Известно о трёх товарищеских встречах подопечных Карпина в 2024 году. Оценим шансы обыграть каждого из соперников.

Футболу быть! Сборная России запланировала три матча, но ждать ли побед?

Прошло уже чуть больше двух лет с того момента, как сборную России отстранили от участия во всех международных турнирах. Национальная команда уже пропустила чемпионат мира — 2022, не участвует в Лиге наций и ЧЕ-2024. Несмотря на это, подопечные Валерия Карпина регулярно получают практику в товарищеских встречах.

В 2022 году сборная России провела матчи с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). В 2023-м удалось сыграть с национальными командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2) и Кубы (8:0). В целом результаты не назвать плохими. Пока другие сборные будут участвовать во встречах чемпионата Европы, наши футболисты уже запланировали три товарищеские игры.

Какие шансы у подопечных Карпина показать достойные результаты – попробуем разобраться.

Расписание матчей сборной России на 2024 год

21 марта, Россия — Сербия

25 марта, Россия — Парагвай

10 июня, Беларусь — Россия

Реальная проверка на прочность

Уже 21 марта сборная России проведёт матч с Сербией. Встреча обещает быть очень конкурентной. «Белые орлы» успешно отобрались на Евро-2024, а на ЧМ-2022 выбыли на стадии группового этапа. Большинство футболистов Драгана Стойковича выступают в топовых европейских первенствах.

Карпин тоже вызвал сильнейший состав на ближайшие игры сборной России. Александр Головин, Алексей Миранчук, Андрей Лунёв, Далер Кузяев, Арсен Захарян получили приглашения. Их опыт, несомненно, внесёт свои коррективы. Когда последний раз эти национальные команды играли между собой, «белые орлы» одержали крупную победу со счётом 5:0.

В заявку сборной Сербии попали Александр Митрович и Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Лука Йович («Милан»), Душан Влахович «Ювентус» и другие. Поэтому удивительно, что букмекеры дают практически равные котировки.

Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 2.70, а шансы Сербии оценили в 2.80. И хоть Карпин не любитель атакующего футбола, всё-таки заскучавшим болельщикам хотелось бы увидеть голы. Стандартный тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.72. Эксперты считают, что наиболее вероятным счётом может быть 1:0 в пользу россиян.

Самый неожиданный соперник

Почти сразу после матча со сборной Сербии подопечные Валерия Карпина 25 марта проведут игру с национальной командой Парагвая. Одна из сильных сборных своего континента. В последних двух розыгрышах Кубка Америки «гуарани» доходили до четвертьфинала. Игра с таким соперником должна помочь футболистам из России получить совершенно другой опыт.

Парагвайцы уже объявили состав на матч с россиянами. Не обошлось без знакомых нашим болельщикам имён. Вызов получили Хесус Медина из «Спартака», Хуниор Алонсо из «Краснодара», Фабиан Бальбуэна и Роберто Фернандес из «Динамо». Также обещали прилететь несколько футболистов, выступающих в АПЛ.

Несмотря на приличный состав сборной Парагвая, букмекеры склоняются к победе подопечных Карпина. Поставить на россиян можно с коэффициентом 1.85, а на «гуарани» дают 4.30. Но справятся ли россияне с таким соперником, который может оказаться очень неудобным?

Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча оценили в 1.70. Интересно ещё то, что сборные России и Парагвая встретятся впервые в истории.

Ещё один братский матч

Также пресс-служба российской национальной команды уже сообщила о проведении товарищеской встречи со сборной Беларуси. Подтвердил эту информацию и президент РФС Александр Дюков. Состоится она только 10 июня. На этот раз подопечные Карпина сыграют в гостях, в Минске. Этот матч должен получиться как минимум зрелищным и интересным, а пройдёт на уважении футболистов друг к другу.

Несмотря на статус гостей, букмекеры видят фаворитом сборную России и предлагают сделать ставки на её победу с коэффициентом 1.71. Шансы белорусов оценили в 5.50. Также появилась линия на возможную результативность товарищеской встречи. Так, на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 2.00, а на тотал меньше 2.5 мяча дают 1.82. Наиболее вероятный счёт – 1:0 в пользу россиян. На него дают коэффициент 6.20.

Стоит ли ждать побед?

В товарищеской встрече с Сербией ждать победы от россиян будет опрометчиво. Обладающие большим опытом, который, в отличие от сборной России, «белые орлы» получают регулярно, подопечные Стойковича явно сильнее. Поэтому их победа выглядит наиболее вероятной.

Для подстраховки можно рассмотреть ставку на «обе забьют» за 1.90. Игра наверняка получится обоюдоострой. У сербов очень хорошая атака, но часто не хватает крепости в обороне. С нашей стороны можно рассчитывать на индивидуальное мастерство Головина и Миранчука.

Вот обыграть сборную Парагвая – более реалистично. Пусть этот соперник неизвестный, возможно, неудобный и серьёзно настроенный, но по уровню он всё-таки уступает подопечным Карпина. Плюс должна помочь практика с более сильными сербами. Победа россиян идёт с коэффициентом 1.85.

Что касается товарищеской игры со сборной Беларуси, то она должна получиться очень яркой и интересной. Болельщики обеих сторон соскучились по красивому футболу. Это шанс их порадовать. К тому же у «белых крыльев» не в порядке защита. Вряд ли что-то изменится до лета. Поэтому ставка на тотал больше 2.5 мяча за 2.00 выглядит весьма привлекательной.

Ставка 1: обе забьют в матче Россия — Сербия за 1.90 (21 марта)

Ставка 2: победа России в матче с Парагваем за 1.85 (25 марта)

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в игре Беларусь — Россия за 2.00 (10 июня).