и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Челси» — «Лестер» 17 марта 2024 года

«Аристократы» набрали отличную форму. По-прежнему единственным реальным шансом получить путёвку в еврокубки на следующий сезон остаётся победа в Кубке Англии. Подопечные Почеттино в последних матчах достойно играли с лидерами, много забивали, появились голы даже от Мудрика. Но оборона остаётся слабым местом клуба. «Лестер» обязательно воспользуется этим и забьёт как минимум раз. Но команде лучше бы бросить все силы на Чемпионшип, чтобы не упустить выход в АПЛ. Адекватнее выглядит победа хозяев и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.