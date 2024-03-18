Эпоха Левандовского в сборной уходит. Уэльс лишит Польшу ЧЕ-2024

Стараний Роберта и раньше не хватало для больших побед. Пока другие команды омолаживаются, поляки стоят на месте.

Известна дата, когда стартует групповой этап чемпионата Европы 2024 года (14 июня), но определены ещё не все участники. Три сборные смогут получить путёвку в финальный раунд турнира через стыковые матчи. В этой статье мы попробуем предугадать победителя Пути А. Польша начнёт его матчем с Эстонией, а Уэльс сыграет с Финляндией.

Лёгкая прогулка для Левандовского

Букмекеры считают сборную Польши фаворитом Пути А. На её победу в плей-офф отборочного турнира можно поставить с коэффициентом 2.00. Бело-красным повезло, ведь в полуфинале плей-офф они встретятся с явным аутсайдером — Эстонией, победившей в группе D Лиги наций.

Эстонцы не выиграли ни одного из восьми матчей квалификации на Евро-2024. Ничья при этом только одна — с Азербайджаном (1:1). За этот период времени они забили только два мяча, а пропустили — 22. Никаких проблем с соперником такого уровня у поляков возникнуть не должно, но поставить на сенсационную победу «синих футболок» в Пути А можно с коэффициентом 60.0.

Даже если Михал Пробеж решит прибегнуть к экспериментам и выделит игровое время неосновным футболистам, его подопечные должны уверенно обыгрывать сборную Эстонии. Поэтому велика вероятность, что к финалу бело-красные подойдут с хорошим запасом сил.

Сразу вспоминается вызвавший резонанс инцидент в квалификации ЧМ-2022, когда сборную России отстранили от участия. Поляки автоматически вышли в финал отборочного турнира. За счёт свежести в решающем матче они дома обыграли потративших много сил в игре с Чехией (1:0 д. вр.) шведов со счётом 2:0.

Неужели история повторяется?

У второго полуфинала вывеска куда более интригующая. Финны и валлийцы обладают характером. Нельзя исключать, что встреча между ними затянется до дополнительного времени или даже до серии послематчевых пенальти.

Впрочем, «филины» менее стабильны, чем «драконы». Они не сумели квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре и неудачно выступили в Лиге наций. В шести матчах ЛН они победили только Черногорию (дважды по 2:0). Также «филины» сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) и Румынией (1:1). Боснийцам они уступили со счётом 2:3, а румынам — 0:1.

Путёвку в плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы в Германии подопечные Маркку Канервы получили не без везения. Они заняли лишь четвёртое место в квалификационной группе. Если бы Казахстан не выиграл группу С в Лиге наций, финны уже лишились бы шансов попасть на Евро-2024. Поставить на их победу в Пути А можно за 6.00.

У валлийцев растёт талантливое поколение

Сборной Уэльса потребовалось некоторое время для того, чтобы свыкнуться с завершением карьеры многолетнего лидера — Гарета Бэйла. Однако отсутствие одного конкретного футболиста даже сделало валлийцев сильнее. У них появилась талантливая молодёжь, способная взять инициативу на себя. Улучшились командная игра и результаты.

В квалификации на Евро-2024 валлийцы проиграли только Армении (2:4) и Турции (0:2). Причём второе поражение обусловлено удалением. Красную карточку схлопотал Джо Моррелл на 41-й минуте при счёте 0:0. Вничью подопечные Роберта Пейджа сыграли с Хорватией, армянами и турками (во всех трёх случаях 1:1).

Интересно, что «драконы» даже сумели обыграть хорватов (2:1). С тех пор их ведущие футболисты только прибавили. Например, Дэниел Джеймс в 33 встречах в Чемпионшипе забил 11 мячей и отдал семь результативных передач. Поставить на то, что валлийцы выиграют Путь А, можно с коэффициентом 2.65.

Эпоха Левандовского подходит к концу

У сборной Польши, в отличие от Уэльса, наблюдается спад. В восьми встречах квалификации на Евро-2024 она победила только Албанию (1:0) и Фарерские острова (дважды по 2:0). Вничью бело-красные сыграли с Молдавией (1:1) и Чехией (1:1). Уступили они чехам (1:3), Молдавии (2:3) и албанцам (0:2).

Вся надежда на набравшего классную форму Роберта Левандовского. В последних 17 встречах в составе «Барселоны» во всех официальных турнирах лучший бомбардир в истории Польши забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи. Особенно здорово он выступил во встрече 29-го тура Примеры с «Атлетико».

Левандовски отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами. Ещё он записал на свой счёт гол в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1). Таким образом, поляк установил уникальный клубный рекорд. Он стал самым возрастным автором гола в составе каталонцев в плей-офф евротурнира за всю историю.

Всё бы ничего, но сборная Польши ещё до конца не привыкла к Михалу Пробежу. Под его руководством национальная команда провела только три официальных матча, в которых оставила после себя не лучшее впечатление. В одиночку Левандовски точно не справится.

Предлагаем сделать ставку на то, что валлийцы выиграют Путь А. Да, во встрече с финнами им наверняка придётся потратить немало сил. Однако если на групповом этапе квалификации прогрессирующим «драконам» дважды удалось доставить серьёзные проблемы Хорватии, то финнов и поляков они тем более должны обыграть.

Ставка: сборная Уэльса станет победителем Пути А за 2.65.