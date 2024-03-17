«Родина» — «Кубань». Планы Евсеева дают сбой

Главный тренер краснодарцев умеет вытаскивать клубы со дна турнирной таблицы, только на этот раз его преследуют неудачи.

18 марта состоится матч 23-го тура Первой лиги «Родина» — «Кубань». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.73. Шансы краснодарцев оцениваются в 4.65. На ничью дают коэффициент 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура Первой лиги «Родина» — «Кубань» 18 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра «Родина» — «Кубань» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура Первой лиги «Родина» — «Кубань» (18.03.2024)

Бодро начался весенний отрезок сезона в Первой лиге. Игра 23-го тура «Родина» — «Кубань» запланирована на 18 марта. Встреча пройдёт в Москве на «Сапсан Арене». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

Судя по результатам клуба в этом сезоне, руководители «Родины» совершили правильный выбор, пригласив на должность главного тренера Франка Артигу. Испанский специалист не испугался трудностей Первой лиги и создал вполне приличную команду, которая играет в привлекательный атакующий футбол.

Состав «Родины» сбалансирован, игроки доверяют тренерскому штабу и тщательно выполняют план на игру. Таким образом, подопечные Артиги победили в четырёх из пяти последних матчей в Первой лиге и переместились на шестое место в турнирной таблице.

Конкуренция высокая, и клубы идут плотной группой, поэтому от махачкалинского «Динамо», которое занимает вторую строчку, «Родину» отделяет всего шесть очков. Руководство поставило перед командой амбициозную цель — бороться за выход в РПЛ, и весенний отрезок сезона подопечные Артиги проводят на пределе мотивации.

«Родина» победила «Акрон» и «Шинник» с одинаковым счётом 2:0 в последних встречах, причём на выезде. Хорошо играла команда в Кубке России с «Уралом» и уступила подопечным Виктора Гончаренко только в серии пенальти (1:1, 2:4 — пен.). Клуб из Москвы отличают стремление контролировать мяч, надёжная оборона и высокая физическая готовность.

С сентября минувшего года «Кубанью» руководит Вадим Евсеев. Это специалист с большим опытом работы в сложных условиях. Он заслужил репутацию спасателя. Тренер умеет добиваться поставленных целей с довольно ограниченным по потенциалу составом. Он делает акцент на крепкой обороне и заряжает подопечных на борьбу за мяч.

Тем не менее с «Кубанью» его план пока не работает на 100%. В обороне команда худо-бедно справляется с поставленной задачей, но в нападении наблюдается полный штиль. С огромным трудом краснодарцы создают опасные моменты и испытывают проблемы с их реализацией. Всего 17 мячей забила команда в текущем сезоне Первой лиги.

Поэтому не слишком удивляет слабый результат «Кубани» в этом сезоне. Она находится в зоне вылета на 16-м месте в турнирной таблице. Ей предстоит изнурительная борьба за право остаться в Первой лиге.

Дома «Кубань» держит плотную оборону и пытается за счёт простых комбинаций давить на соперника. На выезде Евсеев часто «паркует «автобус» и рассчитывает на контратаки. Проблема в том, что клубы с изобретательными исполнителями в линии атаки находят свободные зоны и создают голевые шансы. Пропустив, краснодарцы не могут перестроиться и отыграться.

Подопечные Артиги начали понимать схемы тренера. Они умело контролируют мяч и находят слабые места в плотной обороне. «Кубань» вряд ли откажется от оборонительной модели и будет рассчитывать на контратаки, но соперник готов к такому сценарию матча. Предполагаем, что «Родина» одержит победу, а тотал будет меньше 3.5 мяча за 2.27.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Родина» — «Кубань» 18 марта 2024 года

«Родина» в отличной форме. Игроки готовы к борьбе и высоким скоростям, чётко контролируют мяч и результативны в нападении. Для «Кубани» это самый неудобный соперник, поскольку умеет находить слабые места в плотной линии обороны. Мы предполагаем, что подопечные Артиги одержат победу, а тотал будет меньше 3.5 мяча.

Ставка: победа «Родины» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.27.