Джеко оставит Мудрика без чемпионата Европы. Опыт возьмёт верх!

Боснийцы намерены оставить украинцев без ЧЕ-2024. У них есть для этого почти всё.

Последние три места на групповой этап чемпионата Европы, который пройдёт летом в Германии, остаются вакантными. Сборные Украины, Боснии и Герцеговины, Исландии и Израиля определят обладателя одной из путёвок на ЧЕ-2024 в плей-офф Пути В. Команды неудачно сыграли в квалификации, но за счёт успеха в Лиге наций получили «второй шанс».

На 21 марта запланированы две встречи 1/2 финала плей-офф Пути В: Босния и Герцеговина — Украина и Израиль — Исландия. Победители встретятся в решающем матче.

Джеко помогут трибуны

Сборная Боснии и Герцеговины готовится к важнейшему матчу в спокойной обстановке. Многолетний лидер команды Эдин Джеко отметил в интервью, что доволен состоянием сборной. Большинство игроков находятся в тонусе и регулярно выступают в основе своих клубов. Именно практику считает капитан важным преимуществом.

Кроме того, Джеко уверен в поддержке болельщиков, которые заполнят трибуны стадиона. Билетов в свободной продаже практически не осталось, поэтому надежды капитана боснийцев вполне оправданны.

Стиль сборной Боснии и Герцеговины оборонительный, базирующийся на интенсивном прессинге, жёсткой борьбе за каждый мяч и максимальной самоотдаче. Кроме Джеко, стоит выделить четырёх представителей РПЛ. Получили вызов на стыковые матчи Ренато Гойкович, Иван Башич (оба — «Оренбург»), Амар Рахманович («Крылья Советов») и Саид Хамулич («Локомотив»).

Соперник боснийцев также готовится к важной встрече. Обращает на себя внимание текущая форма Михаила Мудрика, который неплохо сыграл за «Челси» в последних встречах. Весьма вероятно, что наставник «аристократов» Маурисио Почеттино нашёл к яркому полузащитнику подход.

Тем не менее сбавили обороты представляющие испанскую «Жирону» Артём Довбик и Виктор Цыганков. Нападающий потерял голевое чутьё, а полузащитник и вовсе получил травму. Пока неизвестно, сыграет ли он за сборную. Стабилен лишь голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, который заслужил похвалу тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

Хотя по именам соперник сборной Боснии выглядит грозно, но в плотной и жёсткой борьбе Джеко с партнёрами могут получить преимущество. К тому же на их стороне заполненные до отказа трибуны, что и станет одним из главных факторов в пользу победы «золотых лилий». Коэффициент на выход боснийцев в ЧЕ-2024 равен 4.00, а шансы украинцев оценили в 2.15.

Исландии помог Криштиану Роналду

Сборная Израиля готовится под серьёзным давлением, вызванным внешними факторами. Вряд ли игроки сумеют полностью абстрагироваться от этого. Да и соперник достался очень сложный — это Исландия. Несмотря на то что «викинги» переживают процесс смены поколений, контуры нового состава уже просматриваются.

Исландцы предпочитают силовой контратакующий стиль, в котором максимально задействуют свои козыри: отменную физическую подготовку и самоотдачу. В ходе отборочного турнира ЧЕ-2024 «викинги» получили неоценимый опыт в матчах с Португалией и Словакией.

Хотя результат встреч с фаворитами сложно назвать удачным, но для прогресса команды матчи с сильными соперниками важны. Криштиану Роналду и его партнёры по сборной помогли тренерскому штабу Исландии найти слабые места в схеме и поработать над ошибками.

Букмекеры оценили шансы Израиля оказаться на ЧЕ-2024 коэффициентом 5.00. Если в плей-офф Пути В победу одержит сборная Исландии — сыграет 6.00.

Прогноз

Мы предполагаем, что в финале встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Исландии. Интересно, что команды выступали в одной группе квалификации на ЧЕ-2024. Дома боснийцы выиграли со счётом 3:0, а в ответном матче «викинги» с трудом взяли реванш — 1:0.

Стиль сборной Боснии и Герцеговины максимально неудобен для соперника. Плотная оборона, жёсткая борьба и быстрые контратаки могут стать решающим фактором в пользу победы «золотых лилий» в финале Пути В и их выхода в групповую стадию ЧЕ-2024.

Ставка: сборная Боснии и Герцеговины выйдет на ЧЕ-2024 за 4.00.