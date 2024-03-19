«Нью-Джерси» — «Питтсбург». Малкин и Кросби преследуют «Вашингтон»

Обмены взбодрили «пингвинов». Шансы на участие в Кубке Стэнли ещё есть, но будет тяжело.

20 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» — «Питтсбург». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Дэвилз» в основное время можно с коэффициентом 2.06. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 20 марта 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Нью-Джерси» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.55. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз» (20.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 20 марта 2024, среда. 02:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Постепенно близится к завершению регулярный чемпионат НХЛ. В самом разгаре борьба за выход в плей-офф. 20 марта состоится множество встреч. В самой ранней из них на льду стадиона «Пруденшиал-центр» в Ньюарке померяются силами местный «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

«Нью-Джерси» проводит далеко не самый удачный сезон. Он располагается лишь на седьмой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отставание от занимающего шестое место «Питтсбурга» составляет одно очко, но «пингвины» провели на один матч меньше.

В последних девяти встречах «Дэвилз» победили только «Сент-Луис» (4:1) и «Даллас» (6:2). Во всех остальных играх они потерпели поражения в основное время, в частности с располагающимися в самом низу сводной таблицы НХЛ «Анахаймом» (3:4) и «Аризоной» (1:4).

И это несмотря на то что «Нью-Джерси» пережил смену главного тренера. Команду возглавил Трэвис Грин. Была надежда, что новый тренер сумеет встряхнуть команду, но этого не произошло. Шансы на выход в плей-офф становятся всё призрачнее. Добавляют проблем постоянные травмы.

Несколько недель из-за повреждения отсутствовал Джек Хьюз, также немало пропустили Томаш Носек и Нико Хишир. До кучи, совсем недавно угодили в лазарет Натан Бастиан и Йонас Зигенталер. Обоих травмировал нападающий «Рейнджерс» Мэтт Ремпе. Защитник «Дэвилз» получил сотрясение мозга и выбыл надолго.

А в этом сезоне «Нью-Джерси» постоянно не хватает крепости в обороне и надёжности в воротах. Его голкиперы играют очень неуверенно. В 68 встречах «Дэвилз» пропустили целых 236 шайб — больше среди команд из Восточной конференции пропустил только идущий на последнем месте «Коламбус».

У «Питтсбурга» дела обстоят не сильно, но лучше. Он произвёл несколько обменов зимой, что немного взбодрило команду. В последних четырёх встречах «пингвины» уступили только «Оттаве» (1:2 ОТ) и «Рейнджерс» (4:7). Победили они «Сан-Хосе» (6:3) и «Детройт» (6:3).

В последнем матче результативными действиями отметились два многолетних лидера «Питтсбурга» — Сидни Кросби и Евгений Малкин. Всего в 67 встречах в этом сезоне канадец набрал 68 (33+35) очков. Россиянин, в свою очередь, за этот период времени забросил 19 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Малкин вплотную подобрался к располагающемуся на 37-м месте в списке лучших бомбардиров в истории лиги Алексу Дельвеккио. На его счету 1280 очков. Кросби же сравнялся с Уэйном Гретцки по голам за карьеру в составе одного клуба в НХЛ. На его счету 583 шайбы в свитере «пингвинов».

Результативности нападающих регулярно оказывалось недостаточно в первой половине сезона, но мотивация в виде борьбы за выход в плей-офф и недавние обмены могут придать команде дополнительный импульс. Поставить на итоговую победу «Питтсбурга» в матче можно с коэффициентом 2.27.

Примечательно, что подопечные Майка Салливана потерпели поражения во всех шести последних очных встречах. Думается, они выступят с особым желанием и хорошей спортивной злостью. Сейчас самое подходящее время взять реванш. Во многом от результата встречи будет зависеть — сохранят «Пингвинз» шансы на выход в плей-офф или выпадут из борьбы. Пока «Питтсбург» отстаёт от «Вашингтона», располагающего в зоне уайлд-кард, на шесть очков.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 20 марта 2024 года

«Нью-Джерси» пребывает в чёрной полосе. Смена тренера не помогла, а дополнительные трудности возникли из-за травм. В победу «Питтсбурга» верится на порядок больше. Его взбодрили обмены, плюс Малкин и Кросби пребывают в хорошем тонусе. Думаем, они ещё не утратили веру в выход в плей-офф.

Ставка: итоговая победа «Питтсбурга» за коэффициент 2.27.