Португалия — Швеция. Победа без Роналду — дело чести

21 марта состоится товарищеский матч Португалия — Швеция. Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.40. Шансы шведов оценили в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Португалия — Швеция 21 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч Португалия — Швеция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют португальцы, сыграет коэффициент 1.08. Гол шведов доступен с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Португалия — Швеция (21.03.2024)

Пока одни сборные доказывают, что должны поехать на Евро-2024 в Германию, другие проведут товарищеские матчи. В одном из таких 21 марта Португалия будет играть со Швецией на стадионе «Афонсу Энрикеш». Начало игры – в 22:45 мск.

Подопечные Роберто Мартинеса идеально прошли квалификацию на чемпионат Европы, выиграв все 10 матчей группового этапа. Испанец проделал невероятную работу и вернул «команду избранных» на прежний очень высокий уровень. В 10 встречах отбора они забили 36 голов, а пропустили всего лишь два.

Мартинес не пожалел, что проникся доверием к многолетнему лидеру сборной Португалии. Криштиану Роналду забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. Этому футболисту возраст не помеха. Он продолжает бить рекорды, увеличивать количество забитых мячей и рассчитывает выиграть ЧЕ-2024. Почему бы нет? У португальцев под управлением испанского специалиста есть практически всё для этого.

А что, если Криштиану не будет на чемпионате Европы? Как поведут себя португальцы и сильно ли изменятся их результаты? Товарищеская встреча со Швецией должна показать наглядно, как подопечные Мартинеса будут играть без своего основного бомбардира. Мировой рекордсмен по количеству голов за сборные проводит небольшой отпуск со своей семьёй. Он не был включён в заявку на игру со шведами, но присоединится к команде в матче со Словенией.

Скорее всего, поводов для беспокойства у португальцев нет. У них отличный состав, есть очень талантливая молодёжь. К тому же Мартинес обладает невероятным опытом. Рафаэл Леау, Жоау Феликс, Бернарду Силва – это лишь маленький список звёзд, показывающих футбол высокого уровня в этом сезоне. Даже в защите сложно найти слабое звено. Соперники не дадут соврать – португальцы очень надёжны.

Сборная Швеции осталась без поездки на ЧЕ-2024. Отставание на девять очков от второй строчки в группе F квалификации на чемпионат Европы говорит о многом. Понятно, что сине-жёлтые не выдержали конкуренцию Бельгии, но так далеко отпустить Австрию – это плохой знак. Хотя характер у национальной команды есть, но нет такого лидера, каким был Ибрагимович.

Виктор Дьёкереш вполне может занять его место. 25-летний центральный нападающий проводит отличный сезон в чемпионате Португалии. Главная звезда «Спортинга» в этом сезоне Примейры забил 22 мяча и отдал 10 результативных передач в 24 встречах. За ним уже выстраивается очередь из топовых клубов. Но как форвард проявит себя в играх за сборную – интересный вопрос и для него самого.

Во время квалификации Виктор в восьми встречах забил три мяча и сделал один ассист. Но сравнивать того Дьёкереша и то, что болельщики видят сегодня, не следует. Возможно, что классные выступления за «Спортинг» помогли ему стать сильнее. Плюс поможет практика в португальском чемпионате. С некоторыми из футболистов швед даже пересекается в первенстве.

Если Дьёкереш забьёт в ворота надёжной Португалии – это будет отличное событие. Но даже если бы шведы имели в составе трёх таких нападающих, вряд ли они могли бы изменить свою судьбу. Подопечные Мартинеса подобрались к оптимальной форме, они на ходу и не замечают соперников. Что-то менять и пробовать тренер вряд ли осмелится. Важнее сохранить то, что уже есть к началу Евро-2024.

Мы считаем, что португальцы выиграют с форой (-1.5) с коэффициентом 2.12. Возможно, сборная Швеции даже забьёт гол, но, учитывая то, что подопечные Мартинеса выступают дома, в составе полно звёздных футболистов, играющих на высоком уровне по всей Европе, шансов на победу или ничью у гостей нет. Предлагаемый счёт 3:1 или 2:0 в пользу Португалии.

Прогноз и ставки на матч Португалия — Швеция 21 марта 2024 года

Роберто Мартинес проделал колоссальную работу. Даже без Роналду сборная Португалии не выглядит слабее. Молодые футболисты улучшили физическую форму, заиграли в сильных клубах и показывают отличные результаты. Живой пример того прогресса, которого удалось достичь, – групповой этап квалификации на ЧЕ-2024. Всего лишь два пропущенных мяча и 36 забитых. Швеция должна пройти ещё много испытаний и проверок на прочность, прежде чем вернётся к прежнему уровню. Нет сомнений в победе португальцев с форой (-1.5). Дополнительное преимущество им дадут домашние трибуны.

Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 2.12.